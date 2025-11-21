Evento especial superrompemuros
¡Es hora de un evento especial que romperá barreras! Libera a los superrompemuros de forma gratuita durante el evento y gana cubitos de hielo para desbloquear recompensas. La supertropa destacada se potencia automáticamente, por lo que podrás tener hasta tres supertropas activas a la vez durante el evento especial.
¿Quién puede jugar?
El evento especial superrompemuros está disponible con un ayuntamiento de nivel 8 o superior.
Fechas del evento:
Inicio del evento
Fecha: jueves, 20 de noviembre de 2025
Hora: 08:00 UTC
Final del evento
Fecha: miércoles, 26 de noviembre de 2025
Hora: 08:00 UTC
Aunque el evento termine el 27 de noviembre, tendrás acceso a la pestaña dedicada al evento del puesto del mercader y al edificio del evento, el superbaño de hielo, durante dos días más. Esto significa que podrás cambiar las supermedallas por recompensas hasta las 08:00 UTC del 29 de noviembre.
Cómo jugar
Consigue cubitos de hielo obteniendo estrellas en ataques multijugador (tanto en batallas como en batallas competitivas); con ellos, progresarás en el camino del evento especial y desbloquearás recompensas. Obtén aún más cubitos de hielo en batalla usando la supertropa destacada, el superrompemuros, en tu ejército. Los cubitos de hielo sirven para obtener supermedallas, que desbloquean recompensas adicionales en el puesto del mercader.
Recursos del evento
Cubitos de hielo
El superrompemuros tiene un carácter de lo más explosivo, así que vas a necesitar cubitos de hielo durante el evento para enfriar un poco los ánimos. Estos se obtienen al ganar estrellas en las batallas multijugador y competitivas El número de cubitos de hielo que recibas dependerá de las estrellas que logres combatiendo. Si usas al superrompemuros en tu ejército, obtendrás cubitos de hielo extras. Además, encontrarás unos cuantos de forma regular en el superbaño de hielo, el edificio del evento. Cuantos más cubitos de hielo consigas, ¡más recompensas desbloquearás!
Supermedallas
Cuando consigas suficientes cubitos de hielo, desbloquearás supermedallas, que podrás intercambiar por recompensas del evento en el puesto del mercader. Por ejemplo:
Adorno de la figura ardiente
Adorno de la estatua de mago
Adorno del tributo al reino duende
Paisaje selvático épico
Paisaje de la aldea nevada
Aspecto del rey del hielo
Aspecto de la reina pixelada
Aspecto del centinela pixelado
Aspecto de la luchadora medieval
¡Consigue más con el minipase de evento!
¡No lo dejes pasar! Compra el minipase de evento para conseguir más recompensas del camino y ganar supermedallas adicionales para el puesto del mercader.