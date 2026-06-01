Han pasado dos años desde que Clash anime llegó a la aldea y tuvo un efecto duradero en nuestros héroes. Han superado sus límites, han expandido sus dominios, han perforado los cielos con sus taladros, han alcanzado niveles de fuerza de al menos 9000 y, por supuesto, han dominado sus "ORAORAORA".

Pero por fin llegó el momento de la secuela: la temporada 2 de la furia anime ya está disponible, e incluye seis héroes que recorren sendas muy distintas, un protector caído y una secuela en forma de anime que se desarrollará durante todo el mes de junio. Da rienda suelta a tu furia, desata tu forma final y deja que el destino guíe tus flechas. Posiblemente hacia un muro...

Del 1 al 30 de junio: pase de oro de la furia anime. Desbloquea recompensas, acelera tu progreso y consigue el aspecto de héroe protagonista: el duque de la furia anime. ¡La encarnación del caos y la calamidad! Este asesino de héroes parte a la caza de aquellos rivales que puedan estar a su altura y chamusca a todos los demás. Este es el comienzo de tu arco de corrupción y no vamos a detenerte.

Del 1 al 30 de junio: aspectos de héroe de la furia anime. Desde el aspecto tan abrasador como gélido del rey de la furia anime hasta la gracilidad real de la reina de la furia anime, cada héroe alcanzará una forma que todos creían inalcanzable. Seis aspectos. Seis sendas. Un debate sobre personajes absurdamente fuertes que acabará ocurriendo.

Del 1 al 10 de junio: manga de Clash of Clans. Diez capítulos, diez artistas japoneses, una historia "shonen" sobre la corrupción del duque de la furia anime y los héroes que se alzarán para derrotarle. Habrá un capítulo nuevo disponible cada día durante diez días, cada uno con un artista y un estilo únicos, y podrás leerlos desde el juego. ¡No te los pierdas!

Del 1 al 10 de junio: liga de guerras de clanes. Declara la guerra a otros siete clanes en los modos 15c15 o 30c30. Gana botín adicional, XP del clan y medallas de liga. Los líderes del clan tienen dos días para inscribir al clan una vez que comience el evento. ¡Aviso! Habrá una segunda LGC este mes, ¡así que no dejes de entrenar!

2 de junio: paisaje XL de la furia anime. El choque de espadas marca el fin de la tranquilidad en este templo sagrado. Los guerreros legendarios se enfrentan a los pies de su grandiosa estatua en una batalla que decidirá su destino.

2 de junio: M.E.C.A. y la aprendiz de bruja en masa (a partir del ayuntamiento de nivel 10). Vuelven las tropas de anime. M.E.C.A. y la aprendiz de bruja se unirán a tu ejército durante un día. La piloto busca cumplir su destino. La bruja busca realizar una entrega urgente. Ninguna de las dos tiene tiempo para explicaciones.

Del 3 al 9 de junio: nivel de desafío de la anarquía de anime. Flota cual mariposa sobre este altar bélico y gana recompensas de 3-9 estrellas con la flecha monolítica. Pero cuidado: este equipo se debilita cuanto mayor es el espacio en viviendas de tus unidades. Este mundo es cruel, pero también hay belleza en él.

Del 4 al 13 de junio: evento de medallas de la furia anime. Completa tareas de anime en batalla, acumula miaudallas, cámbialas en el puesto del mercader por recompensas increíbles como la flecha monolítica, el nuevo equipo épico, o la figurita furiosa, el nuevo superadorno. ¡Maestros, hora de despertar! Los héroes de la furia anime irán cambiando de pose, cada una más extrema que la anterior, en tu aldea (dubstep azteca no incluido). Aviso: la tienda del evento permanecerá abierta dos días más después de que finalice el evento, ¡así que enciende la llama de tu corazón y reclama esas recompensas!

9 de junio: evento de los hechizos de invocación y reanimación. Llámalos. Quítalos de en medio. Vuelve a llamarlos. Tú no te preocupes, si tus héroes mueren, solo tienes que traerlos de vuelta. ¡3 estrellas garantizadas! Ya quisiera Subaru.

Del 13 al 15 de junio: primera fiesta de recursos (a partir del ayuntamiento de nivel 8). Tanto tus recolectores como el constructor duende y el investigador duende estarán potenciados durante este evento. Un agradable episodio de la playa durante el día, ingeniería estructural por la noche.

Del 15 al 30 de junio: furia futbolística. La furia anime no es rival ante la furia futbolística, la favorita de la afición. El balón está frente a ti, el público enloquece desde su asiento y en algún lugar hay un bárbaro gritando "YO SOY EL CAMPO". Aspectos de héroe, tropas futbolísticas que regresan, eventos de tropas futbolísticas en masa ¡y mucho más! Las gradas no dejan de llenarse, y tu ejército también.

Del 15 al 25 de junio: liga de guerras de clanes (11c11). La liga de guerras de clanes regresa para la furia futbolística con un formato muy especial. Guerras, gráficos y recompensas con la temática más futbolística posible. ¡No querrás perderte la primera LGC de 11c11 de la historia! En este enfrentamiento de egos, solo un clan saldrá victorioso.

Aviso: los formatos tradicionales de 15c15 y 30c30 también estarán disponibles.

Del 15 al 30 de junio: tropas temporales de la furia futbolística. Dales la bienvenida al goleador bárbaro, al gigante del saque y al hechizo de la tarjeta amarilla. ¡Sácalos al campo, entrenador! Las tropas futbolísticas han completado su arco de entrenamiento y están listas para esos monólogos eternos durante las jugadas.

Del 15 al 30 de junio: centinela estrella (exclusivo de la tienda de la LGC). Gánalo en el campo de juego de la LGC. Úsalo donde quieras. Solo estará disponible en la tienda de la LGC, así que asegúrate de conseguirlo antes de que suene el pitido final.

15 de junio: regreso de los aspectos de junio de 2025 y del paisaje de tiempos sombríos. La temporada de junio de 2025 inspirada en el cine negro y la mafia está de vuelta en la pestaña de personalizaciones. Vuelve a disfrutar del carnicero bárbaro, la reina fatal, el gran padrino, la luchadora de cabaré, el policía esbirro y el paisaje de tiempos sombríos. Me encontraba frente a una dama, un paisaje y una segunda oportunidad. Uno de ellos acabaría con mi racha de victorias...

Del 16 al 30 de junio: paisaje XL de arena gloriosa. ¡Luces, cámara, saque! Es en este bastión del esplendor deportivo donde tendrá lugar un partido tan bello como brutal. Entre el clamor del público y el sonido de las bocinas, nacerán las leyendas.

Del 16 al 20 de junio: fiebre de clanes. ¡Deja que la furia alimente tu espíritu guerrero! Consigue elixir de furia con tu clan en las batallas, los ataques de un jugador, los recolectores y el carro de botín. Completa el camino para desbloquear el adorno de la furia bárbara. Usa a las tropas de anime para ganar más elixir de furia.

Del 19 al 30 de junio: aspectos de héroe estrellas. Son los favoritos de las cámaras y lo saben. La reina estrella y la campeona estrella salen al campo.

20 de junio: evento de tropas en masa del goleador bárbaro y el gigante del saque. Nadie se queda en el banco en este evento de un día. Vive en directo las estrellas, los goles y el caos puro. El balón es tu amigo.

Del 22 al 28 de junio: Juegos del Clan. Esta vez habrá tareas potenciadas. Los jugadores podrán ganar más puntos de lo normal con determinadas tareas. Juega con tu clan, exprímelo al máximo y completa el camino de recompensas entero. Es el episodio del festival del instituto, así que todo el mundo tiene que poner su granito de arena. ¡Nada de saltarte las clases!

Del 27 al 30 de junio: evento de la caza del tesoro. Parte en una aventura para encontrar cofres ocultos en las aldeas enemigas. Aprovecha este evento si todavía estás ascendiendo y necesitas un empujoncito. Disponible para los jugadores con un ayuntamiento entre el nivel 3 y el nivel 16. Se rumorea que el que encuentre todos los tesoros se convertirá en el rey de los piratas. Si eres más de tierra que de mar, siempre puedes regalarle el título a otro, supongo...

Del 27 al 29 de junio: fiesta de recursos 2 (a partir del ayuntamiento de nivel 8). Los recolectores vuelven a estar potenciados, y el constructor duende y el investigador duende realizan su regreso triunfal. Por fin está aquí el episodio de resumen previo al episodio final de la segunda mitad de la segunda parte de la temporada final. Abastécete antes del final. El final finalísimo. Esta vez sí.

30 de junio: hechizos de tarjeta amarilla en masa. Cada ejército contará con un mazo completo de tarjetas amarillas. Haz que las defensas y los héroes enemigos salgan del campo (de batalla) de forma temporal. Último día de junio, último día de la furia futbolística, último gran evento de la temporada. Demuestra que dominas la alquimia y transmuta esta oportunidad en una aplastante victoria.