En la próxima actualización, llegarán grandes cambios, por lo que queremos darte un adelanto para que puedas prepararte.

Pero primero, queremos explicar por qué vamos a introducir estos cambios...

Nos esforzamos para crear la mejor versión de Clash of Clans, una que sea divertida durante los próximos años y que llegue a tantos jugadores como sea posible. ¡La opinión de la comunidad es muy importante para nosotros y la tenemos en consideración! Este año, nuestros objetivos han sido eliminar cualquier problema que causase frustración o impidiese que los jugadores disfrutasen del juego y ofrecer opciones más interesantes a los jugadores, como las siguientes:

Eliminar los tiempos de entrenamiento del ejército y los de curación de los héroes.

Proporcionar formaciones del ejército a los jugadores para probar nuevas estrategias.

Dar a los jugadores flexibilidad con los recursos a través de la alquimista y la posibilidad de realizar ataques ilimitados.

Reducir el coste en gemas de los recursos y de varios objetos mágicos relacionados con los recursos.

Permitir a los jugadores eliminar obstáculos sin la necesidad de un constructor libre.

Modernizar la forma en la que se mejoran los muros.

En la próxima actualización, se producirá el mayor cambio en los emparejamientos hasta la fecha y queremos ser honestos: es posible que todo no salga bien a la primera. Sin embargo, en lugar de hacer esperar a la comunidad, queremos lanzar estos cambios cuanto antes y seguir mejorando en función de los comentarios. ¡Somos todo oídos!

¡Más formas de jugar a Clash of Clans! ¡Más formas de ganar recompensas!

Los jugadores ya pueden enfrentarse cuando quieran y, a partir de ahora, podrán enfrentarse de la forma que quieran. Habrá dos tipos de batallas multijugador: las batallas y las batallas competitivas.