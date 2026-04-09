Gana 50 minerales estelares con el desafío de Clash Metal
Llega la temporada de Clash Metal, y queremos escucharte.
Grábate cantando el estribillo de "Sound of Clash" y compártelo en redes sociales usando #SoundOfClash #ClashOfClans.
Elegiremos a 20 ganadores al azar, que se sumarán a un futuro vídeo de "A dar guerra".
La competición se celebrará en nuestras páginas de TikTok e Instagram.
Cómo participar
Grábate cantando el estribillo.
Publícalo en TikTok o Instagram.
Añade tu etiqueta de jugador en la descripción del vídeo.
Usa los hashtags #SoundOfClash y #ClashOfClans.
Podrás obtener lo siguiente:
Aparecer en un vídeo oficial de "A dar guerra" que verá toda la comunidad.
Ganar minerales estelares (50 por ganador).
Fecha límite
Tienes hasta el lunes, 13 de abril, a las 10:00 UTC.
Términos y condiciones
Para poder participar, tienes que residir en un país donde Clash of Clans esté disponible en las tiendas de aplicaciones.
Los vídeos deben verse y oírse con claridad o es posible que se consideren inadecuados. No se aceptarán vídeos generados por IA.
Al publicar tu vídeo con los hashtags #SoundOfClash y #ClashOfClans, aceptas participar en la competición y nos das permiso para usar, reproducir y compartir tu contenido en todos nuestros canales, incluidos vídeos oficiales de Clash of Clans y materiales publicitarios.