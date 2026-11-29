¡Buenas!

Has visto sus bases. Ahora, ¡conoce a los jefes! A partir del 1 de diciembre llegan grupos temporales del chat global, que aglutinan a los jugadores de los ocho clanes que compiten en el mismo grupo de la liga de guerras de clanes.

Felicita a alguien por un gran ataque, intercambia repeticiones o pregúntale amablemente a quien arrasó tu aldea si ha dormido con la conciencia limpia. Nada une más a los jefes que destruir el trabajo que tanto le ha costado a otro.

¿Cómo puedo unirme?

Cuando termine el emparejamiento de la LGC, los jugadores de las ocho plantillas de los clanes participantes recibirán una invitación para unirse al grupo de chat "Liga de guerras de clanes" en la parte superior de la pantalla de inicio. Si no ves la invitación o la cancelas por error, aparecerá entre las sugerencias de grupos de chat, a las que puedes acceder tocando el botón de inicio del chat global.

Tú decides si quieres unirte o no. La elección es tuya. Puedes aceptar, rechazar o ignorar la invitación; y, si te unes, puedes abandonar el grupo cuando quieras.

¿Quién puede participar?

Cada grupo puede acoger a hasta 400 jugadores de los ocho clanes que compiten. Eso sí, hay ciertas reglas:

Solo pueden unirse los jugadores aptos de las plantillas de la LGC una vez terminado el emparejamiento. Unirse a un clan después no otorga acceso al grupo.

Los grupos son privados, no aparecerán en búsquedas ni se permitirá que sus miembros inviten a otros.

Si abandonas el clan durante la LGC, también saldrás del grupo de chat. Las invitaciones pendientes desaparecerán.

Los jugadores jóvenes no recibirán invitaciones ni podrán acceder a estos grupos.

¿Qué se puede hacer en el grupo?

Chatear con los rivales, compartir repeticiones, distribuciones de la base y formaciones del ejército o competir en desafíos amistosos. Puedes también pedir consejo al jefe que acaba de arrasar tu aldea y lograr tres estrellas; bueno, cuando dejes de mirar la repetición con incredulidad.

Los ajustes de los grupos de la LGC están bloqueados automáticamente, y todos ellos tienen las protecciones habituales del chat global, incluida la opción de denunciar a un jugador. La traducción automática también funciona en el grupo.

Las bromitas amistosas están más que permitidas, pero ten respeto por los demás y recuerda que los jefes de verdad se guardan los ataques para el campo de batalla.

¿Cuánto tiempo permanece abierto el grupo?

Mientras dure la LGC y 14 días más una vez terminada la temporada, por lo que tendrás tiempo de intercambiar palabritas de ánimo antes de que se cierre. O admitir por fin que sí, que el ataque fue excepcional.

Queremos que sea más fácil conocer a otros jefes haciendo las cosas habituales de las que todos disfrutamos en Clash. La LGC ofrece ocho clanes, una competición en común y montones de cosas de las que hablar. ¿Quién sabe? Quizá tu próximo rival se convierta en tu amigo... al que no dudarás en machacar con tres estrellas llegado el momento.

¡A dar guerra!