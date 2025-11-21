¡Es hora de un evento especial que romperá barreras! Libera a los superrompemuros de forma gratuita durante el evento y gana cubitos de hielo para desbloquear recompensas. La supertropa destacada se potencia automáticamente, por lo que podrás tener hasta tres supertropas activas a la vez durante el evento especial.

¿Quién puede jugar?

El evento especial superrompemuros está disponible con un ayuntamiento de nivel 8 o superior.

Fechas del evento:

Inicio del evento

Fecha: jueves, 20 de noviembre de 2025

Hora: 08:00 UTC

Final del evento

Fecha: miércoles, 26 de noviembre de 2025

Hora: 08:00 UTC

Aunque el evento termine el 27 de noviembre, tendrás acceso a la pestaña dedicada al evento del puesto del mercader y al edificio del evento, el superbaño de hielo, durante dos días más. Esto significa que podrás cambiar las supermedallas por recompensas hasta las 08:00 UTC del 29 de noviembre.

Cómo jugar

Consigue cubitos de hielo obteniendo estrellas en ataques multijugador (tanto en batallas como en batallas competitivas); con ellos, progresarás en el camino del evento especial y desbloquearás recompensas. Obtén aún más cubitos de hielo en batalla usando la supertropa destacada, el superrompemuros, en tu ejército. Los cubitos de hielo sirven para obtener supermedallas, que desbloquean recompensas adicionales en el puesto del mercader.