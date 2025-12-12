¡Hora de reunir al clan! Vuelve la fiebre de clanes y, esta vez, ¡habrá que darlo todo en las batallas! Ayuda a la luchadora exploradora a forjar el hacha de guerra fornida reuniendo estrellas en batallas de la aldea (las de venganza, las competitivas y las del modo batalla), en las guerras de clanes y en las batallas del modo de un jugador para obtener los astrolingotes necesarios para contribuir en el evento. ¡Hora de refinar las estrategias y de preparar un ejército poderoso!

Lleva astrolingotes junto con tus aliados al hacha de guerra fornida, el edificio del evento, y verás como se desbloquean recompensas para todos, incluido un adorno 3x3.

¡Quiero participar!

Fiebre de clanes, el evento del clan, está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 7 o superior.

¿Cuándo?

Inicio del evento:

12 de diciembre a las 08:00 UTC.

Fin del evento:

19 de diciembre a las 08:00 UTC.

Aunque el evento termine el 19 de diciembre , tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 20 de diciembre a las 08:00 UTC .

¡Las estrellas serán las protagonistas!

¿Tienes la estrategia del siglo? ¿Un estilo de juego infalible? ¿Un ejército imparable? ¡Es hora de demostrarlo! Obtén estrellas en batalla para conseguir astrolingotes, ¡unas barras de plata brillantes y el símbolo de tu destreza en el campo de batalla!

Recurso del evento: astrolingotes

Acumula estrellas para desbloquear astrolingotes. Reúne los suficientes para completar el camino del evento y se fundirán para forjar un adorno épico. Has leído bien: la materia prima del adorno del evento de la fiebre de clanes son las estrellas. ¡Un evento que hará historia!

Potenciadores durante el evento

El 14 de diciembre, el número de astrolingotes que se consiguen por estrella se potenciará, es decir, la proporción de la conversión no será de 1 a 1, sino mayor. ¡Es el momento ideal para esforzarse en conseguir estrellas y completar el camino de recompensas a la velocidad de la luz!

Recompensas: ¡hacha de guerra fornida y mucho más!

Reúne astrolingotes junto con tu clan para desbloquear los cofres del camino de recompensas. Completa el evento para desbloquear el hacha de guerra fornida, un adorno 3x3. Gracias a él, ¡presumirás de unos músculos de acero!

Reclamar las recompensas

Debes cumplir los siguientes requisitos para reclamar las recompensas:

Pertenecer a un clan.

Realizar al menos una contribución a tu clan actual durante el evento.

Reclamarlas durante los dos días posteriores al final del evento.

Cambios de clanes

Puedes cambiar de clan mientras se esté celebrando el evento de fiebre de clanes aunque hayas contribuido al camino de recompensas de otro clan. Puedes participar con tu clan nuevo siempre que tenga menos de 100 contribuidores.

Solo ganarás recompensas del clan del que formes parte cuando termine el evento, y siempre que hayas hecho al menos una contribución en ese clan.