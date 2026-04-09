Llega la temporada de Clash Metal, y queremos escucharte.

Grábate cantando el estribillo de "Sound of Clash" y compártelo en redes sociales usando #SoundOfClash #ClashOfClans.

Elegiremos a 20 ganadores al azar, que se sumarán a un futuro vídeo de "A dar guerra".

La competición se celebrará en nuestras páginas de TikTok e Instagram.

Cómo participar

Grábate cantando el estribillo.

Publícalo en TikTok o Instagram.

Añade tu etiqueta de jugador en la descripción del vídeo.

Usa los hashtags #SoundOfClash y #ClashOfClans.

Podrás obtener lo siguiente:

Aparecer en un vídeo oficial de "A dar guerra" que verá toda la comunidad.

Ganar minerales estelares (50 por ganador).

Fecha límite

Tienes hasta el lunes, 13 de abril, a las 10:00 UTC.

Términos y condiciones

Para poder participar, tienes que residir en un país donde Clash of Clans esté disponible en las tiendas de aplicaciones.

Los vídeos deben verse y oírse con claridad o es posible que se consideren inadecuados. No se aceptarán vídeos generados por IA.

Al publicar tu vídeo con los hashtags #SoundOfClash y #ClashOfClans, aceptas participar en la competición y nos das permiso para usar, reproducir y compartir tu contenido en todos nuestros canales, incluidos vídeos oficiales de Clash of Clans y materiales publicitarios.