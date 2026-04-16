Este abril llegan grandes cambios al modo competitivo.

Hemos prestado atención a las opiniones de la comunidad y no podíamos estar más de acuerdo con los jugadores. El modo competitivo debería ser gratificante, claro y divertido para todo el mundo, tanto si estás esforzándote al máximo como si solo pruebas un par de batallas.

Con esto en mente, vamos a realizar algunos cambios para que la Liga de Leyendas sea más justa y emocionante, para que el progreso en el modo competitivo sea más fluido y para que todos los jugadores disfruten de una experiencia mejorada y más flexible, sin importar su estilo de juego.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber.

La Liga de Leyendas evoluciona

Una no era suficiente: te damos la bienvenida a las Ligas de Leyendas.

La Liga de Leyendas ahora se divide en tres niveles:

Leyendas I

Leyendas II

Leyendas III

En todas encontrarás lo siguiente:

Se gana el mismo bonus estelar.

Se gana el mismo bonus de liga.

Tienen modificadores de batalla únicos.

Lo que las diferencia es la intensidad de la competición. Cada nivel tiene una dificultad, una estructura y unos modificadores de batalla distintos, lo que crea un camino más claro por el que avanzar y un experiencia más equilibrada que se adapta al nivel de cada jugador.

¿Qué significa esto?

Los jugadores en las ligas superiores disfrutarán de un desafío más estructurado.

Más jugadores se lo pasarán mejor y sentirán que el modo competitivo los recompensa de forma justa.

Estructura de los niveles de la Liga de Leyendas

Leyendas III

Torneos semanales.

24 batallas por semana.

Los mejores 5 jugadores de cada grupo ascienden cada semana.

Usa los modificadores de batalla de Leyendas III.

Leyendas II

Torneos semanales.

30 batallas por semana.

Los mejores 3 jugadores de cada grupo ascienden cada semana.

Usa los modificadores de batalla de Leyendas II.

Leyendas I

Torneos de 4 semanas.

8 batallas por día.

Los jugadores que estén por debajo del rango 10 000 descienden cada semana.

Usa los modificadores de batalla de Leyendas I.

Semana de migración

A partir del 20 de abril

Este es el periodo en el que se decide cuál es tu nivel, es decir, tu desempeño entre el 20 de abril y el lanzamiento de la actualización determina dónde empiezas en las Ligas de Leyendas.

Los mejores 12 500 jugadores se colocan en Leyendas I.

Los próximos 50 000 jugadores se colocan en Leyendas II.

El resto de jugadores se colocan en Leyendas III.

Los jugadores que desciendan pasan a Eléctrica 33.

Este reparto entre los distintos niveles solo se realizará una vez. Tu desempeño determinará tu punto de partida en las nuevas Ligas de Leyendas, así que no desperdicies esta oportunidad y esfuérzate al máximo.

Que consigas un mejor puesto implica lo siguiente:

Accederás más rápido a los niveles competitivos superiores.

No tendrás que subir tantos niveles en el futuro.

Cambios en el modo competitivo: más flexibilidad y más claridad

También hemos realizado algunos cambios para que el modo competitivo sea más fluido y más fácil de seguir.

Cantidad de batallas competitivas

Hemos reducido el número de batallas competitivas entre la liga de Titanes 25 y la Eléctrica 33.

Descenso en la liga (inactividad)

Si te tomas un descanso del modo competitivo, tendrás más flexibilidad:

No se descenderá a un jugador por no haber jugado en 4 semanas.

Los jugadores pueden permanecer inactivos en el modo competitivo (sin inscribirse) 4 semanas

sin descender.

Tras el primer descenso por inactividad, los jugadores perderán un rango por cada 4 semanas de inactividad adicional hasta que alcancen el rango mínimo de su nivel de ayuntamiento

y, tras 4 semanas de inactividad estando en dicho rango mínimo, los jugadores pasarán a estar sin rango.

Habrá un nuevo aviso de descenso, que incluirá una cuenta atrás que mostrará exactamente cuánto tiempo queda hasta el descenso. ¡Se acabó la ambigüedad!

Visibilidad de descenso

Hemos mejorado la forma en la que se anuncia que un jugador ha descendido de rango:

Las señales de estar en peligro de descender son más claras.

Hay mayor visibilidad en cuanto a dónde te sitúas.

¿Por qué se han realizado estos cambios?

Estos cambios se centran en dos mejoras clave:

Otorgar mayor estructura a la experiencia de juego en los niveles superiores.

Hacer que el modo competitivo sea más accesible.

Qué puedes esperar a partir de ahora:

Los mejores jugadores tienen acceso a un entorno competitivo mejorado en el que poner a prueba sus habilidades.

Más jugadores pueden disfrutar del modo competitivo a su propio ritmo.

La progresión es más clara, más justa y más fácil de entender.

Próximos pasos

Esos cambios forman parte de una actualización mayor que se lanzará a finales de este mes e incluirá aún más cambios en la progresión, los sistemas y las recompensas. Queremos compartir esta primera parte con antelación para que los jugadores tengan tiempo para prepararse y aprovechar al máximo la semana de posicionamiento.

¡Hablaremos del resto de cambios muy pronto!

Hasta entonces, ¡a dar guerra!