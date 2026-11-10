El superyeti está de servicio, así que ¡que fluya el hielo! Ponte los guantes, porque tenemos cubitos de hielo que recoger y aldeas enemigas que "reordenar".

El evento especial de tropas del superyeti tendrá lugar del 10 al 16 de noviembre. Consigue cubitos de hielo en batallas multijugador, gana supermedallas y gástalas en recompensas del puesto del mercader que incluyen aspectos de héroe, paisajes de la aldea y el superadorno del gigante kawaii.

¡Uy, qué fresquito!

El evento está disponible para todos los jugadores con un ayuntamiento de nivel 8 o superior.

Inicio del evento: 10 de noviembre a las 08:00 UTC

Final del camino del evento: 17 de noviembre a las 08:00 UTC

Cuando termine el camino del evento, tendrás hasta el 19 de noviembre a las 08:00 UTC para gastar las supermedallas que te queden en el puesto del mercader. ¡No dejes que se te congelen!

¡Consigue cubitos de hielo y gasta supermedallas!

Cubitos de hielo: se obtienen en batallas multijugador y permiten avanzar por el camino del evento.

Supermedallas: se obtienen al progresar por el camino y se pueden gastar en el puesto del mercader a cambio de las recompensas del evento.

Tropa del evento: el superyeti

Tiene puños grandes, una buena mata de pelo y un humor electrizante...

El superyeti tiene más puntos de vida y daño que el yeti normal, pero quienes te pondrán el vello de punta realmente son sus amiguitos. Cuando recibe daño, libera ácaros eléctricos que corren hacia las estructuras y atacan con un rayo en cadena que puede electrocutar hasta tres objetivos.

A diferencia de los miniyetis, los ácaros eléctricos atacan las estructuras en lugar de dar prioridad a las defensas.

Edificio del evento: baño de hielo

Ve al baño de hielo para acceder al evento y su camino. Este edificio también genera cubitos de hielo periódicamente para que puedas desbloquear recompensas más rápido.

Pase de evento

Consigue el pase de evento para desbloquear más recompensas mientras avanzas por el camino del evento.

Un nuevo hogar para tus supermedallas

Ve al puesto del mercader para intercambiar tus supermedallas por recompensas. Allí encontrarás muchas cosas: desde aspectos nuevos a recursos con los que reaprovisionarte.

Objeto Existencias Precio de compra (supermedallas) Superadorno del gigante kawaii 1 2250 Cráter Clash 1 550 Puerco esfinge 1 550 Llama eterna 1 550 Tipo cactus 1 550 Paisaje tenebroso 1 2250 Paisaje medieval 1 2250 Rey pintor 1 2250 Reina pintora 1 2250 Centinela fantasmal 1 2250 Luchadora pintora 1 2250 Runa de oro 2 1500 Runa de elixir 2 1500 Pócima de recursos 6 125 Superpócima 2 300 5 anillos de muros 30 360 Pala para obstáculos 10 1000 Pócima de investigación 10 250 125 000 de elixir 20 10 125 000 de oro 20 10 2000 de elixir oscuro 20 20

El superyeti está listo, el baño de hielo te espera y el mercader se ha reabastecido. Salta a la batalla, consigue cubitos de hielo y transforma tus supermedallas en algo que merezca la pena exhibir.

Pero recuerda que tienes que gastar las supermedallas antes de que termine el tiempo. De lo contrario, se congelarán y no le servirán de nada a tu aldea.

¡A dar guerra!