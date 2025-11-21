Skip to content
21 nov 2025
Blog – Clash of Clans

Evento especial superrompemuros

¡Es hora de un evento especial que romperá barreras! Libera a los superrompemuros de forma gratuita durante el evento y gana cubitos de hielo para desbloquear recompensas. La supertropa destacada se potencia automáticamente, por lo que podrás tener hasta tres supertropas activas a la vez durante el evento especial.

¿Quién puede jugar?

El evento especial superrompemuros está disponible con un ayuntamiento de nivel 8 o superior.

Fechas del evento:

Inicio del evento

  • Fecha: jueves, 20 de noviembre de 2025

  • Hora: 08:00 UTC

Final del evento

  • Fecha: miércoles, 26 de noviembre de 2025

  • Hora: 08:00 UTC

Aunque el evento termine el 27 de noviembre, tendrás acceso a la pestaña dedicada al evento del puesto del mercader y al edificio del evento, el superbaño de hielo, durante dos días más. Esto significa que podrás cambiar las supermedallas por recompensas hasta las 08:00 UTC del 29 de noviembre.

Cómo jugar

Consigue cubitos de hielo obteniendo estrellas en ataques multijugador (tanto en batallas como en batallas competitivas); con ellos, progresarás en el camino del evento especial y desbloquearás recompensas. Obtén aún más cubitos de hielo en batalla usando la supertropa destacada, el superrompemuros, en tu ejército. Los cubitos de hielo sirven para obtener supermedallas, que desbloquean recompensas adicionales en el puesto del mercader.

Recursos del evento

Cubitos de hielo

El superrompemuros tiene un carácter de lo más explosivo, así que vas a necesitar cubitos de hielo durante el evento para enfriar un poco los ánimos. Estos se obtienen al ganar estrellas en las batallas multijugador y competitivas El número de cubitos de hielo que recibas dependerá de las estrellas que logres combatiendo. Si usas al superrompemuros en tu ejército, obtendrás cubitos de hielo extras. Además, encontrarás unos cuantos de forma regular en el superbaño de hielo, el edificio del evento. Cuantos más cubitos de hielo consigas, ¡más recompensas desbloquearás!

Supermedallas

Cuando consigas suficientes cubitos de hielo, desbloquearás supermedallas, que podrás intercambiar por recompensas del evento en el puesto del mercader. Por ejemplo:

  • Adorno de la figura ardiente

  • Adorno de la estatua de mago

  • Adorno del tributo al reino duende

  • Paisaje selvático épico

  • Paisaje de la aldea nevada

  • Aspecto del rey del hielo

  • Aspecto de la reina pixelada

  • Aspecto del centinela pixelado

  • Aspecto de la luchadora medieval

¡Consigue más con el minipase de evento!

¡No lo dejes pasar! Compra el minipase de evento para conseguir más recompensas del camino y ganar supermedallas adicionales para el puesto del mercader.