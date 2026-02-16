¡Llegan grandes cambios al pase de oro!
El pase de temporada ha formado parte indisoluble de Clash of Clans desde 2018. Lo hemos mejorado a lo largo de los años, pero su esencia prácticamente siempre ha sido la misma, aunque esto va a cambiar a partir de la próxima actualización.
Hemos rediseñado el pase de oro de cero para modernizarlo, dotarlo de más valor y hacerlo más equilibrado para los jugadores tanto del pase de oro como del de plata. Ahora incluye nuevas funciones, un sistema de progresión original y varios cambios en relación con cómo aparecen las recompensas en el camino.
¡Profundicemos en todos estos cambios!
Una nueva experiencia del pase de oro
Hemos renovado la interfaz entera del pase de oro:
Una nueva distribución a pantalla completa.
Iconos más grandes y recompensas más fácilmente visibles.
Un flujo mucho más limpio y moderno que hace que sea más fácil seguir el progreso.
En conjunto, el pase será más rápido, más claro y más gratificante.
Nuevo sistema de tareas: las tareas diarias
Hemos cambiado por completo cómo se obtienen los puntos de temporada.
El sistema de desafíos anterior se ha reemplazado por uno más sencillo de tareas diarias. Cada día habrá 8 tareas disponibles en todo momento que se podrán completar jugando con normalidad. No caducan y son fáciles de entender a simple vista (aunque tengas un ayuntamiento de nivel 7 y sigas usando gigantes con globos bombásticos en tus ataques).
Al completar tareas se obtienen sellos. Al reunir suficientes sellos para completar una tarjeta de fidelización, se obtienen puntos de temporada adicionales.
La temporada empieza con varias tarjetas de fidelización, y se obtiene una nueva cada día. Las tarjetas se acumulan, por lo que, aunque no juegues un día, ¡no te quedarás atrás!
Quienes tengan el pase de oro obtienen puntos extras al completar las tarjetas de fidelización y, en la última semana de la temporada, se consiguen aún más puntos por sello y tarjeta completada. Esto acelera el final de una temporada y lo hace más gratificante, sobre todo para quienes juegan de manera más ocasional.
Como los puntos ahora se obtienen de manera más uniforme a lo largo de la temporada, hemos eliminado el antiguo bonus por comprar el pase de oro de manera consecutiva. Ahora el progreso será más fluido y coherente para todos.
Presentamos los nodos de elección
¡Sí, sí, has leído bien! En ciertos momentos del camino, podrás elegir entre dos recompensas en lugar de ganar una directamente. Esto se ha diseñado para ayudarte a obtener recompensas más enfocadas a tu nivel del ayuntamiento y planes de mejora, y te permiten obtener la opción que más te convenga.
Estos son algunos ejemplos:
Dos aspectos de héroe: uno de la temporada actual u otro clásico.
Una runa de oro o una runa de elixir (sí, ¡dos veces!).
Un libro de lucha o un libro de hechizos (¡también dos veces!).
Los ayuntamientos de nivel más alto desbloquean elecciones más significativas; los de nivel inferior solo consiguen recompensas que tengan sentido en relación con su progreso. Si estás a punto de mejorar el ayuntamiento, hazlo antes de que empiece la temporada de marzo para poder sacar más partido a esto.
Los nodos de elección ayudan a planificarse mejor y aportan flexibilidad. Sabrás qué vas a recibir, pero podrás decidir qué opción encaja mejor con tu aldea.
Nota importante: si la recompensa de un nodo de elección no se reclama antes de que termine la temporada, se recibirá por defecto la primera opción mostrada o, si el inventario está lleno, se convertirá en gemas, como ocurre con las recompensas existentes que no se reclaman.
La hucha se convierte en la alcancía: ¡más grande y mejor!
El cerdito se ha convertido en un puerco en honor al... ¡¿puerco del montapuercos?! El depósito de temporada se ha transformado en la alcancía.
Ahora empieza en su tamaño máximo; no hay ni mejoras de tamaño ni multiplicadores de ingresos. En su lugar, el pase de oro multiplica por 5 lo obtenido al reclamarlo cuando termina la temporada.
Los jugadores del camino de plata pueden llegar a obtener:
8 millones de oro y de elixir.
2 millones de oro del constructor y de elixir del constructor.
Los jugadores del camino de oro pueden llegar a obtener:
40 millones de oro y de elixir.
10 millones de oro del constructor y de elixir del constructor.
La alcancía ahora se mejora según el nivel del ayuntamiento. Para los de menor nivel, el total será inferior a antes; para los de nivel superior, las recompensas serán más grandes. Gracias a esto, las recompensas son justas y razonables en todas las fases del progreso.
Mejoras de los beneficios del pase de oro existentes
Ahora puedes autoaplicarte donaciones por 1 gema para mejorar tu obtención de recursos y tu preparación. Así que, tanto si juegas en la Liga de Leyendas como si llegas tarde a tu ataque en la LGC, nosotros te... Bueno, ¡tú te ayudarás!
Además, al obtener un objeto mágico cuando el almacenamiento está lleno, ahora te damos la opción de usarlo al instante (o venderlo).
También hemos añadido más palas para obstáculos esta temporada; en concreto, hasta tres más. ¡Se acabaron los escombros!
Ahora hay cofres en el camino de plata
Ahora aparecerán cofres directamente en el camino de plata, y reemplazarán a la mayoría de las pócimas que antes eran recompensas garantizadas. Cada cofre contiene una recompensa aleatoria que puede incluir minerales, personalizaciones u otros objetos de bonus.
Sabemos que igual esto no se percibe como un cambio equitativo, pero pensamos que es mejor para los jugadores gracias a la oportunidad de obtener mejores recompensas. Los jugadores que no gastan dinero también merecen obtener libros y aspectos, y los cofres son la mejor manera de hacérselos llegar.
Esto quedará más claro cuando se vea el camino entero en el juego. Y, si no, danos tu opinión en redes sociales.
POR QUÉ LA DIVISIÓN IMPORTA
Los nodos de elección permiten planificar mejor el progreso de la aldea, mientras que los cofres pueden otorgar gratas sorpresas: igual ganas algo que te hubiera costado mucho obtener en otra parte del juego.
Novedad del pase de oro: el picador (a partir del ayuntamiento de nivel 10)
¡Llega un nuevo personaje a las aldeas! Los titulares del pase de oro desbloquearán a un nuevo ayudante de la aldea, el picador, cuando lleguen a los 2400 puntos de temporada.
El picador convierte los minerales de un tipo a otro con su tiempo de espera habitual, como la célebre alquimista.
No tiene ningún coste en gemas, mejoras ni bonus; solo convierte minerales cada 23 horas.
Los jugadores con un ayuntamiento inferior al nivel 10 obtendrán una pócima de recursos en su lugar. Puedes ver más detalles sobre el picador en los vídeos de los creadores.
PROGRESO Y AUMENTO DE LAS RECOMPENSAS
El progreso en el pase de oro ahora está más repartido a lo largo de la temporada. Como las tareas llegan todos los días en lugar de todas al mismo tiempo, los beneficios se desbloquean a un ritmo más constante. Varios jugadores podrán desbloquear ciertos potenciadores un poco después que ahora, pero a quienes jueguen de manera más ocasional les será más fácil seguir el ritmo.
Todas las recompensas del pase de temporada aumentan según el nivel del ayuntamiento y el taller del constructor al comienzo de la temporada, incluidos los recursos, el contenido de los cofres y la alcancía.
Este aumento queda establecido cuando empieza la temporada, por lo que las recompensas no cambian aunque se aumente el nivel del ayuntamiento a mitad de la temporada. Si estás a punto de mejorarlo, hacerlo antes de que empiece la temporada te reportará más recompensas durante todo el mes, así que tenlo en cuenta antes de que empiece la temporada de febrero.
Pero no hace falta correr... ¿O sí?
UN PASE DE ORO QUE EVOLUCIONA CON CLASH OF CLANS
Gracias a este rediseño, el pase de oro debería ser más moderno y participativo y estar más en línea con la forma en la que los jugadores disfrutan de Clash of Clans hoy en día, ya sea sin gastar dinero, comprando el pase de oro o entre medias de ambas opciones.
El nuevo pase de oro estará disponible la próxima temporada, el 1 de marzo. Queríamos informar de estos cambios de manera anticipada para que todo el mundo pueda prepararse.
Como siempre, estaremos atentos a todas las sugerencias que recibamos y, en caso de ser necesario, abordaremos los posibles problemas.
El equipo de Clash of Clans