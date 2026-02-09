¡Empieza el evento de medallas de la batalla erudita!
El rey mono estropeó el pergamino de su maestro con unos garabatos, así que ahora debe viajar en busca de otros pergaminos eruditos, ¡y quiere que lo acompañes! Prepárate para el evento de medallas de la batalla erudita...
¡Quiero participar!
El evento de medallas de la batalla erudita está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 6 o superior.
¿Cuándo?
Inicio del evento:
9 de febrero a las 08:00 UTC
Fin del evento:
26 de febrero a las 08:00 UTC
Aunque el evento termine el 26 de febrero, tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 28 de febrero a las 08:00 UTC.
Recursos del evento
Pergaminos eruditos
Encontrarás estos pergaminos rebosantes de saber en los edificios durante las batallas multijugador. Obtenlos para progresar por el camino del evento y desbloquear recompensas y medallas gruñonas. ¡La búsqueda de conocimiento nunca había sido tan peligrosa!
Medallas gruñonas
Estas medallas de ceño fruncido se pueden obtener en el camino de recompensas del evento. Úsalas para comprar objetos en el puesto del mercader, incluido el nuevo equipo épico: ¡el galopalo!
Nuevo equipo épico del rey bárbaro: el galopalo
Algo ha llegado al puesto del mercader a galope... Desbloquea el equipo épico del galopalo a cambio de medallas gruñonas durante el evento para que el rey bárbaro sea capaz de saltar los muros con más velocidad y daño por tiempo limitado tras su despliegue.
¡Vuelven las tropas temporales!
Las tropas temporales encarnan el espíritu del año del caballo de fuego. Dales la bienvenida...
Dragón azul
Lanzafuegos
Montacarneros
Puedes desbloquear a estos orgullosos guerreros en el camino del evento de medallas.
Evento especial de las tropas temporales
¡Atención! Durante el evento, cada tropa temporal protagonizará su propio evento especial y se añadirá al ejército normal de forma gratuita. Echa un vistazo:
Del 9 al 15 de febrero: se añaden 10 lanzafuegos al ejército normal.
Del 15 al 21 de febrero: se añaden 3 dragones azules al ejército normal.
Del 21 al 27 de febrero: se añaden 8 montacarneros al ejército normal.
Adornos del evento
Estructura del evento: el pergamino irresistible
¡Alguien ha pintado una cara con bigote amenazante en este pergamino sagrado! No queremos señalar a nadie, pero... todo apunta a cierto primate.
Superadorno: el caballo áureo
Aviva la llama de este noble superadorno en la aldea para dar la bienvenida al Año Nuevo lunar con estilo.
Adorno: la herradura de la suerte
Este impoluto adorno no te garantizará buena fortuna, pero tampoco la ahuyentará.