Con el modo competitivo y el ayuntamiento de nivel 18 han llegado algunos de los mayores cambios de la historia de Clash.

Aunque muchos jugadores están disfrutando de la flexibilidad de la modalidad competitiva, también nos han llegado comentarios sobre la experiencia de algunos jugadores, en especial en las ligas superiores, que sienten que es más exigente que divertida.

Queremos garantizar que estamos al tanto de la situación y que vamos a hacer algo al respecto.

Cambios en el modo competitivo para mejorar la experiencia

El modo competitivo se diseñó para que los jugadores disfruten de mayor libertad a la hora de decidir cómo y cuándo jugar, pero sabemos que no todo el mundo está disfrutando de la versión actual del juego, especialmente en cuanto al ritmo de progresión y la dificultad de las ligas superiores.

Para solucionarlo, en la próxima actualización implementaremos los primeros cambios:

Resolveremos el error por el que algunos jugadores reciben por error avisos de descenso de rango.

Aumentaremos los porcentajes de ascenso y descenso en algunas ligas para facilitar el progreso de los jugadores.

Reduciremos la cantidad de batallas requeridas en las ligas superiores para evitar que los jugadores se cansen.

Ajustaremos los modificadores de dificultad siguiendo los comentarios de la comunidad.

Agradecemos todas las opiniones que hemos recibimos, ¡las tendremos en cuenta para seguir mejorando el modo competitivo!

Estrategias del ayuntamiento de nivel 18

También nos han llegado comentarios sobre el drástico cambio que se da en las estrategias en el ayuntamiento de nivel 18.

Algunas estrategias muy populares del ayuntamiento de nivel 17 no funcionan de la misma forma en el de nivel 18, y esto se debe tanto a ciertos cambios de mecánica (el ayuntamiento ya no es una estructura defensiva) como a que no existan niveles nuevos para las tropas en ese ayuntamiento.

Queremos dejar algo claro: nuestro objetivo no es que todas las estrategias funcionen en todos los niveles. Al subir de nivel, la experiencia debería ser emocionante y dinámica, como se vio con el gólem meteórico y el hechizo de tótem. Sin embargo, también queremos que esa transición sea más fácil y gratificante. Los comentarios de la comunidad sobre el nuevo ayuntamiento nos están ayudando mucho a plantearnos cómo diseñar el siguiente.

El futuro de Clash of Clans

Estas actualizaciones forman parte de una estrategia para hacer que Clash sea lo más divertido y gratificante posible, sin importar tu estilo de juego.

Seguiremos aprendiendo, escuchando e introduciendo ajustes con el tiempo. No importa si estás esforzándote al máximo en el modo competitivo, probando ejércitos nuevos o mejorando tu aldea: queremos que disfrutes del juego hagas lo que hagas.

¡Gracias por ayudarnos a hacer de Clash un juego mejor!

El equipo de Clash of Clans