¡Hola a todos!

En mayo anunciamos que estaríamos pendientes del duque dragón y de la situación general del juego aéreo, y aquí van nuestras conclusiones. Esto puede considerarse un breve interludio entre actualizaciones más grandes; no habrá grandes sorpresas, sino que nos centraremos en la situación general presente en torno al ayuntamiento de nivel 18, lo que cambia en julio y por qué.

Ahora mismo, los ejércitos dragontinos se ven con más frecuencia de lo que nos gustaría en el contexto del ayuntamiento de nivel 18, normalmente liderados por el duque dragón y los montadragones. Son el ejército más popular en guerras en dicho contexto según los datos que hemos revisado: aparecen en un 20 % de los ataques.

Esto se suma a que, en general, hay una mayor concentración en las guerras de lo que nos gustaría. Si añadimos al segundo ejército más popular, el de los lanceros con curanderas en la retaguardia, ambos equipos se usan en aproximadamente un 40 % de los ataques. Nos alegra ver un ejército de tropas terrestres competir en lo más alto, pero, si solo un par de respuestas copan dicho contexto, tanto los ataques como el desarrollo de la aldea pueden percibirse como más constreñidos de lo que nos gustaría.

Al mismo tiempo, el juego no se ha abierto de manera equitativa para todas las estrategias. A los dragones eléctricos les está costando hacerse un hueco entre los ejércitos de guerra, y el uso del gólem meteórico ha caído mucho más de lo esperado tras sus recientes debilitaciones.

Por todo esto, el objetivo de esta ronda es sencillo: ocuparnos de los casos más acuciantes, recuperar un puñado de opciones infrautilizadas y, en general, evitar que los ataques se vuelvan demasiado fuertes.

No obstante, debemos tener cuidado, porque pronto empezará un nuevo ciclo de artesanía y, de forma natural, cambiarán el desarrollo de la base, las opciones para los ejércitos y el enfoque durante los ataques, por lo que no conviene hacer demasiados cambios antes. Esta actualización tiene un objetivo deliberado: por un lado, abordar los problemas más evidentes y, por otro, seguir observando cómo todo se asienta con vistas a la nueva temporada.

¿Qué ha cambiado?

Duque dragón: Volvemos a aminorar su reducción del daño ante las trampas, pero su furia no ha cambiado. Nos gusta la demostración de habilidad que supone aislarlo y liberar todo su poder, pero las trampas deben tener más relevancia a la hora de contrarrestar a un héroe volador.

Montadragones: Se han reducido ligeramente los puntos de vida y el daño en el nivel más alto. Los ejércitos dragontinos están recibiendo ajustes por casi todos los lados, así que preferimos proceder con cautela en lugar de pasarnos corrigiendo.

Arrojatroncos (guardián del ayuntamiento): Se ha reducido el alcance de los troncos en dos casillas, pero se ha reforzado el empujón en el corto alcance. El arrojatroncos debería hacerse respetar en los ataques terrestres, pero controlaba demasiado espacio desde demasiado lejos.

Dragón eléctrico: Se han aumentado ligeramente los puntos de vida y el daño en los dos niveles más altos. Tenemos que andarnos con cuidado aquí, porque los dragones eléctricos son populares aunque su rendimiento actual no esté del todo a la altura.

Gólem meteórico y minioritos: Las mayores mejoras de esta ronda. El gólem meteórico precisó de una rauda debilitación tras el lanzamiento del ayuntamiento de nivel 18, pero nos pasamos. Este cambio ayudará a que su mecánica de dividirse y unirse vuelva a ser interesante sin llegar a la versión del lanzamiento.

Druida: Se ha aumentado moderadamente su curación en los niveles superiores para darle un empujoncito a esta tropa que, aunque funciona bien, no suele usarse.

Con esta ronda de ajustes de equilibrio, seguimos centrándonos en explicar el objetivo de los cambios en lugar de simplemente ofrecer un desglose de las estadísticas nuevas.

Si quieres ver más detalles sobre los valores, también les hemos preguntado a los creadores qué clase de estadísticas les gustaría que incluyéramos al mencionar este tipo de cambios y hemos compartido datos del juego con ellos, incluidas tasas de éxito y otras estadísticas, para que nos ayuden a mostrar de mejor manera cuál sería el resultado de los cambios. Si eso te interesa, echa un vistazo a los vídeos de tus creadores favoritos.

Lo que hemos visto

Hemos estado a punto de cambiar varias cosas en esta actualización, pero hemos preferido esperar.

El hechizo de tótem sigue estando entre nuestras prioridades. Achús también se ha librado por los pelos, pero, como los ejércitos dragontinos están recibiendo bastantes ajustes últimamente y pronto empezará un nuevo ciclo de artesanía, queremos ver cómo quedan las cosas primero. La bruja caída y el hechizo de cólera son relativamente nuevos, por lo que vamos a dar más tiempo a los jugadores para que experimenten. También estamos pendientes del aerovagón tras los últimos cambios.

Que algo no cambie no quiere decir que no estemos pendientes de ello. A veces, preferimos esperar a ver cómo el resto de una actualización (o la temporada siguiente) cambian el juego antes de tocar nada.

Fuelle llameante y mochila cohete

El cambio anterior que hicimos al fuelle llameante en relación con el empujón del duque dragón desencadenó un error en el juego que hacía que la mochila cohete a veces no se activara.

Necesitamos una actualización para corregirlo adecuadamente, así que, por ahora, vamos a revertirlo a su situación anterior: el fuelle llameante volverá a empujar en la dirección de la mochila cohete.

Este no es el funcionamiento que buscamos a largo plazo, pero una interacción predecible es mejor que una que no funciona. La corrección completa, así como el levantamiento de las restricciones competitivas relacionadas, está planeada para la próxima actualización.

El futuro de Clash of Clans

Eso es todo por esta vez. Esta miniactualización con ajustes de equilibrio ayudará a equilibrar el juego en el contexto del ayuntamiento de nivel 18: habrá menos concentración en la parte más alta, más margen para opciones infrautilizadas y los más acérrimos de la construcción de bases contarán con mejores formas de contraatacar.

Sigue mandándonos tus sugerencias, repeticiones, resultados en las guerras y reacciones más sinceras. Nos ayudan a planear el enfoque de estas actualizaciones.

¡A dar guerra!

El equipo de diseño de Clash of Clans