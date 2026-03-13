Alza la vista al cielo, ¡vuelve la fiebre de clanes! Los dragones del duque son los protagonistas ¡y están fundiendo el oro de la aldea!

Consigue oro con tu clan en las batallas de la aldea, los ataques de guerras de clanes, los ataques de un jugador, los recolectores y el carro de botín para llenar los almacenes y contribuir con oro fundido. Usa al duque dragón para ganar más oro fundido y completa el camino de recompensas para desbloquear una estatua 3x3 del dragón eléctrico.

¡Quiero participar!

El evento de la fiebre de clanes está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 6 o superior.

¿Cuándo?

Inicio del evento:

13 de marzo a las 08:00 UTC

Fin del evento:

20 de marzo a las 08:00 UTC

Una vez que el evento termine el 20 de marzo , todavía tendrás acceso al edificio del evento para reclamar las recompensas durante un día más, hasta las 08:00 UTC del 21 de marzo.

¡Montañas de oro!

El oro: ese recurso hermoso y reluciente que siempre llena tus almacenes. Asalta las aldeas de tus enemigos y carga con tanto oro como puedas. Cada moneda de oro que consigas como botín en las batallas, los ataques de un jugador, los recolectores y el carro de botín se convierte en oro fundido para tu clan. El único remedio para esta salvaje fiebre del oro es conseguir más.

Recurso del evento: oro fundido

El oro que consigue tu clan no se amontona sin más, sino que se convierte en oro fundido, el candente recurso del evento que contribuye al progreso de tu clan. Con cuanto más oro fundido contribuyas, más cerca estará tu clan de darle forma y convertirlo en un glorioso adorno.

Desata al duque dragón

¿Quieres aún más oro fundido? El duque dragón se encargará de subir la temperatura. Cuando lo uses en tus ataques, recibirás oro fundido adicional del oro que saquees. Eso significa que tu clan progresará más rápido y contribuirás con aún más tesoros a la forja del clan. Haz que la fiebre de clanes se convierta en la más épica hasta la fecha añadiendo un dragón noble a tus filas.

Potenciadores durante el evento

El 19 de marzo, la cantidad de oro fundido que se recibe por el oro conseguido aumentará para todos los clanes.

Recompensas: estatua del dragón eléctrico ¡y más!

Contribuye con oro fundido junto con tu clan para desbloquear cofres y una tarta del castillo del clan en el camino de recompensas. Completa el evento para desbloquear la estatua del dragón de tamaño 3x3.

Reclamar las recompensas

Debes cumplir los siguientes requisitos para reclamar las recompensas:

Pertenecer a un clan.

Realizar al menos una contribución a tu clan actual durante el evento.

Reclamarlas durante el día posterior al final del evento.

Cambios de clanes

Puedes cambiar de clan mientras se esté celebrando el evento de fiebre de clanes aunque hayas contribuido al camino de recompensas de otro clan. Puedes participar con tu clan nuevo siempre que tenga menos de 100 contribuidores.

Solo ganarás recompensas del clan del que formes parte cuando termine el evento, y siempre que hayas hecho al menos una contribución en ese clan.