El volumen está al máximo, el público, eufórico y los de MEAT SHIELD, listos para dar un concierto salvaje. Te damos la bienvenida a la temporada de Clash Metal. Tu aldea se transforma en un festival de metal en el que los monstruos y la música lo sumen todo en el caos más absoluto. Convierte a tus héroes en leyendas del rock y haz que la arena tiemble en los nuevos eventos. Esta temporada es salvaje, atronadora y explosiva, ¿empezamos?

Del 1 al 30 de abril: pase de oro; Clash Metal. El pase de oro de abril, el más rockero hasta la fecha, viene cargado de recompensas, beneficios y destrucción sonora. Desbloquea el aspecto de héroe de la reina del bajo, avanza por las marcas de recompensas y potencia tu progreso durante toda la temporada.

Del 1 de abril al 30 de julio: defensas artesanales; la base del constructor más metalera. La tecnología de la base del constructor se abre paso entre el público y llega hasta tu aldea. Esta temporada, tres defensas nuevas se unen al caos.

BOMBAS AÉREAS Solo atacan a las tropas aéreas. Infligen daño de área con sus proyectiles explosivos.

Módulos de mejora: Puntos de vida Daño por impacto Velocidad de ataque

ESCUPELAVA Solo ataca a las tropas terrestres. Inflige daño de área y crea charcos de lava ardientes.

Módulos de mejora: Puntos de vida Daño por segundo Alcance

CARBONIZADOR Ataca tanto a las tropas aéreas como a las terrestres. Lanza fuego en un espectáculo pirotécnico.

Módulos de mejora: Puntos de vida Daño por impacto Número de golpes



Del 1 al 11 de abril: liga de guerras de clanes. Declara la guerra a otros siete clanes en los modos 15c15 o 30c30. Gana botín adicional, XP del clan y medallas de liga al progresar.

Del 1 al 30 de abril: paisaje de Clash Metal. Convierte tu aldea en el festival más salvaje de la historia de Clash. Monstruos, mugre y música se juntan en este paisaje caótico de tamaño XL, que incluye su propia banda sonora de heavy metal y convierte tu base en un auténtico festival de locura.

Del 5 al 30 de abril: aspectos de héroes de Clash Metal. Desata tu monstruo rockero interior con la colección de aspectos de héroe más metalera. Estos aspectos, como el duque del espectáculo o el rey del riff, te convierten en una superestrella y te permiten destruir aldeas con estilo.

Del 6 al 15 de abril: niveles de desafío del duque dragón. Arrasa en el escenario con nuevos niveles de desafío que incluyen el primer equipo épico del duque dragón. Domina las mecánicas, supera los niveles y reclama tus recompensas.

Del 8 al 29 de abril: evento de medallas de Clash Metal. ¡Los de MEAT SHIELD llegan para reventar tímpanos! Consigue pulseras de pinchos en las batallas, obtén medallas metaleras y gástalas en el puesto del mercader a cambio de recompensas, adornos y el primer equipo épico del duque dragón. El mago fiestero se une al grupo como tropa temporal para que tus ataques sean aún más caóticos.

17 de abril: lote del pie de mármol. Esta oferta exquisita llega a la tienda; una oportunidad inigualable para los jefes más cultos y refinados. El lote de pie de mármol contiene, además, una pedicura completa. Un tributo opulento al buen gusto, tan elevado que roza lo incomprensible. Demuestra tu elegancia y distinción. El ridículo es temporal, pero el prestigio es para siempre.

Del 18 al 22 de abril: evento de bonus estelar x2. Duplica las recompensas del bonus estelar y acelera tu progreso. El momento perfecto para mejorar antes de los Juegos del Clan.

Del 22 al 28 de abril: los Juegos del Clan vuelven con tareas sorpresas y desafíos potenciados. Completa tareas, gana puntos más rápido y desbloquea todas las recompensas con tu clan.

Del 28 de abril al 3 de mayo: un evento de la caza del tesoro empezará después de la actualización. Te aseguramos que, por estas recompensas, vale la pena mancharse las manos.