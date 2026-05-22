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22 may 2026
Blog – Clash of Clans

Estado del juego, parte 2

¡Hola a todos!

En la segunda parte de nuestra serie sobre el estado del juego, queremos compartir algunos ajustes que recibirán los modificadores de la LGC, más detalles sobre los próximos ajustes de equilibrio y algunos anticipos sobre los cambios en la jugabilidad que tenemos entre manos...

Empecemos con una breve nota sobre la LGC

Tras el primer mes del sistema de modificadores avanzados de la LGC que mencionamos en nuestra entrada anterior, hemos observado que harán falta algunos ajustes temporales mientras seguimos afinando el enfoque a largo plazo de los modificadores entre los distintos rangos.

A partir de la próxima temporada de la LGC, Titánide III y Titánide II utilizarán el sistema de modificadores de Leyenda II, mientras que Titánide I y Liga de Leyendas utilizarán el sistema de Leyenda I.

Estos cambios están orientados a establecer un entorno competitivo más sano a todos los niveles, y nos proporcionará una imagen más clara de cómo afectan los distintos entornos de modificadores a la jugabilidad y las tasas de éxito.

Ajustes de equilibrio en mayo

Antes de que llegue la actualización en sí, habrá una nueva ronda de ajustes de equilibrio (consulta la hoja de cálculo detallada al final del artículo).

Con esta ronda de ajustes, vamos a probar una forma diferente de comunicarlos. La última vez, hablamos en profundidad de los datos de rendimiento y tasas de éxito, pero ahora queremos centrarnos un poco más en la intención detrás de los cambios.

Haremos un ajuste importante en la flecha gigante y un cambio de menor alcance en la mochila cohete. El objetivo es solucionar un problema recurrente que hace que la flecha gigante necesite mejoras con cada nivel nuevo de cohetes de defensa, llegando a situaciones en las que se vuelve demasiado fuerte en los niveles inferiores de ayuntamiento, para que pueda cumplir su papel en los superiores. Con este cambio, ahora la flecha gigante infligirá el doble de daño a los cohetes de defensa, pero su impacto será menor contra otros objetivos, de modo que se utilice más como una herramienta especializada para eliminar defensas clave, y no como una opción general de dominio.

El duque dragón también ha sufrido cambios. Es bastante divertido, pero está teniendo demasiado impacto en el juego. Aparte del cambio antes mencionado en la mochila cohete, en la actualización de junio cambiaremos su interacción con el fuelle llameante de modo que siempre actúe en la dirección inicial del duque en lugar de la de la mochila. Además, en los ajustes de equilibrio de mayo, reduciremos el poder del corazón ardiente, cambiaremos su reducción de daño de trampa y vigilaremos qué pasa con él a partir de ahora, para apretarle un poco más esa (impresionante) cadena si es necesario.

El juego aéreo actual ha sido un gran cambio, y nuestro objetivo es fomentar un equilibrio más sano entre las estrategias aéreas y terrestres. En esta línea, ajustaremos el escupelava, las bombas aéreas y el carbonizador. El escupelava es bastante fuerte contra las estrategias terrestres, pero las bombas aéreas y el carbonizador no han tenido el mismo nivel de impacto contra los ataques desde el aire.

Por último, ajustaremos el aerovagón y el montadragones. El aerovagón perderá un barril, un esbirro y un nivel entre todas sus tropas, mientras que el montadragones recibirá una pequeña debilitación. Nos gusta que el aerovagón sea una opción fuerte, pero no queremos que domine prácticamente todos los ataques.

Más

Hemos compartido nuestros razonamientos y objetivos para los próximos ajustes de equilibrio que llegarán en mayo. Nuestro equipo de diseño ya está planeando nuevas formas de introducir posibilidades nuevas de ataques y romper el equilibrio del juego una vez más: una nueva tropa de evento, más contenido que podría cambiar la secuencia de los ataques de formas inesperadas y equipo épico monolítico.

Ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo vamos a disfrutar el equipo épico nuevo, si hay un montón de jugadores que ni siquiera logran mantener el ritmo con el equipo que ya hay en el juego? Queremos que sea más fácil subir de nivel y probar más equipo épico, para que más jugadores disfruten las cosas nuevas que están por llegar. Nos hemos tomado nuestro tiempo para desplegar una mecánica de puesta al día, porque queríamos ser considerados. Muchos jugadores han invertido un montón de tiempo y dinero en su equipo. La idea es ser justos con el modo en que aceleramos el progreso de los jugadores nuevos, o que regresan después de un tiempo y se han perdido eventos y lanzamientos de equipo anteriores. Creemos que hemos encontrado una forma justa para que la economía del equipo épico sea más accesible, sin desincentivar por ello la economía del mineral. Estamos impacientes por compartirlo, pero...

Conclusión

No vamos a mostrar todas nuestras cartas todavía. Tendrás que esperar al próximo vídeo de "¡A dar guerra!" para saber más. Aquí concluye esta pequeña actualización. Estaremos pendientes de los efectos de estos cambios, escucharemos los comentarios de los jugadores y creadores y haremos los ajustes necesarios.

Gracias por leernos.

¡A dar guerra!

ObjetoNivel de objetoAyuntamientoTipo de valorValor actualVALOR NUEVO
Flecha giganteTODOS1-18Daño extra contra cohetes de defensax1x2
Flecha gigante99Daño12001100
Flecha gigante1210Daño15001200
Flecha gigante1512Daño17501350
Flecha gigante1814 o másDaño20001500
Mochila cohete2114Daño penetrante19251875
Mochila cohete2716 o másDaño penetrante22002150
Corazón ardiente1515 o másRegeneración155140
Corazón ardiente1815 o másRegeneración175150
Corazón ardiente115 o másDaño por segundo1010
Corazón ardiente215 o másDaño por segundo1210
Corazón ardiente315 o másDaño por segundo1412
Corazón ardiente415 o másDaño por segundo1612
Corazón ardiente515 o másDaño por segundo1812
Corazón ardiente615 o másDaño por segundo2014
Corazón ardiente715 o másDaño por segundo2214
Corazón ardiente815 o másDaño por segundo2414
Corazón ardiente915 o másDaño por segundo2616
Corazón ardiente1015 o másDaño por segundo2816
Corazón ardiente1115 o másDaño por segundo3016
Corazón ardiente1215 o másDaño por segundo3218
Corazón ardiente1315 o másDaño por segundo3418
Corazón ardiente1415 o másDaño por segundo3618
Corazón ardiente1515 o másDaño por segundo3820
Corazón ardiente1615 o másDaño por segundo4020
Corazón ardiente1715 o másDaño por segundo4220
Corazón ardiente1815 o másDaño por segundo4523
Duque dragón15-18Reducción de daño de trampas5040
Escupelava118Daño por segundo8072
Escupelava218Daño por segundo8375
Escupelava318Daño por segundo8780
Escupelava418Daño por segundo9185
Escupelava518Daño por segundo9590
Escupelava618Daño por segundo10095
Escupelava718Daño por segundo105100
Escupelava818Daño por segundo111105
Escupelava918Daño por segundo118110
Escupelava1018Daño por segundo125115
Escupelava118Alcance del ataque11001100
Escupelava218Alcance del ataque12001150
Escupelava318Alcance del ataque13001200
Escupelava418Alcance del ataque14001250
Escupelava518Alcance del ataque15001300
Escupelava618Alcance del ataque16001350
Escupelava718Alcance del ataque17001400
Escupelava818Alcance del ataque18001450
Escupelava918Alcance del ataque19001500
Escupelava1018Alcance del ataque20001600
Escupelava118Daño del charco2621
Escupelava218Daño del charco2722
Escupelava318Daño del charco2923
Escupelava418Daño del charco3024
Escupelava518Daño del charco3125
Escupelava618Daño del charco3326
Escupelava718Daño del charco3427
Escupelava818Daño del charco3629
Escupelava918Daño del charco3830
Escupelava1018Daño del charco4032
Bombas aéreasTodos18Alcance del ataque9001100
Bombas aéreas118Velocidad de ataque38003400
Bombas aéreas218Velocidad de ataque36003200
Bombas aéreas318Velocidad de ataque34003000
Bombas aéreas418Velocidad de ataque32002800
Bombas aéreas518Velocidad de ataque30002600
Bombas aéreas618Velocidad de ataque28002400
Bombas aéreas718Velocidad de ataque26002200
Bombas aéreas818Velocidad de ataque24002000
Bombas aéreas918Velocidad de ataque22001800
Bombas aéreas1018Velocidad de ataque20001600
CarbonizadorTodos18Velocidad de ataque18001500
CarbonizadorTodos18Radio de daño120150
Carbonizador118Velocidad de ataque18001500
Carbonizador218Velocidad de ataque18001500
Carbonizador318Velocidad de ataque18001500
Carbonizador418Velocidad de ataque18001500
Carbonizador518Velocidad de ataque18001500
Carbonizador618Velocidad de ataque18001500
Carbonizador718Velocidad de ataque18001500
Carbonizador818Velocidad de ataque18001500
Carbonizador918Velocidad de ataque18001500
Carbonizador1018Velocidad de ataque18001500
Carbonizador118Daño5085
Carbonizador218Daño5490
Carbonizador318Daño5895
Carbonizador418Daño62100
Carbonizador518Daño66105
Carbonizador618Daño70110
Carbonizador718Daño75115
Carbonizador818Daño80120
Carbonizador918Daño87125
Carbonizador1018Daño95135
Carbonizador118Número de golpes68
Carbonizador218Número de golpes79
Carbonizador318Número de golpes810
Carbonizador418Número de golpes911
Carbonizador518Número de golpes1012
Carbonizador618Número de golpes1113
Carbonizador718Número de golpes1214
Carbonizador818Número de golpes1315
Carbonizador918Número de golpes1416
Carbonizador1018Número de golpes1517
Aerovagón116Número de ataques54
Aerovagón216Número de ataques54
Aerovagón317Número de ataques65
Aerovagón418Número de ataques65
Aerovagón116Nivel de mejora de unidades (esbirro; globo; bebe dragón)11;10;910;9;8
Aerovagón216Nivel de mejora de unidades (esbirro; globo; bebe dragón)12;11;1011;10;9
Aerovagón317Nivel de mejora de unidades (esbirro; globo; bebe dragón)13;12;1112;11;10
Aerovagón418Nivel de mejora de unidades (esbirro; globo; bebe dragón)14;13;1213;12;11
Aerovagón116Unidades generadas (esbirro; globo; bebé dragón)3;1;12;1;1
Aerovagón216Unidades generadas (esbirro; globo; bebé dragón)4;1;13;1;1
Aerovagón317Unidades generadas (esbirro; globo; bebé dragón)5;1;14;1;1
Aerovagón418Unidades generadas (esbirro; globo; bebé dragón)5;1;14;1;1
Montadragones618PV62005900
Montadragones618Daño por segundo520500