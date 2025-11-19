¿Alguna vez has soñado con vivir en tu ayuntamiento? ¡Ahora tienes la oportunidad de hacer realidad tus sueños durante 4 semanas!

Mejora tu ayuntamiento (solo ayuntamientos de nivel 8 en adelante) y presume de él para conseguir la oportunidad de ganar una estancia de cuatro semanas en un castillo real en Moyne, Irlanda.

¿Cuándo?

Inicio: 19 de noviembre a las 12:00 ET (hora del Este).

Fin: 3 de diciembre a las 23:59 ET (hora del Este).

Anunciaremos a la persona ganadora el 12 de diciembre.

Cómo participar

1. Mejora tu ayuntamiento y publica una captura de pantalla de tu aldea para mostrarlo.

2. Compártela en Instagram, TikTok o X (Twitter).

3. Etiqueta a Clash of Clans y usa #TheRealTownHall.

Importante: Si tienes varias cuentas, es el momento de presumir de las mejoras de todos tus ayuntamientos. Ten en cuenta que solo puedes participar una vez por cuenta en cada red social.

¿Cuál es el premio?

Un afortunado o afortunada conseguirá una estancia de cuatro semanas en el castillo Lisheen de Moyne, Irlanda. La persona que resulte vencedora podrá traer hasta tres invitados.Así es, un castillo de verdad. Con muros que no tendrás que mejorar.

Atención: Además de la estancia de cuatro semanas, el premio incluye los vuelos de ida y vuelta desde el aeropuerto internacional más cercano al ganador hasta el de Dublín (Irlanda), los desplazamientos por tierra hasta el castillo y un chef privado que se encargará de preparar hasta tres comidas al día. No se incluyen actividades adicionales ni bebidas.

Para ver todos los detalles, consulta las Condiciones del servicio del concurso: https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/

¿Cómo se elige a la persona ganadora?

Se escogerá al azar, siempre y cuando cumpla con los criterios que se detallan a continuación.

Criterios

Para entrar en el concurso, debes cumplir los siguientes requisitos:

Residir en un país en el que Clash of Clans esté disponible de manera oficial.

Ser mayor de edad en tu país de residencia.

Tener una cuenta de Clash of Clans activa.

Mejorar el ayuntamiento y subir tu candidatura dentro del periodo en el que se celebra el concurso.

Aviso: No se permiten imágenes generadas por IA. ¡A nosotros lo que nos interesa es ver tu ayuntamiento de verdad!

Consulta los términos y condiciones del concurso:

