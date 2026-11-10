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Blog – Clash of Clans
10 nov 2026

Especial tropas: superyeti

El superyeti está de servicio, así que ¡que fluya el hielo! Ponte los guantes, porque tenemos cubitos de hielo que recoger y aldeas enemigas que "reordenar".

El evento especial de tropas del superyeti tendrá lugar del 10 al 16 de noviembre. Consigue cubitos de hielo en batallas multijugador, gana supermedallas y gástalas en recompensas del puesto del mercader que incluyen aspectos de héroe, paisajes de la aldea y el superadorno del gigante kawaii.

¡Uy, qué fresquito!

El evento está disponible para todos los jugadores con un ayuntamiento de nivel 8 o superior.

  • Inicio del evento: 10 de noviembre a las 08:00 UTC

  • Final del camino del evento: 17 de noviembre a las 08:00 UTC

Cuando termine el camino del evento, tendrás hasta el 19 de noviembre a las 08:00 UTC para gastar las supermedallas que te queden en el puesto del mercader. ¡No dejes que se te congelen!

¡Consigue cubitos de hielo y gasta supermedallas!

  • Cubitos de hielo: se obtienen en batallas multijugador y permiten avanzar por el camino del evento.

  • Supermedallas: se obtienen al progresar por el camino y se pueden gastar en el puesto del mercader a cambio de las recompensas del evento.

Tropa del evento: el superyeti

Tiene puños grandes, una buena mata de pelo y un humor electrizante...

El superyeti tiene más puntos de vida y daño que el yeti normal, pero quienes te pondrán el vello de punta realmente son sus amiguitos. Cuando recibe daño, libera ácaros eléctricos que corren hacia las estructuras y atacan con un rayo en cadena que puede electrocutar hasta tres objetivos.

A diferencia de los miniyetis, los ácaros eléctricos atacan las estructuras en lugar de dar prioridad a las defensas.

Edificio del evento: baño de hielo

Ve al baño de hielo para acceder al evento y su camino. Este edificio también genera cubitos de hielo periódicamente para que puedas desbloquear recompensas más rápido.

Pase de evento

Consigue el pase de evento para desbloquear más recompensas mientras avanzas por el camino del evento.

Un nuevo hogar para tus supermedallas

Ve al puesto del mercader para intercambiar tus supermedallas por recompensas. Allí encontrarás muchas cosas: desde aspectos nuevos a recursos con los que reaprovisionarte.

ObjetoExistenciasPrecio de compra (supermedallas)
Superadorno del gigante kawaii12250
Cráter Clash1550
Puerco esfinge1550
Llama eterna1550
Tipo cactus1550
Paisaje tenebroso12250
Paisaje medieval12250
Rey pintor12250
Reina pintora12250
Centinela fantasmal12250
Luchadora pintora12250
Runa de oro21500
Runa de elixir21500
Pócima de recursos6125
Superpócima2300
5 anillos de muros30360
Pala para obstáculos101000
Pócima de investigación10250
125 000 de elixir2010
125 000 de oro2010
2000 de elixir oscuro2020

El superyeti está listo, el baño de hielo te espera y el mercader se ha reabastecido. Salta a la batalla, consigue cubitos de hielo y transforma tus supermedallas en algo que merezca la pena exhibir.

Pero recuerda que tienes que gastar las supermedallas antes de que termine el tiempo. De lo contrario, se congelarán y no le servirán de nada a tu aldea.

¡A dar guerra!