El rey mono estropeó el pergamino de su maestro con unos garabatos, así que ahora debe viajar en busca de otros pergaminos eruditos, ¡y quiere que lo acompañes! Prepárate para el evento de medallas de la batalla erudita...

¡Quiero participar!

El evento de medallas de la batalla erudita está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 6 o superior.

¿Cuándo?

Inicio del evento:

9 de febrero a las 08:00 UTC

Fin del evento:

26 de febrero a las 08:00 UTC

Aunque el evento termine el 26 de febrero , tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 28 de febrero a las 08:00 UTC .