Clash-A-Rama: The Awesome Quest

Adéntrate en un mundo caótico de cartas mágicas. Con los lotes de potenciadores y los ataques por turnos, ¡este Clashiversario no se parecerá a ningún otro! Disfruta de un montón de eventos de temporada, explora un nuevo mundo mágico y prepara el mazo para una temporada que te maravillará durante un buen número de turnos. ¡Llega The Awesome Quest! ¡Juega bien tus cartas!

Del 1 al 31 de agosto: evento de Cartas de Clash. Se podrá participar con un ayuntamiento de al menos nivel 3. Durante el evento, tendrás la oportunidad de desbloquear cartas de tropa en batallas y en eventos, intercambiar las cartas repetidas con los aliados en el chat del clan y seguir ampliando tu colección para ganar recompensas y un adorno único de las cartas de Clash. ¿Te falta alguna carta? Gasta las repetidas en el puesto del mercader a cambio de lotes de potenciadores. Podrás conseguir las recompensas hasta el 2 de septiembre a las 8:00 UTC. Sin curva de maná ni rotación estándar; solo los bárbaros y una colección de la que presumir. ¡Y vuelve el obstáculo de la tarta del Clashiversario! Guarda al menos una.

Del 1 al 31 de agosto: pase de oro. Podrás desbloquear recompensas, acelerar tu progreso y conseguir el aspecto de héroe exclusivo de esta temporada: la luchadora tempestuosa. Esta guerrera curtida quiere ascender el monte Increíble y ponerse a prueba contra los mejores de la arena.

1 de agosto: nuevas defensas artesanales. ¡El puesto de artesanía abre sus puertas! Mejora módulos y elige entre tres nuevas defensas artesanales: la catapulta explosiva, el cazahéroes y la vela incandescente. Y, para celebrar el Clashiversario de este año, las defensas artesanales estarán disponibles a partir del ayuntamiento de nivel 11.

Del 1 al 11 de agosto: liga de guerras de clanes. Declara la guerra a otros siete clanes en los modos 15c15 o 30c30. ¡Por la gloria y un botín increíble!

Del 3 al 5 de agosto: primer evento de hechizos en masa (hechizo de aniversario explosivo y de tótem). Alguien se dejó el caldero de hechizos encendido. Inicia sesión para encontrar 100 hechizos de tótem y 15 hechizos de aniversario explosivo en tu ejército, y luego ve a usarlos de una manera totalmente reprochable.

Del 3 al 31 de agosto: paisaje de The Awesome Quest. Los aldeanos del reino ascienden el monte Increíble para ser testigos de una competición entre los más fuertes por turnos.

Del 5 al 31 de agosto: aspecto de héroe del bárbaro rey (rey bárbaro). Esta lampiña amenaza no tiene paciencia para el combate por turnos. Posiblemente sea el bárbaro más bárbaro jamás visto, y eso no es moco de pavo.

Del 7 al 31 de agosto: aspecto de heroína de la arquera elfa (reina arquera). Una noble criatura que habita en los márgenes del bosque. Cuando entra en el campo de batalla, los muros no bajan la guardia. Tú tampoco deberías.

Del 6 al 31 de agosto: crónicas. El primer repaso anual de Clash of Clans. Recorre los pasillos de tu propia historia y consigue una estatua en honor a lo que has logrado.

Del 9 al 10 de agosto: montaelefantes y supervalquirias en masa. Una hueste de 50 montaelefantes y 20 supervalquirias se unirán en estampida a tu ejército normal durante 24 horas. Experimenta con una tropa inamovible que, además, es bastante cómoda.

Del 9 al 31 de agosto: aspecto de héroe del dracoduque (duque dragón). Esta bestia de los áridos páramos forjó la espada Inferno. Sabe cómo caldear el ambiente, sobre todo en la retaguardia del enemigo.

Del 11 al 31 de agosto: aspecto de héroe del príncipe de ultratumba (príncipe esbirro). Un maestro inmortal de la magia con una maza absurdamente grande. Como te rías, ¡te condenará a los infiernos!

Del 12 al 31 de agosto: evento de medallas increíbles. El mago increíble necesita tu ayuda. Obtén fichas de carta en las batallas de la aldea, gana medallas de misión y gástalas con el mercader. ¡La tropa temporal del montaelefantes hace su entrada triunfal con este evento! También podrás conseguir sobres de cartas.

Del 13 al 31 de agosto: aspecto de héroe del gran hechicero (gran centinela). Un hechicero del litoral que deja boquiabiertas a todas las tropas en un radio de 70 casillas.

Del 15 al 17 de agosto: primera ronda de la fiesta de recursos y la prestación de servicios. Multiplica por 4 la producción y la capacidad del recolector de recursos; además, el constructor duende te echará una mano.

15 de agosto: personalizaciones de Clash-A-Rama. Vuelven a la tienda las personalizaciones clásicas de Clash-A-Rama. ¡Revive momentos imborrables con aroma a nostalgia!

Del 17 al 18 de agosto: segundo evento de hechizos en masa. Tu ejército ahora cuenta con 30 hechizos curativos y 30 hechizos de aceleración. A esa velocidad, es fácil cometer errores, pero sobrevivirás gracias a una salud de hierro.

Del 22 al 28 de agosto: Juegos del Clan. Completa desafíos, gana puntos y recorre el camino de recompensas junto con tu clan. Vuelve el forzudo.

Del 26 al 31 de agosto: potenciador del mazo de la venganza. El nuevo equipo épico del mazo de la venganza se mejora al nivel máximo permitido por tu consejo heroico. A veces el rencor da sus frutos.

Del 29 al 31 de agosto: segunda ronda de la fiesta de recursos y la prestación de servicios. Otra ronda más de mejoras para el recolector y el constructor duende multiplicadas por 4 antes de que termine la temporada.

Catorce años de batallas... Es hora de barajar el mazo y poner patas arriba la celebración del Clashiversario. El caos es lo que mejor se nos da.

¡A dar guerra!