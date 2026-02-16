El pase de temporada ha formado parte indisoluble de Clash of Clans desde 2018. Lo hemos mejorado a lo largo de los años, pero su esencia prácticamente siempre ha sido la misma, aunque esto va a cambiar a partir de la próxima actualización.

Hemos rediseñado el pase de oro de cero para modernizarlo, dotarlo de más valor y hacerlo más equilibrado para los jugadores tanto del pase de oro como del de plata. Ahora incluye nuevas funciones, un sistema de progresión original y varios cambios en relación con cómo aparecen las recompensas en el camino.

¡Profundicemos en todos estos cambios!

Una nueva experiencia del pase de oro

Hemos renovado la interfaz entera del pase de oro:

Una nueva distribución a pantalla completa .

Iconos más grandes y recompensas más fácilmente visibles.

Un flujo mucho más limpio y moderno que hace que sea más fácil seguir el progreso.

En conjunto, el pase será más rápido, más claro y más gratificante.