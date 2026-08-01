Durante catorce años, los bárbaros han proferido sus gritos de guerra en batalla con vigor. Durante catorce años, los duendes han saqueado las aldeas con sus avariciosas manoplas verdes. Y, durante catorce años, el mercader ha mantenido en secreto su más preciada colección... hasta ahora. ¡Te damos la bienvenida al evento de Cartas de Clash!

Para celebrar el 14 Clashiversario, las tropas se han transformado en cartas únicas que se pueden intercambiar. Este evento de cartas de un mes de duración es diferente a cualquier otro. Pon a punto tus mazos y prepárate para celebrar nuestro Clashiversario de una forma completamente nueva.

Será como abrir un lote de potenciadores, solo que las cartas son tropas de Clash, los intercambios se hacen en el chat del clan y no hará falta que forres las más inusuales.

¿En qué consiste el evento de Cartas de Clash?

A lo largo de agosto, podrás reunir sobres de cartas en batallas y eventos, a través de regalos comunitarios y de otras maneras. Cada sobre contiene una carta con una tropa de Clash. Colecciona las cartas, completa conjuntos y, si te falta alguna carta, intercambia las que tengas repetidas con tus aliados.

Las cartas tienen calidades distintas, por lo que será más fácil que te toquen unas que otras. Pero las cartas repetidas tienen su función: son la divisa de intercambio.

Cómo obtener cartas

Durante todo el mes, podrás obtener montones de cartas de todas estas formas:

Caza de cartas (del 1 al 31 de agosto): Este es el evento principal. Conseguirás 2 sobres de cartas al día luchando y un total de 10 sobres al inicio del evento. Esto son hasta 68 cartas que se pueden conseguir simplemente en batallas. Si destruyes el edificio adecuado en un asalto, el sobre será tuyo; sin trampa ni cartón, ni instantes al final del turno.

Tutorial : El primer sobre de cartas te espera en cuanto inicies sesión y completes el tutorial relacionado.

Supercell Store (del 3 al 30 de agosto): Completa tareas exclusivas en el Supercell Store para conseguir sobres de cartas gratuitos, y estate pendiente de las ofertas con cartas gratis que irán apareciendo.

Mercader (el 4, el 11 y el 18 de agosto): El mercader tendrá una oferta de sobres de cartas gratis estos días. ¡3 cartas solo por ir a saludarle!

Evento de medallas (del 12 al 31 de agosto): Las recompensas del camino gratuito incluyen sobres de cartas. No hace falta el pase.

Redes sociales: No te pierdas nuestros canales en redes sociales para ganar recompensas de cartas exclusivas.

Abrir los sobres

La acción de abrir los sobres tiene su propia secuencia con un giro muy a lo Clash, porque el olor a sobre fresco y la expectativa de obtener una carta especial es algo especial en sí mismo, así que disfrutemos de todo el proceso. Se parece un poco a abrir un cofre. Tienes que tocarlo tres veces: una vez para revelar el contenido, otra para confirmar y otra para continuar. El juego te dirá de inmediato si la carta es nueva o repetida. Es posible que los más observadores puedan averiguar la calidad de la carta antes de abrirlo por completo...

Pantalla de la colección

Si tocas el botón del evento en la interfaz, abrirás la colección; también puedes acceder a ella directamente tocando el adorno de las cartas de Clash. Verás cada carta en su propio conjunto según la calidad, y también podrás consultar qué cartas has obtenido y cuáles te quedan.

Si una carta sale en gris, significa que aún no la tienes, pero puedes pedírsela a tus aliados.

1 copia: Si tienes solo una copia de la carta, recuerda que no puedes intercambiarla.

Más de 2 copias: Puedes intercambiar estas cartas repetidas con los demás jugadores o en el puesto del mercader.

Si completas el conjunto de una calidad, conseguirás una recompensa extra, así que ¡busca hasta la última carta!

El indicador de calidad en la parte superior también permite ver el progreso y funciona como atajo: tócalo para ir directamente a esa sección de la colección.

Consejo para profesionales: toca el adorno de las cartas de Clash en la aldea de otro jugador para ver su colección. Así puedes averiguar quién tiene cartas repetidas que necesitas antes de mandar una solicitud de intercambio. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no?

Intercambios con aliados

¿Tienes una arquera repetida y necesitas un duende? Para eso está el chat.

Puedes pedir una carta que te falte directamente desde la pantalla de la colección. Los aliados verán un mensaje con la solicitud en el chat del clan y podrán responder con una carta repetida. Si no tienen esa carta o no quieren gastar sus copias, pueden usar gemas para completar el intercambio.

Ten en cuenta estas reglas:

Tienes que esperar un tiempo entre solicitudes (de forma similar a las solicitudes de tropas del castillo del clan) para no saturar el chat e ir completando la colección a un ritmo normal.

Solo se pueden intercambiar cartas repetidas; si solo tienes una copia de una carta, no podrás intercambiarla.

Los tiempos de espera se pueden omitir con gemas si te puede la impaciencia. Aquí no se juzga a nadie.

Puesto del mercader

¿Tienes cartas repetidas de las que eres incapaz de deshacerte mediante un intercambio? Llévalas al puesto del mercader e intercámbialas por sobres (los hay también que garantizan una calidad concreta).

Índices de intercambio:

2 cartas repetidas iguales a cambio de 1 carta aleatoria.

2 cartas repetidas iguales a cambio de 1 carta de elixir aleatoria.

2 cartas repetidas iguales a cambio de 1 carta de elixir oscuro aleatoria.

2 cartas repetidas iguales a cambio de 1 carta de la base del constructor aleatoria.

3 cartas repetidas iguales a cambio de 1 carta de supertropa aleatoria.

Recuerda que necesitas al menos 3 copias de una carta para aprovecharte de estas ofertas del mercader, porque este no te dejará que intercambies la última copia. Esa es para la posteridad.

Recompensas

Completa conjuntos e hitos a lo largo de la barra de progreso para ganar recompensas durante todo el mes.

Disponible desde el comienzo del evento:

Adorno de las cartas de Clash El punto de acceso permanente a la pantalla de la colección, incluso cuando el evento termine. Aquí está tu colección completa, así que ¡presume de ella!



Completa conjuntos de cartas:

Consigue todas las cartas de elixir : runa de elixir.

Consigue todas las cartas de elixir oscuro : runa de elixir oscuro.

Consigue todas las cartas de la base del constructor : runa de oro.

Consigue todas las cartas de supertropa: cofre legendario.

Consigue cartas distintas:

Consigue 10 cartas distintas : adorno de libro de cartas.

Consigue 20 cartas distintas : 5000 minerales brillantes.

Consigue 30 cartas distintas : 500 minerales radiantes.

Consigue 40 cartas distintas : 50 minerales estelares.

Consigue 50 cartas distintas : 2 pócimas del constructor.

Consigue 60 cartas distintas: aspecto del príncipe de la furia manga (¡nuevo!)

Tras el fin del evento

El 2 de septiembre a las 8:00 UTC, se cerrará el periodo de intercambios, pero podrás seguir accediendo a tu colección a través del adorno de las cartas de Clash de la aldea. Es como tu lista reservada: no se puede intercambiar ni reemplazar, y valdrá mucho más en diez años.

¡A dar guerra!