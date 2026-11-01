Tú los llamas, ellos acuden. Es la Martillomanía ¡y todos los constructores lo saben! La forja titánica enciende sus hornos para forjar aspectos de héroe a partir de los restos de las máquinas de asedio. Además, el ayuntamiento de nivel 19 llegará a mitad de mes. Más vale que te pongas el casco, porque esta temporada está hecha de otra pasta.

Esto es todo lo que tendrá lugar en la aldea durante el mes.

Del 1 al 30 de noviembre: pase de oro del mes. El gran titán (gran centinela) se une al pase. Este sabio ancestral con ambiciones industriales se enorgullece enormemente de la eficiencia, el saber hacer y el registro de accidentes laborales de su fábrica, dos de los cuales son excelentes.

Del 1 al 15 de noviembre: la Martillomanía. ¡Constructores, unidos! Durante dos semanas, disfruta de una reducción del 50 % en los tiempos de mejora y de potenciadores que doblarán la capacidad y la velocidad de producción de los recolectores de recursos. ¡De las pocas manías que no molestan!

Del 1 al 10 de noviembre: liga de guerras de clanes. La Martillomanía abarata las mejoras, por lo que no tienes excusa para presentarte el día de liga con una base a medio construir.

Del 3 al 30 de noviembre: paisaje de la forja titánica. Aquí se forjan héroes a partir de los restos calcinados de las máquinas de asedio. Si ves una luz roja, es que todo está bajo control... De verdad.

Del 5 al 30 de noviembre: el rey titán (rey bárbaro). La última creación del constructor posee su propio martillo. Lo construyeron para superar con creces los objetivos de producción de la aldea, pero su corazón pertenece al campo de batalla.

Del 7 al 30 de noviembre: el príncipe titán (príncipe esbirro). Lo primero que crearon fue su cabeza, y esta insistió en tener puños colosales. ¿Tendrá celos del guantelete del rey bárbaro o le faltará un tornillo?

Del 9 al 30 de noviembre: la luchadora titánide (luchadora real). Su propósito en la vida es defender la entrada a la forja titánica. Nadie pondrá un pie dentro sin llevar las credenciales visibles.

Del 10 al 16 de noviembre: evento especial de tropa. El superyeti está de servicio, así que ¡que fluya el hielo! Consigue cubitos de hielo en batallas multijugador, gana supermedallas y gástalas en recompensas épicas que incluyen recursos, pócimas, runas, aspectos de héroe, paisajes de la aldea y adornos como el superadorno del gigante kawaii. Descongelaremos más detalles al respecto en el artículo dedicado al evento de medallas de este mes.

Del 9 al 15 de noviembre: el último desafío del ayuntamiento de nivel 18. ¡Última oportunidad! Llega el último desafío del ayuntamiento de nivel 18. ¿Tienes lo que hace falta para vencer?

9 de noviembre: evento de tropas en masa (M.A.M.Á.). M.A.M.Á. ha venido y no piensa repetirte que limpies la habitación. Lleva 25 tropas M.A.M.Á. a la batalla gratis con un ayuntamiento de nivel 10 o superior y deja que ella misma le eche la bronca al enemigo por el desorden de su aldea.

Del 11 al 30 de noviembre: la reina titánide (reina arquera). La construyeron para formar parte de la realeza: ¡la corona está literalmente pegada a su cabeza! Sus enemigos osaron menospreciar sus miniballestas... Gran error.

Del 11 al 30 de noviembre: el duque titán (duque dragón). ¡Una máquina de asedio con alas! Seguramente lo oigas antes de verlo, con lo que rechinan sus engranajes. Llama a su garra izquierda Giramona y a la derecha, Pincharo. Les tiene casi tanto cariño como a devastar aldeas.

Del 15 al 30 de noviembre: regresan las personalizaciones de las tierras baldías de noviembre de 2025. Las personalizaciones del pasado noviembre regresan como un oasis en el desierto: el rey matón, la reina furiosa, el príncipe blindado, el centinela chamán, la luchadora nómada y el paisaje de las tierras baldías. Sobrevivieron a un apocalipsis, por lo que el registro de accidentes laborales de la fábrica no les da ningún miedo.

Del 16 al 23 de noviembre: evento de la caza del tesoro. Regresa la caza del tesoro para los ayuntamientos de nivel 1 a 17. ¡A excavar!

Del 20 al 26 de noviembre: evento de tropas desechables. ¿Estás en apuros o tienes antojo de más destrucción? ¡Llama a los refuerzos! Las tropas desechables te echarán una mano, pero ojo: tu despensa no es infinita. Cuando las uses todas, ¡desaparecerán!

Del 22 al 28 de noviembre: Juegos del Clan. Tareas, puntos, recompensas... Y las tropas de refuerzo te acompañarán durante los primeros cuatro días.

Del 24 de noviembre al 1 de diciembre: desafío de la forja feroz. Los accidentes laborales son el pan de cada día en la forja titánica. Reúne a héroes formados a partir de armazones de máquinas de asedio y limpia este caos antes de la inspección rutinaria del centinela.

¡Arriba esos martillos! La forja se ha puesto en funcionamiento, el ayuntamiento de nivel 19 está en camino y le han asegurado al centinela que todo está bajo control... De verdad.

¡A dar guerra!