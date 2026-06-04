¡La aldea va un paso más allá! Regresa M.E.C.A. (no es roja, no; sí, sabemos que sería tres veces más rápida, pero basta de preguntas). Regresa la aprendiz de bruja; melena al viento, gato al hombro y el ayuntamiento en sus miras... La reina arquera ha conseguido una flecha tan grande que tiene su propia secuencia animada. Y, fuera de pantalla, un gato de la suerte está reuniendo sus fuerzas para una apoteosis que, según nuestros cálculos, a este paso durará seis episodios.

¡Te damos la bienvenida al evento de medallas de la furia anime! Pelea, consigue medallas y grita bien alto mientras atacas para ganar recompensas de lo más poderosas y personalizaciones increíbles. ¡Créetelo!

¡Ya estás participando!

¡¿Nani?! El evento de medallas de la furia anime está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 6 o superior.

¿Cuándo?

Inicio del evento: 4 de junio a las 08:00 UTC.

Fin del evento: 15 de junio a las 08:00 UTC.

Aunque el evento termine, tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 17 de junio a las 08:00 UTC. No eches a perder tu entrenamiento.

Recursos del evento

Monedas de la suerte

Estarán repartidas por las aldeas enemigas durante el evento. Destruye los edificios indicados para conseguirlas y progresar por el camino del evento. Cuanto más pelees, más miaudallas desbloquearás. Todo según el "keikaku".

Nota de traducción: "keikaku" significa "plan".

Miaudallas

Avanza por el camino del evento para ganar miaudallas. Luego, gástalas en las poderosas recompensas del puesto del mercader, que incluyen nuevo equipo épico y el superadorno de la figurita furiosa, que dará buena suerte al ayuntamiento.

¡Regresan las tropas temporales!

Vuelven dos siluetas familiares, porque la secuela es siempre mejor desde un punto de vista canónico:

M.E.C.A.: Pintura blanca, ribetes azules y una "v" de "victoria" dorada. Da prioridad a las defensas a la hora de atacar e inflige 20 veces más daño a los muros. Hay quienes la llaman el diablo blanco...

Aprendiz de bruja: Vuela rápido, se la tiene jurada a las torres de mago y genera espíritus brujeriles cuando recibe un golpe (y estos espíritus infligen cuatro veces más daño que ella). No tiene afiliación con ningún servicio de entrega específico.

Ambas tropas regresan de manera destacada durante el evento de medallas de la furia anime.

Edificio del evento: gato de la suerte

Un gato redondo se ha colado en la aldea y se ha declarado dios de la suerte. El bárbaro dice que es un "yokai", pero es cierto que come piedras... En cualquier caso, exige monedas de la suerte como tributo y, a cambio, promete traer la buena suerte. También ha preguntado si tenemos "manjuu", pero no tenemos; solo monedas de la suerte. Por lo visto, le basta con ellas.

Puesto del mercader

Así que... te acercas al mostrador, ¿eh? En lugar de huir corriendo, vienes de cara, ¿no?

Consigue recompensas en el camino del evento y gasta miaudallas en el puesto del mercader. Estas son algunas de las que están disponibles:

Equipo épico de la flecha monolítica

Superadorno de la figurita furiosa

Partes de un paisaje de anime (tejado, paredes, suelo y casa)

Objetos mágicos: runas, libros y la pala para obstáculos

Pócimas del constructor, de fuerza, de investigación, de animales, de recursos, del tiempo y de entrenamiento.

Minerales estelares, radiantes y brillantes

Oro y elixir al por mayor

Pase de evento

Desbloquea el pase de evento para ganar recompensas extras y avanzar más rápido por el camino del evento. El pase se vuelve "Ultra Instinto" para que tú no tengas que hacerlo.

Nuevo equipo épico de la reina arquera: flecha monolítica

Ha aparecido un nuevo equipo épico en el puesto del mercader para la reina arquera y, tanto en la tierra como en los cielos, ella es la única digna de aprovecharlo. Desbloquea la poderosa flecha monolítica con miaudallas durante el evento. Kagome ha llamado. Quiere saber qué le has estado dando de comer.

Potenciador del evento: unos días antes de que termine el evento, la flecha monolítica recibirá un potenciador de fuerza para que los jugadores que se hagan con ella de manera anticipada puedan saborear su verdadero poder antes de la secuencia final.

Las medallas te están llamando. Los mecas chirrían más fuerte, las brujas son más rápidas y esa flecha tiene un tamaño ridículo.

Saltamos directamente a la acción. ¡La segunda temporada está que arde!

¡A dar guerra!