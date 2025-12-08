Evento de medallas del caos del deshielo
¡Un meteorito se ha estrellado y ha causado una era glacial! Hace tanto frío que los ácaros de fuego duermen al calor de los almacenes de oro. Enciende el horno humeante, el edificio del evento, para combatir el frío en el evento de medallas del caos del deshielo.
¡Quiero participar!
El evento de medallas del caos del deshielo está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 6 o superior.
¿Cuándo?
Inicio del evento:
8 de diciembre a las 08:00 UTC.
Fin del evento:
29 de diciembre a las 08:00 UTC.
Aunque el evento termine el 29 de diciembre, tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 31 de diciembre a las 08:00 UTC.
Giro en la mecánica de juego: oro ardiente
Los ácaros dormidos son una divisa de evento tan única como soñolienta. Duermen dentro de los almacenes de oro para estar calentitos, y rodean su edificio con un aura salvaje que inflige daño. Necesitarás una estrategia prudente y una gran fuerza de voluntad para robar esta divisa de evento.
Nuevo equipo épico de la luchadora real: el copo de escarcha
No hace falta que te enciendas, el mercader ha puesto a la venta su producto más refrescante. Gana medallas ígneas y consigue el copo de escarcha, el equipo épico de la luchadora real. Al activarse, congela a las defensas cercanas. Mejóralo para aumentar sus puntos de vida, la duración de su ralentización y su daño.
¡Las tropas temporales vuelven por Clashvidad!
Impulsados por un viento fresco, los gólems de hielo y los esbirros de hielo se unen a tu ejército. Da un poco de vida a tus ataques invernales con los siguientes artículos temporales del camino de recompensas: el mago de hielo, el sabueso de hielo (supertropa), la sorpresa de Papá Noel y la bolsa de ácaros glaciales.
Si consigues al sabueso de hielo, podrás tener hasta tres supertropas activas durante el evento.
Recursos del evento
Ácaros dormidos
Estos pequeños ácaros fundidos no están muy felices por la llegada de la era glacial. Consíguelos en los almacenes de oro en las batallas y colócalos en el horno humeante para disfrutar de una cálida y agradable Clashvidad, ¡pero no vayas a quemarte!
Medallas ígneas
Coloca a los ácaros dormidos en el horno humeante y ganarás recompensas y medallas ígneas. Podrás gastar estas adorables monedas de carbón en el puesto del mercader. ¡Consigue todas las que puedas y cámbialas por recompensas y equipo!
Adornos del evento
Edificio del evento: horno humeante
¡Lo único que nos salva de convertirnos en témpanos de hielo! Siéntate frente al horno humeante con un buen libro y disfruta de una Clashvidad muy calentita. Solo necesita que llenes su tripa de ácaros de fuego dormidos y te ofrecerá todo su calor.
Superadorno: sabueso hambriento
A esta estatua de perrito le apetece comer algo muy caliente. A su lado, los aficionados de la comida picante no son más que principiantes.