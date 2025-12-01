¡Un meteorito gigante se ha estrellado contra la aldea y ha causado una era glacial en Clashvidad! ¡Atraviesa desiertos helados, enfréntate a monstruos gélidos y entra en calor con los divertidos eventos en una temporada donde el verdadero rival es el frío!

Liga de guerras de clanes (del 1 al 11 de diciembre): gana un montón de recompensas luchando contra otros clanes junto con el tuyo.

El paisaje glacial llega a la tienda (del 3 al 31 de diciembre): ¿alguna vez habías soñado con que tu ayuntamiento estuviese en el centro de una fortaleza congelada e inhóspita? ¡Qué sueño más raro, pero estás de suerte!

Aspectos de héroe de la era glacial (del 5 al 31 de diciembre): tus rivales se quedarán helados al ver lo increíbles que son estos aspectos.

Evento de medallas del deshielo (del 8 al 31 de diciembre): reúne ácaros dormidos y obtén medallas ígneas para intercambiarlas en el puesto del mercader por recompensas y equipo adicionales.

Fiebre de clanes (del 12 al 19 de diciembre): colabora con tus aliados para desbloquear recompensas compartidas y obtener un adorno 3x3 épico por llegar al final del camino de recompensas. ¡No dejes escapar ningún potenciador de fiebre de clanes durante el evento, ya que acelerarán el progreso que realices en el camino!

Regreso del constructor duende y del investigador duende (del 12 al 19 de diciembre): estos viejos conocidos vuelven a la aldea para ayudarte a cambio de unas cuantas gemas.

Vuelven los Juegos del Clan con una sorpresa (del 22 al 28 de diciembre): completa tareas junto con tu clan para ganar puntos y desbloquear recompensas. El forzudo ha decidido aumentar la cantidad de puntos que se pueden obtener esta temporada, de 4000 a 10 000, por lo que los clanes con menos miembros activos lo tendrán más fácil a la hora de desbloquear recompensas. Aun así, tendrás que alcanzar 4000 puntos antes de que terminen los juegos para desbloquear la recompensa adicional.

Regreso de la caza de estrellas (del 29 de diciembre al 2 de enero): obtén estrellas en las batallas convencionales y las competitivas para obtener recompensas adicionales.