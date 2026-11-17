También admitimos que no hemos revisado la economía de los minerales tan regularmente como nos hubiera gustado. Vamos a mejorar nuestro análisis del progreso para distintos grupos de jugadores con el fin de hacer ajustes informados a través de los eventos y los sistemas del juego.

El año que viene también estamos considerando reducir el coste de las mejoras del equipo para ayudar a los jugadores a no quedarse atrás a la hora de desarrollar su colección conforme lleguen piezas nuevas. Nos centraremos en cambios más pequeños y consistentes que nos ayuden a entender su impacto en el juego, a responder más rápido a los problemas que surjan y a mantener la economía estable para que la inversión de recursos siga viéndose como rentable.

Ampliación de los cambios que llegaron este mes

La actualización de noviembre incluyó dos mejoras más relacionadas con la economía de los minerales que nos gustaría contextualizar.

Las recompensas del bonus estelar ahora se basan en el ayuntamiento

El rediseño del bonus estelar y sus recompensas han mejorado la distribución de minerales a través de este, por lo que los jugadores con ayuntamientos de nivel similar reciben la misma cantidad de minerales como recompensa con independencia de su nivel de habilidad. Hemos establecido las recompensas de cada nivel de ayuntamiento tomando como referencia lo que ya ganaban los jugadores, así que la mayoría de los jefes ganará lo mismo o más (minerales incluidos).

Reducción del precio en gemas de los minerales en todo el juego

Para los jugadores que compran minerales con gemas, hemos generalizado la reducción de precios del mercader que hicimos en julio.

En general, se ha abaratado más o menos a la mitad el coste en gemas que supone comprar suficientes minerales para mejorar al máximo una pieza de equipo épico.

Un progreso con el equipo más accesible

También vamos a hacer ajustes en el coste de las mejoras del equipo.

El equipo épico que llegue en un futuro requerirá menos minerales radiantes y estelares que el actual. Con el tiempo, también será más asequible mejorar el equipo épico más antiguo, puesto que se reducirá el coste gradualmente a medida que las piezas envejezcan, de manera similar a lo que ocurre con el contenido más antiguo de la aldea.

Aún no tenemos una hoja de ruta respecto a esto. Iremos introduciendo los cambios poco a poco para no trastocar el equilibrio del juego ni perjudicar a los jugadores que ya han invertido en su equipo.

En relación con el equipo épico que llegará posteriormente, esté será el coste para mejorarlo al nivel máximo:

430 minerales estelares (antes eran 480).

3550 minerales radiantes (antes eran 3720).

El coste total de minerales brillantes no cambiará.

Nuestro objetivo es que estos ajustes cambien la forma de jugar. Ganar más minerales debería facilitar la mejora del equipo que más se usa, probar configuraciones nuevas y progresar de manera significativa para obtener las piezas nuevas.

Los jugadores que gasten dinero podrán progresar más rápido, pero la obtención y el uso del equipo nuevo debe seguir siendo asequible sin necesidad de pagar aunque la colección vaya aumentando.

En busca del ritmo de lanzamiento adecuado

La frecuencia a la que llegará el equipo es otra parte de ese equilibrio.

Al principio, habrá lanzamientos más frecuentes debido a la asignación de equipo legendario a más héroes, además del equipo épico. Tenemos muchas ganas de descubrir lo que esta calidad es capaz de ofrecer a cada héroe y no queremos tardar años en hacerle llegar a cada uno el suyo.

No obstante, cada lanzamiento requiere una inversión de tiempo y recursos. Tenemos que dar tiempo para mejorar el equipo nuevo, experimentar con él y disfrutarlo, por lo que planeamos supervisar detenidamente el progreso, además de tener en cuenta las sugerencias de los jugadores, por si hicieran falta ajustes en la cadencia.

Mantener informados a los jugadores

Que la economía del equipo sea saludable depende de que todo esto funcione en consonancia:

La cantidad de oro que se puede obtener

El coste de las mejoras

La frecuencia de lanzamiento del equipo

El progreso de los jugadores

La información sobre el contenido posterior

Seguiremos revisando este equilibrio, haciendo ajustes y explicando los cambios y su motivación. Tendrás toda la información necesaria para tomar decisiones sobre el progreso. Por eso estamos compartiendo esta información antes de su llegada; así, tendrás tiempo de planear en qué gastar los minerales.

Revelaremos el funcionamiento del hacha invernal y todos los detalles sobre el evento de forjado a runa próximamente, pero puedes mandarnos las preguntas o sugerencias que tengas. Tenemos muchas ganas de enseñarle a todo el mundo cómo el equipo legendario puede cambiar los ataques.

¡A dar guerra!

El equipo de Clash of Clans