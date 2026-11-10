A los jefes el botín siempre les sabe a poco, pero ahora van a quedar satisfechos. El bonus estelar ahora dependerá del nivel de tu ayuntamiento y no del de tu liga. Además, se podrán obtener nuevos aperitivos mágicos en lotes de aperitivos, y también llegan las reacciones, las medallas competitivas y la tienda de prestigio.

¡Comencemos!

El nuevo bonus estelar

La cantidad de recompensas del bonus estelar que consigas dependerá del nivel del ayuntamiento y no del de la liga competitiva. Mismo ayuntamiento, mismas recompensas. Queremos que más jefes puedan conseguir estas recompensas (minerales incluidos) sin tener que llegar a lo más alto de las ligas.

En el bonus de liga no habrá cambios: se mantendrá tal y como está, y seguirá dependiendo de la liga competitiva. Además, un poco más abajo te contamos las novedades sobre las recompensas exclusivas del modo competitivo.

Las estrellas que consigas en las batallas casuales, en las competitivas y en los ataques de venganza también contribuirán a tu bonus.

Dos metas, dos lotes de aperitivos

Cada bonus estelar ahora otorga el doble de recompensas:

Con 2 estrellas: abre un lote de aperitivos con un pastel de batalla para potenciar tu próximo ataque.

Con 5 estrellas: recoge tu botín del bonus estelar y tus minerales, además de un segundo lote de aperitivos con un aperitivo mágico aleatorio de una selección más amplia.

Cada lote contiene un aperitivo mágico que se entregará en tu almacén temporal. Con dos estrellas, te darás un capricho. Con cinco, un auténtico festín.

A dónde van tus recompensas

El oro, el elixir y el elixir oscuro se envían a la tesorería del castillo del clan.

Los minerales brillantes, radiantes y estelares se envían a la herrería.

Los nuevos indicadores de recompensa te mostrarán dónde se envían las cosas antes de recogerlas.

Actualización diaria

Tu bonus estelar se renovará exactamente igual que hasta ahora, y las estrellas acumuladas para obtener un bonus que aún no has completado se conservarán hasta que lo completes.

Descubre los nuevos aperitivos mágicos

Pastel de batalla : un dulce manjar que multiplica el oro, el elixir y el elixir oscuro que saquees en tu próxima batalla de la aldea o competitiva.

Los pasteles de batalla pueden duplicar, triplicar o cuadruplicar estos recursos.

Los pasteles de batalla del mismo tipo acumulan usos, no multiplicadores. Por ejemplo, con dos pasteles de batalla x2, podrás jugar dos batallas con un multiplicador x2 y no una con un multiplicador x4.

Piruleta del carro de botín : un pegajoso aperitivo que triplica el botín de los 3 próximos carros de botín cuando los recojas. Solo funciona en la aldea.

El botín se multiplicará cuando recojas el carro, y cada vez que lo hagas, se consumirá una carga de la piruleta.

Las cargas se consumirán aunque tus almacenes no tengan capacidad para guardar todo el bonus, y perderás lo que no quepa.

Bocado del castillo del clan : ¡un bocadito de grandeza! Añade automáticamente refuerzos gratuitos a tus 3 próximas batallas de la aldea o competitivas. Sus usos solo cuentan en batallas en las que despliegues los refuerzos, así que si los dejas en el castillo, no consumirás ninguna carga.

Aperitivo de bonus estelar: un aperitivo estelar que otorga un bonus estelar adicional a la aldea. Una vez activado, el bonus estelar adicional estará disponible durante 48 horas. Funciona en la aldea. Solo se puede encontrar en lotes de aperitivos de 5 estrellas. Si no tienes ningún bonus activo, estará disponible de inmediato. De lo contrario, quedará en espera.

Los aperitivos olvidados merecen una segunda oportunidad

¿Se te ha olvidado activar un aperitivo mágico? Sí, también nos ha pasado, y duele. Pero no te preocupes, que estamos aquí para ayudarte.

Los aperitivos mágicos ya no desaparecerán si olvidas activarlos. Si se agota el tiempo de activación de 24 horas de un aperitivo, este se activará automáticamente la próxima vez que inicies sesión. También puedes activarlo cuando quieras antes de que termine la cuenta atrás.

Las medallas competitivas y la tienda de prestigio

¡El bonus estelar es cada vez más dulce! Pero si las recompensas ahora dependen del nivel del ayuntamiento, ¿qué obtienen los jefes que escalan hasta lo más alto en el modo competitivo?

Aquí entran en juego la nueva tienda de prestigio, las medallas competitivas y las reacciones exclusivas que podrás conseguir con ellas. Mucho por conseguir y motivos para presumir.

Cómo ganar medallas competitivas

En ligas inferiores a la Liga de Leyendas: tus trofeos se convertirán en medallas competitivas al reiniciarse el contador al final de cada torneo. La cantidad que recibas dependerá de si asciendes o desciendes.

En la Liga de Leyendas: conseguirás medallas cada semana de batalla en función de la posición en la que estés el domingo, al finalizar el día de batalla, aunque el torneo no haya terminado.

En las ligas superiores hay más medallas en juego. ¡Sigue escalando posiciones para ganar más! Consulta la información de la liga para saber cuántas puedes ganar, pero controla la cantidad que tienes, porque el nivel del ayuntamiento limita las medallas que se pueden almacenar. No se concederán medallas competitivas con efecto retroactivo, así que todo el mundo empezará en igualdad de condiciones.

Te damos la bienvenida a la tienda de prestigio

La nueva tienda de prestigio reúne la tienda del modo competitivo, la tienda de la LGC y la tienda lujosa en un solo lugar, aunque cada una mantenga su divisa y sus ofertas.

Algunos contenidos solo están disponibles al alcanzar ciertas ligas. Y, cuando llegues a ellas, necesitarás tener la divisa adecuada para comprarlos, claro. Lo que cuenta es la liga más alta a la que hayas llegado en las batallas competitivas, incluidas las que alcanzaras antes de este cambio.

Reacciones

¿Qué son las reacciones?

Las reacciones son animaciones breves que puedes usar al terminar una batalla, en el chat del clan y en las clasificaciones. Son solo un elemento de personalización, así que no influirán en el desarrollo de las batallas, pero sí podrán hacer que te hierva la sangre cuando alguien te mande un bárbaro muriéndose de risa tras un ataque de 3 estrellas.

Tu colección de reacciones

Tu almacén de objetos mágicos pasará a llamarse "Inventario". Toca "Inventario" en la aldea y abre la pestaña de reacciones. Los objetos mágicos tienen su propia pestaña.

Las reacciones se agrupan en conjuntos de 5. Consigue las 4 primeras para desbloquear una reacción extra y completar el conjunto.

Cada reacción tiene una calidad, y esta determinará dónde puedes conseguirla.

Ya tienes el conjunto del ayuntamiento de nivel 3, que se desbloquea al completar el tutorial del juego.

Las reacciones que no tengas se mostrarán en gris, y al tocarlas podrás saber dónde encontrarlas.

Dónde conseguir reacciones:

En la tienda de prestigio del modo competitivo

En el mercader

En cofres

Reacciones de acción

Configúralas desde el inventario para que se activen automáticamente en ciertas situaciones.

Reacciones defensivas: elige una para cada resultado defensivo posible (de 0, 1, 2 o 3 estrellas). La persona que ataque verá la reacción correspondiente al resultado que consiga.

Reacciones ofensivas: elige la reacción que usarás por defecto después de atacar. También puedes cambiarla manualmente en la pantalla de fin de batalla o no usar ninguna.

Reacciones de clasificación: elige una que aparezca cuando te encuentres entre los tres mejores puestos de tu grupo del modo competitivo o de la clasificación de ayuntamientos.

Dónde se ven las reacciones:

En la pantalla de victoria (solo en las batallas casuales y competitivas) y las repeticiones

En la pantalla de bienvenida

En el registro de batallas (casuales y competitivas)

En las clasificaciones del modo competitivo

En la clasificación de ayuntamientos

En el chat del clan (donde funcionarán como pegatinas y tendrán un pequeño tiempo de espera)

Al final de las repeticiones de las batallas

La base del constructor las muestra en la lista de defensas del carro de elixir

Dilo por el chat del clan

Abre el selector de reacciones en el chat del clan y toca una para enviarla. Las reacciones llegarán como mensajes, así que son perfectas para celebrar un ataque o comentarle a tu clan cómo va la guerra. También funcionan en grupos de chat global.

Preguntas frecuentes

Bonus estelar

P: ¿Qué pasará con mi bonus estelar cuando se lance la actualización?

R: La primera vez que inicies sesión tras la actualización, tu bonus estelar también se actualizará: recibirás el bonus correspondiente a ese día y tendrás otro acumulado y listo para usar. Empezarás con dos bonus estelares que completar, y las recompensas dependerán del nivel de tu ayuntamiento desde el primer día.

P: ¿Ganaré menos que antes?

R: Las recompensas ahora dependerán del nivel de tu ayuntamiento y no del de tu liga. Hemos establecido las recompensas de cada nivel de ayuntamiento tomando como referencia lo que ya ganaban los jugadores, así que la mayoría de los jefes ganará lo mismo o más (minerales incluidos).

P: ¿Se tienen en cuenta las estrellas de las guerras de clanes o de los desafíos amistosos?

R: No. Se tendrán en cuenta las estrellas de las batallas casuales y competitivas y de los ataques de venganza. Es decir, las guerras de clanes, los desafíos amistosos y la práctica no cuentan.

P: ¿Dónde puedo ver las recompensas de mi ayuntamiento?

R: Toca el botón de información en la pantalla de ataques. Ahí podrás ver las recompensas para cada nivel de ayuntamiento.

P: ¿Habrá cambios en el bonus de liga?

R: No. El bonus de liga se queda tal y como estaba, y seguirá dependiendo de tu liga competitiva.

P: ¿Se podrán conseguir reacciones fuera del modo competitivo?

R: Sí. Añadiremos más reacciones en el futuro y más formas de conseguirlas que no requieran jugar al modo competitivo.

Aperitivos mágicos

P: ¿Qué pasa si olvido activar un aperitivo mágico?

R: Que ya no desaparece. Si se acaba el tiempo de activación de 24 horas, el aperitivo se activará automáticamente la próxima vez que inicies sesión. Esto será así con todos los aperitivos mágicos, incluida la tarta del castillo del clan. Pero recuerda que el efecto de la tarta es temporal, así que el tiempo empezará a contar en cuanto se active.

P: ¿Los pasteles de batalla funcionan durante la fiesta de recursos?

R: Sí. Los pasteles de batalla multiplican el oro, el elixir y el elixir oscuro que saqueas en las batallas, y esto incluye el botín adicional de las bases durante la fiesta de recursos. No se multiplican las divisas de los eventos, el bonus de liga ni el bonus estelar, y el bonus solo te afecta a ti: el defensor no pierde nada adicional.

P: ¿Se pueden conseguir dos aperitivos de bonus estelar seguidos?

R: No. Si en tu almacén temporal ya hay un aperitivo (activo o en espera), no estará disponible entre los lotes de aperitivos hasta que hayas usado el otro.

P: ¿Qué ha cambiado respecto a la tarta del castillo del clan?

R: Mientras tengas una tarta activa, el castillo del clan se llena automáticamente y los botones de pedir y llenar se deshabilitan. Si también tienes un bocado del castillo del clan, se consumirá primero la tarta y después, cuando termine su efecto, el bocado.

Reacciones

P: ¿Puedo deshabilitar o silenciar las reacciones?

R: Por ahora no. Las reacciones nunca aparecerán durante las batallas en tiempo real y nadie podrá bombardearte con ellas para molestarte. Como mucho, verás una tras cada ataque o defensa, y puedes elegir no usar ninguna después de tus propias acciones. Además, las reacciones del chat del clan tienen un tiempo de espera.

Las medallas competitivas y la tienda de prestigio

P: ¿Cuándo empezaré a conseguir medallas competitivas?

R: La semana del 16 de noviembre será la primera en la que se podrán conseguir, y tus primeros premios llegarán el lunes, 23 de noviembre, con los resultados de tu ascenso o descenso. La Liga de Leyendas entrega las recompensas tras cada semana de batalla según la posición en la que te encuentres el domingo, al terminar el día de batalla.

P: ¿Ganaré medallas por mis puestos en ligas anteriores?

R: No. Todo el mundo empieza de cero.

P: Algunas reacciones requieren estar en una liga en la que ya no estoy. ¿Puedo comprarlas?

R: En el caso de las ligas alcanzadas antes de la actualización, tienes que haberte inscrito y jugado en esa liga para que cuente. Tu elegibilidad depende de tu posición en la liga más alta que hayas alcanzado, que es lo que se marca como "Mejor puesto" en tu perfil. Tras la actualización, solo tendrás que volver a alcanzar la liga necesaria y podrás comprar sus reacciones nada más llegar.

P: ¿Cuántas medallas puedo conseguir por cada trofeo?

R: No hay una cantidad fija. En la información de la liga se mostrará el número máximo de medallas disponibles en tu liga cada semana, y en las ligas más altas habrá cantidades mayores. En la Liga de Leyendas, tu premio dependerá de tu rango.

P: ¿A dónde ha ido la clasificación de los mejores jugadores?

R: Ahora forma parte de la clasificación de los ayuntamientos. Usa el filtro "TODOS LOS AYUNTAMIENTOS" para ver la clasificación de los mejores jugadores como la veías antes, y la opción "Local/Global" para cambiar de región.

P: Si en Leyendas II se pueden conseguir 3500 medallas como máximo, pero los peores jugadores de Leyendas I consiguen 2000, ¿cuál es el motivo para competir en la liga más alta?

R: La diferencia principal es la regularidad. En Leyendas I, se consiguen de forma garantizada 2000 medallas como mínimo, incluso si no participas en alguna batalla, los enfrentamientos son complicados o acabas en puestos de descenso.

En Leyendas II y en las ligas inferiores, las medallas semanales dependen de los trofeos que ganes, por lo que para alcanzar la cantidad máxima de Leyendas II, 3500, sería necesario ganar 40 trofeos en cada ataque y en cada defensa; es decir, conseguir una semana perfecta, algo bastante improbable. Las recompensas están equilibradas de forma que los jugadores cuyo desempeño es excelente obtienen casi el mismo premio que los jugadores menos exitosos de la siguiente liga.

En una semana excepcional en Leyendas II, es posible obtener medallas por encima de la cantidad mínima de Leyendas I, 2000. Pero bajar de liga no es un método que sirva para obtener más medallas a largo plazo; sería necesario conseguir resultados excepcionales cada semana y sobreponerse a grupos y emparejamientos impredecibles. Además, si tu desempeño es tan sobresaliente, ¡ascenderás!

Leyendas I ofrece una recompensa garantizada con la que las ligas anteriores no pueden competir de forma constante, ya que se obtienen más medallas cuanto más alto sea el puesto en la clasificación.

¡Este es el menú completo!

Ahí acaba el menú de momento, pero aún estamos cocinando más cositas. Todo esto y mucho más está por llegar a finales de este mes. ¡Gana estrellas, aprovecha tus aperitivos y encuentra una reacción que deje huella!

¡A dar guerra!