¿Sigues con ganas de fiesta? Los duendes fueron en busca de una fuente de oro ilimitada, pero acabaron encontrando un amasijo de héroes extraños bajo la aldea. ¡La fiesta continúa con una temporada frenética de Caos-A-Rama!

Del 1 al 9 de septiembre: ¡Ponte a prueba en el desafío de excavaciones con sorpresa y gana recompensas!

Del 1 al 11 de septiembre: ¡Vuelven las ligas de guerras de clanes! Combate por la gloria y gana montones de recompensas.

Del 1 al 30 de septiembre: Llega el pase de oro, y lo hace con un aspecto candente del príncipe esbirro: ¡el príncipe de lava!

Del 1 al 30 de septiembre: Al constructor duende no le hacía mucha gracia ir bajo tierra, así que se quedó en la aldea para ayudarte... Si tienes las gemas necesarias, claro.

Del 3 al 30 de septiembre: ¡Llega el paisaje de Caos-A-Rama! Este paisaje subterráneo sacudirá los cimientos de tu aldea con su enorme tamaño y sus edificios rediseñados.

Del 5 al 30 de septiembre: Los aspectos de Caos-A-Rama comienzan a aparecer en la tienda. Estos rufianes subterráneos son una mezcla extraña entre tropas y héroes. No te pierdas al rey medusa, a la reina P.E.K.K.A. y a la luchadora yeti.

Del 9 al 16 de septiembre: ¡Un evento especial elegido por la comunidad! La supertropa más votada en la superencuesta de la comunidad hará acto de presencia en este evento especial único. Compra el pase de evento y gana las medallas suficientes para desbloquear el superadorno 3x3 "por arte de magia".

15 de septiembre: Los adornos de la aventura RPG vuelven a la tienda, ¡el paisaje legendario Clash de dragones incluido!

Del 17 al 20 de septiembre: ¡Bonus estelar por 4! Más recursos, más recompensas y más motivos para jugar.

Del 22 al 28 de septiembre: ¡Vuelven los Juegos del Clan! Aprovecha el descuento en las supertropas para completar tareas.

Del 22 al 28 de septiembre: ¡Descuento del 99 % en supertropas! Completa las tareas de los Juegos del Clan en un abrir y cerrar de ojos.