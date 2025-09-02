Llegan dos modos a Clash of Clans: batallas convencionales y competitivas
En la próxima actualización, llegarán grandes cambios, por lo que queremos darte un adelanto para que puedas prepararte.
Pero primero, queremos explicar por qué vamos a introducir estos cambios...
Nos esforzamos para crear la mejor versión de Clash of Clans, una que sea divertida durante los próximos años y que llegue a tantos jugadores como sea posible. ¡La opinión de la comunidad es muy importante para nosotros y la tenemos en consideración! Este año, nuestros objetivos han sido eliminar cualquier problema que causase frustración o impidiese que los jugadores disfrutasen del juego y ofrecer opciones más interesantes a los jugadores, como las siguientes:
Eliminar los tiempos de entrenamiento del ejército y los de curación de los héroes.
Proporcionar formaciones del ejército a los jugadores para probar nuevas estrategias.
Dar a los jugadores flexibilidad con los recursos a través de la alquimista y la posibilidad de realizar ataques ilimitados.
Reducir el coste en gemas de los recursos y de varios objetos mágicos relacionados con los recursos.
Permitir a los jugadores eliminar obstáculos sin la necesidad de un constructor libre.
Modernizar la forma en la que se mejoran los muros.
En la próxima actualización, se producirá el mayor cambio en los emparejamientos hasta la fecha y queremos ser honestos: es posible que todo no salga bien a la primera. Sin embargo, en lugar de hacer esperar a la comunidad, queremos lanzar estos cambios cuanto antes y seguir mejorando en función de los comentarios. ¡Somos todo oídos!
¡Más formas de jugar a Clash of Clans! ¡Más formas de ganar recompensas!
Los jugadores ya pueden enfrentarse cuando quieran y, a partir de ahora, podrán enfrentarse de la forma que quieran. Habrá dos tipos de batallas multijugador: las batallas y las batallas competitivas.
¿Qué problemas queremos atajar con esta división de las batallas multijugador?
Cada jugador tiene unos objetivos y unas motivaciones diferentes, por lo que dejar satisfecho a todo el mundo con un sistema de emparejamientos simplificado resulta complicado. En la nueva era de Clash of Clans, ¡queremos que haya más maneras de disfrutar de las batallas!
Los emparejamientos pueden dar la sensación de ser incoherentes y de que es perjudicial buscar partida. Hoy en día, jugar muchas batallas puede provocar un ascenso de liga forzado y un aumento de la dificultad para los jugadores más casuales. E incluso, a veces, perder trofeos a propósito es necesario para encontrar batallas divertidas y gratificantes o para evitar entrar en la Liga de Leyendas.
No existe ningún modo de acumular recursos para los jugadores que están en la Liga de Leyendas, por lo que participar en algunos eventos y conseguir botín suficiente es complicado para algunos jugadores competitivos.
La barrera de acceso a la Liga de Leyendas es demasiado alta (se necesita demasiado tiempo para entrar en la escena competitiva de Clash of Clans).
¿Cuáles son los nuevos tipos de batallas multijugador?
Primer tipo: batallas convencionales* Los emparejamientos se realizarán en función de tu nivel de ayuntamiento actual. Sin embargo, hay algunos detalles que revelaremos más adelante.* Las batallas ilimitadas están disponibles para todo el mundo, incluso para los jugadores de la Liga de Leyendas.* El funcionamiento de los escudos se simplifica (sigue leyendo para descubrirlo todo).
Segundo tipo: batallas competitivas
Los emparejamientos se realizarán en función del progreso del jugador a través del sistema de ligas.
Las batallas y las defensas son limitadas, así que cada una puede marcar la diferencia.
Solo los mejores jugadores alcanzarán las ligas más altas. Dichas ligas tendrán modificadores de batalla, por lo que serán aún más competitivas.
Rediseñaremos las ligas y añadiremos nuevas divisiones.
¿Cómo funciona el nuevo sistema de ligas?
Las batallas competitivas están disponibles para todos los jugadores con un ayuntamiento de nivel 7 o superior.
El formato del nuevo sistema de ligas se diseñó con el objetivo de crear una versión reducida de la Liga de Leyendas, un sistema que los jugadores más competitivos han disfrutado durante años y que ahora todos podrán experimentar.
El bonus de liga y el estelar dependen de la liga y del nivel de ayuntamiento actuales de cada jugador y se aplicarán en todas las batallas multijugador, tanto en las batallas convencionales como en las competitivas. Además, ambos modos contribuirán a obtener el bonus estelar.
Tenemos que dar muchos más detalles sobre el funcionamiento de este sistema, pero queremos que sepas que hemos invertido un montón de tiempo pensando en cómo crear un formato realmente competitivo que se encuentre por debajo de la Liga de Leyendas y que acoja a un gran número de jugadores de Clash of Clans.
¿Qué necesitas saber para prepararte para estos cambios?
En el futuro, los trofeos solo se ganarán o perderán en las batallas competitivas, y se reiniciarán tras cada torneo de liga, al igual que sucede ahora con la Liga de Leyendas. Sin embargo, la cantidad de trofeos que tengas ahora es de gran importancia:* Transferiremos a todos los jugadores activos del sistemas de ligas actuales al nuevo en función del nivel de ayuntamiento y la cantidad de trofeos que tengan en el momento en el que se realice el cambio de sistema.* La cantidad de trofeos más alta que hayas conseguido en el sistema de ligas actual se reflejará para siempre en el perfil del jugador, ¡así que es el momento de intentar llegar a lo más alto!* Los jugadores sin rango, incluidos los que nunca hayan participado en las ligas, entrarán en la liga que mejor se acomode a su nivel de ayuntamiento.
Modo batalla: todo el mundo puede acumular recursos, pero también es susceptible a que se los roben.* Los jugadores de la Liga de Leyendas querrán tener una buena distribución activa para proteger el botín cuando se lance la actualización, por lo que mostrar las bases dejará de ser una buena idea. Queremos encontrar un lugar en el juego para esta función, así que habrá más noticias al respecto más adelante.* Aumentaremos el botín disponible en la Liga de Leyendas para compensar la posibilidad de atacar de forma ilimitada en busca de recursos.
La última temporada de la Liga de Leyendas (en realidad, no)* Esta temporada de la Liga de Leyendas, la que dio inicio el 25 de agosto, será la última bajo el antiguo sistema de ligas.* Como la cantidad de trofeos que tengas en la temporada de septiembre afectará a tu posición en el nuevo sistema de ligas, hemos decidido ampliar la temporada de septiembre hasta el 6 de octubre.* Antes de cambiar de sistema realizaremos ciertas verificaciones relacionadas con el juego limpio.* Cuando el nuevo sistema de ligas esté disponible, los jugadores ocuparán una posición en el nuevo sistema que dependerá de la cantidad de trofeos que tengan, ¡así que tu rendimiento durante esta temporada marcará la diferencia!* Solo los mejores entrarán en la nueva Liga de Leyendas. Aun así, no te sorprendas si tu puesto en la liga cambia tras el cambio de sistema.* En la nueva Liga de Leyendas, ¡habrá modificadores de batalla!
Modificadores de batalla* Las ligas más altas del modo competitivo tendrán modificadores de dificultad.* Anunciaremos los números exactos próximamente.
Cambios en los logros
Con el nuevo sistema, introduciremos nuevos logros, por lo que si no has obtenido el logro "Liga de las Estrellas" (se obtiene al alcanzar las ligas de Cristal, Maestros o Campeones), es tu oportunidad de intentarlo y conseguir montones de gemas gratis mientras aún se pueda.
Sabemos que es un montón de información y que surgirán varias preguntas, así que compártelas con nosotros en los comentarios o a través de cualquier otro canal, por ejemplo, Reddit.
Antes del lanzamiento de la próxima actualización, habrá un vídeo donde todos veremos los cambios en profundidad y responderemos a las preguntas.
Y, como siempre, ¡a dar guerra!