An all-new Equipment rarity is coming to Clash of Clans
¡Buenas!
En una fecha posterior de este mismo año llegará a Clash of Clans una nueva calidad para el equipo que ofrece posibilidades novedosas a la hora de jugar y formas nuevas de potenciar a los héroes.
Se trata de la calidad legendaria, y el primer equipo de esta categoría será el hacha invernal del rey bárbaro, que se podrá conseguir a través del nuevo evento de forjado a runa.
Pronto mostraremos de lo que es capaz el hacha invernal, pero hoy queremos explicar el funcionamiento de esta nueva calidad, sus implicaciones respecto al resto del equipo existente y los cambios que haremos en la economía de los minerales como respaldo. Y es que siempre conviene estar bien informados a la hora de tomar decisiones relacionadas con el gasto de los minerales.
¿Por qué es especial el equipo legendario?
Con el equipo legendario, queremos ofrecer habilidades de héroe que sean tanto interesantes de usar como impresionantes de ver, centrándonos siempre en aportar algo distinto a los ataques en lugar de simplemente aumentar valores.
Debido a esto, queremos recalcar dos aspectos fundamentales:
Nuevas mecánicas de juego. Cuanto más flexibles y complejas son las habilidades, más opciones tienen los jugadores durante los ataques y más formas nuevas hay de usar a los héroes. Queremos que cada pieza legendaria ofrezca algo interesante que aprender y con lo que experimentar.
Efectos visuales distintivos. Gracias a unos efectos más llamativos, las habilidades cobran vida y aportan espectacularidad a las batallas. Tanto el aspecto como el uso del equipo legendario son partes importantes que hacen especial esta calidad.
Esto quedará más patente cuando revelemos el funcionamiento del hacha invernal.
Evidentemente, el poder también importa. Cuando alcanza su nivel máximo, por diseño, el equipo legendario será un poco más potente que el equipo épico y común, pero tampoco demasiado. Era importante para nosotros que esta diferencia no fuera demasiado pronunciada.
Nuestro propósito es que las tres calidades sigan siendo opciones viables, con distintos puntos fuertes según el ejército y la forma de atacar. Queremos que la elección del equipo se base en la estrategia y que tanto el equipo épico como el común sigan teniendo su lugar en la colección y a la hora de atacar.
¿Cómo se consigue el hacha invernal?
El hacha invernal se podrá conseguir gratis gracias al nuevo evento de forjado a runa, disponible a partir del ayuntamiento de nivel 8. Además, en el evento también se podrán obtener más minerales.
Estamos firmemente comprometidos con hacer el equipo accesible sin necesidad de pagar nada. Se podrán conseguir todas las piezas nuevas, incluidas las legendarias, de manera gratuita a través de eventos.
Con eventos nuevos como este, también incorporaremos formas novedosas de jugar y colaborar con el clan y los amigos. Además de tener más oportunidades de ganar minerales para las mejoras, podrás ayudar a tus aliados a obtener más.
Si te pierdes el evento de forjado a runa, podrás desbloquear el hacha invernal igualmente más tarde de otras maneras, como con el mercader, los eventos de explosión de equipo o el viaje del héroe. Compartiremos más detalles al respecto en una fecha posterior.
Quienes quieran progresar más rápido tendrán la opción de obtener un pase de la fragua. El pase de la fragua para los eventos de forjado a runa legendarios costará 9,99 dólares estadounidenses (el precio variará por región). Este precio se aplica únicamente a los eventos de forjado a runa legendarios; el pase de evento normal seguirá costando lo mismo. Además, incluirá el hacha invernal mejorada hasta el nivel 15, así como otras recompensas.
(Aviso: Los cofres que aparecen en esta captura de pantalla son provisionales y no están relacionados con los del viaje del héroe).
Y, como hemos mencionado, no hará falta tener el pase para desbloquear el hacha. Compartiremos toda la información sobre el evento y las recompensas según se acerque la fecha para que todo el mundo esté al tanto de lo que puede ganar en el evento tanto de forma gratuita como con el pase de la fragua.
¿Qué debería hacer con mis minerales?
Si quieres conseguir el hacha invernal, resérvate parte de tus minerales. Podrás desbloquearla gratis durante el evento de forjado a runa y probarla antes de decidir cuántos minerales quieres invertir en mejorarla.
Hasta que llegue ese momento, sigue mejorando el equipo que más te guste. Hemos preferido comentarlo con antelación para dar a todo el mundo tiempo de prepararse y considerar sus opciones, así como para evitar que se gasten los minerales en alguna otra mejora que no les convence cuando, en realidad, hay algo más interesante por llegar.
¿Cómo funcionan las mejoras del equipo legendario?
El equipo legendario emplea el mismo sistema de minerales brillantes, radiantes y estelares.
Sabemos que mejorar el equipo épico no ha sido particularmente fácil, sobre todo en comparación con el progreso de la aldea. Extrapolar simplemente los costes de las mejoras a más niveles empeoraría el problema, por lo que hemos decidido revisar los costes del equipo legendario y las piezas épicas que llegarán en el futuro.
El hacha invernal y el equipo épico posterior tendrán los mismos costes de mejora hasta el nivel 27. En general, para llegar al nivel 27 se necesitarán menos minerales brillantes y radiantes que para mejorar al máximo el equipo épico actual, mientras que el coste en minerales estelares será el mismo. En ese punto, el equipo épico habrá alcanzado su nivel máximo, mientras que al legendario aún le quedarán seis niveles más de mejora.
Cuando se estrene el equipo legendario:
El nivel que se podrá alcanzar dependerá del ayuntamiento y la herrería.
Para completar el recorrido de mejora completo, harán falta más minerales en total que para mejorar al máximo una pieza de equipo épico debido a que es más largo.
El equipo legendario estará limitado al nivel 33. Los niveles del 28 al 30 se desbloquean con un ayuntamiento de nivel 16; los niveles del 31 al 33, con un ayuntamiento de nivel 18.
Mejorar el hacha invernal hasta el nivel 33 tendrá un coste de 79 760 minerales brillantes, 5100 radiantes y 705 estelares.
Nuestra intención es facilitar la mejora del equipo nuevo hasta un nivel útil para poder experimentar con él. En lugar de prestar tanta atención a los números, queremos dar más relevancia a las habilidades, los gráficos y las posibilidades que aportarán a los ataques.
¿Cuáles son las implicaciones de esto en relación con los minerales?
Un recorrido de mejora más largo implica también una mayor demanda de minerales. Por eso, conviene que expliquemos lo que cambia en la economía de este recurso respecto al equipo.
En marzo ya comentamos que este recurso necesitaba un rediseño. Daba la sensación de que costaba mucho ponerse al día con el equipo. Probar una configuración nueva podía implicar una espera más larga en relación con las mejoras, y la obtención de minerales estelares dependía demasiado de las guerras de clanes.
Habíamos levantado esta economía en torno a los jugadores más activos sin tener tan en cuenta a los demás. Si te perdías un evento de lanzamiento, volvías al juego después de tomarte un descanso o participabas en menos guerras, podías quedarte bastante atrás.
Había que arreglar estos problemas y, al mismo tiempo, ofrecer a los jugadores más oportunidades de ponerse al día, desarrollar su colección y probar todas las piezas de equipo.
Con el desarrollo del equipo legendario, necesitábamos tener en cuenta también el progreso adicional. Los cambios en la economía que hemos estado haciendo a lo largo del año se diseñaron con dos objetivos en mente: mejorar la experiencia con el equipo existente y hacer hueco a las novedades.
Los cambios que hemos hecho hasta ahora
Desde junio, hemos hecho varios ajustes para ayudar a los jugadores a obtener equipo, ganar más minerales y ponerse al día con las mejoras. Estos cambios han ido llegando de manera gradual para permitirnos analizar cómo afecta cada uno al progreso y para poder hacer ajustes sobre la marcha.
Estos son los cambios hasta ahora:
El viaje del héroe (junio): un camino permanente para obtener equipo épico antiguo que ofrece a los jugadores un objetivo para el que trabajar distinto al evento de lanzamiento original del equipo.
Mejoras en el mercader (julio): se redujeron los precios en gemas de los minerales y se puso a disposición de los jugadores un mayor suministro semanal.
Evento de colección de cartas (agosto): otra forma de ganar minerales estelares.
Recompensas de evento y explosión de equipo (septiembre): los cofres del evento de la WWE ofrecieron más oportunidades de ganar minerales, mientras que el evento de explosión de equipo ayudó a los jugadores a mejorar el equipo antiguo.
Mejoras en el evento de medallas (octubre): se actualizaron los precios de la tienda y se añadieron más minerales estelares al camino de recompensas.
Rediseño del bonus estelar (noviembre): el bonus estelar dio a los jugadores acceso a más minerales, lo que facilitó su obtención simplemente jugando al juego y les permitió seguir progresando con las mejoras del equipo; además, se abarataron los precios en gemas de los minerales (hablaremos más de esto a continuación).
Las recompensas de minerales de las guerras de clanes no han cambiado. Estas novedades posibilitan nuevas fuentes de minerales distintas a las guerras. La cantidad de minerales disponibles en las guerras no se ha reducido para compensar.
Los cambios mencionados nos han ayudado a abordar varios desafíos más inmediatos mejorando las formas en las que se obtienen minerales. Sin embargo, también había que hacer cambios más permanentes en los sistemas que alimentan dichas recompensas. Tenemos ideas que queremos implementar, como el evento de forjado a runa de diciembre, otra fuente de minerales.
En general, para los jugadores con un ayuntamiento a partir del nivel 16 que jugaron al menos 14 días del mes, la cantidad de minerales estelares mensuales promedio que obtuvieron se incrementó de 98 en marzo a 203 en septiembre; es decir, más o menos se duplicó. Esta cifra incluye tanto las fuentes gratuitas como las de pago.
También admitimos que no hemos revisado la economía de los minerales tan regularmente como nos hubiera gustado. Vamos a mejorar nuestro análisis del progreso para distintos grupos de jugadores con el fin de hacer ajustes informados a través de los eventos y los sistemas del juego.
El año que viene también estamos considerando reducir el coste de las mejoras del equipo para ayudar a los jugadores a no quedarse atrás a la hora de desarrollar su colección conforme lleguen piezas nuevas. Nos centraremos en cambios más pequeños y consistentes que nos ayuden a entender su impacto en el juego, a responder más rápido a los problemas que surjan y a mantener la economía estable para que la inversión de recursos siga viéndose como rentable.
Ampliación de los cambios que llegaron este mes
La actualización de noviembre incluyó dos mejoras más relacionadas con la economía de los minerales que nos gustaría contextualizar.
Las recompensas del bonus estelar ahora se basan en el ayuntamiento
El rediseño del bonus estelar y sus recompensas han mejorado la distribución de minerales a través de este, por lo que los jugadores con ayuntamientos de nivel similar reciben la misma cantidad de minerales como recompensa con independencia de su nivel de habilidad. Hemos establecido las recompensas de cada nivel de ayuntamiento tomando como referencia lo que ya ganaban los jugadores, así que la mayoría de los jefes ganará lo mismo o más (minerales incluidos).
Reducción del precio en gemas de los minerales en todo el juego
Para los jugadores que compran minerales con gemas, hemos generalizado la reducción de precios del mercader que hicimos en julio.
En general, se ha abaratado más o menos a la mitad el coste en gemas que supone comprar suficientes minerales para mejorar al máximo una pieza de equipo épico.
Un progreso con el equipo más accesible
También vamos a hacer ajustes en el coste de las mejoras del equipo.
El equipo épico que llegue en un futuro requerirá menos minerales radiantes y estelares que el actual. Con el tiempo, también será más asequible mejorar el equipo épico más antiguo, puesto que se reducirá el coste gradualmente a medida que las piezas envejezcan, de manera similar a lo que ocurre con el contenido más antiguo de la aldea.
Aún no tenemos una hoja de ruta respecto a esto. Iremos introduciendo los cambios poco a poco para no trastocar el equilibrio del juego ni perjudicar a los jugadores que ya han invertido en su equipo.
En relación con el equipo épico que llegará posteriormente, esté será el coste para mejorarlo al nivel máximo:
430 minerales estelares (antes eran 480).
3550 minerales radiantes (antes eran 3720).
El coste total de minerales brillantes no cambiará.
Nuestro objetivo es que estos ajustes cambien la forma de jugar. Ganar más minerales debería facilitar la mejora del equipo que más se usa, probar configuraciones nuevas y progresar de manera significativa para obtener las piezas nuevas.
Los jugadores que gasten dinero podrán progresar más rápido, pero la obtención y el uso del equipo nuevo debe seguir siendo asequible sin necesidad de pagar aunque la colección vaya aumentando.
En busca del ritmo de lanzamiento adecuado
La frecuencia a la que llegará el equipo es otra parte de ese equilibrio.
Al principio, habrá lanzamientos más frecuentes debido a la asignación de equipo legendario a más héroes, además del equipo épico. Tenemos muchas ganas de descubrir lo que esta calidad es capaz de ofrecer a cada héroe y no queremos tardar años en hacerle llegar a cada uno el suyo.
No obstante, cada lanzamiento requiere una inversión de tiempo y recursos. Tenemos que dar tiempo para mejorar el equipo nuevo, experimentar con él y disfrutarlo, por lo que planeamos supervisar detenidamente el progreso, además de tener en cuenta las sugerencias de los jugadores, por si hicieran falta ajustes en la cadencia.
Mantener informados a los jugadores
Que la economía del equipo sea saludable depende de que todo esto funcione en consonancia:
La cantidad de oro que se puede obtener
El coste de las mejoras
La frecuencia de lanzamiento del equipo
El progreso de los jugadores
La información sobre el contenido posterior
Seguiremos revisando este equilibrio, haciendo ajustes y explicando los cambios y su motivación. Tendrás toda la información necesaria para tomar decisiones sobre el progreso. Por eso estamos compartiendo esta información antes de su llegada; así, tendrás tiempo de planear en qué gastar los minerales.
Revelaremos el funcionamiento del hacha invernal y todos los detalles sobre el evento de forjado a runa próximamente, pero puedes mandarnos las preguntas o sugerencias que tengas. Tenemos muchas ganas de enseñarle a todo el mundo cómo el equipo legendario puede cambiar los ataques.
¡A dar guerra!
El equipo de Clash of Clans