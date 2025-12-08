¡Un meteorito se ha estrellado y ha causado una era glacial! Hace tanto frío que los ácaros de fuego duermen al calor de los almacenes de oro. Enciende el horno humeante, el edificio del evento, para combatir el frío en el evento de medallas del caos del deshielo.

¡Quiero participar!

El evento de medallas del caos del deshielo está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 6 o superior.

¿Cuándo?

Inicio del evento:

8 de diciembre a las 08:00 UTC.

Fin del evento:

29 de diciembre a las 08:00 UTC.

Aunque el evento termine el 29 de diciembre , tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 31 de diciembre a las 08:00 UTC .

Giro en la mecánica de juego: oro ardiente

Los ácaros dormidos son una divisa de evento tan única como soñolienta. Duermen dentro de los almacenes de oro para estar calentitos, y rodean su edificio con un aura salvaje que inflige daño. Necesitarás una estrategia prudente y una gran fuerza de voluntad para robar esta divisa de evento.

Nuevo equipo épico de la luchadora real: el copo de escarcha

No hace falta que te enciendas, el mercader ha puesto a la venta su producto más refrescante. Gana medallas ígneas y consigue el copo de escarcha, el equipo épico de la luchadora real. Al activarse, congela a las defensas cercanas. Mejóralo para aumentar sus puntos de vida, la duración de su ralentización y su daño.

¡Las tropas temporales vuelven por Clashvidad!

Impulsados por un viento fresco, los gólems de hielo y los esbirros de hielo se unen a tu ejército. Da un poco de vida a tus ataques invernales con los siguientes artículos temporales del camino de recompensas: el mago de hielo, el sabueso de hielo (supertropa), la sorpresa de Papá Noel y la bolsa de ácaros glaciales.