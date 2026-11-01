El constructor tenía trabajo para dar y tomar y solo dos brazos para dar martillazos, así que hizo lo que tenía que hacer: pedir refuerzos.

La ayuda ya está aquí, ¡y la Martillomanía ya ha empezado! Prepárate para disfrutar de mejoras más baratas y rápidas de realizar y de recolectores de recursos potenciados. ¿Ves? Esa lista de mejoras pendientes ya da un poco menos de miedo.

¿Qué es la Martillomanía?

La Martillomanía es un evento por tiempo limitado que hace que ciertas mejoras se puedan realizar de forma más rápida y barata. No importa si estás ocupándote de los primeros niveles de tu ayuntamiento o si tienes que lidiar con una interminable lista de mejoras que cuestan un ojo de la cara: ahora puedes progresar más en menos tiempo y con menos recursos.

¡Todos los ayuntamientos de nivel 3 o superior pueden disfrutar de la Martillomanía!

Doble de velocidad a la mitad de precio

Durante la Martillomanía, las mejoras seleccionadas tienen doble rebaja:

Cuestan un 50 % menos de los recursos, así que estos darán más de sí.

Se realizan en un 50 % menos de tiempo, así que completarás las mejoras de tu lista más rápido.

Estos descuentos se aplican a ciertas mejoras que requieren oro, elixir y elixir oscuro. La forja también necesitará solo la mitad de los recursos y tardará la mitad en forjar.

Por ejemplo, una mejora que normalmente cuesta 4 000 000 de oro y se completa en cuatro días costará 2 000 000 de oro y se completará en dos días durante la Martillomanía. Mejora lo mismo, gastando y esperando menos.

Importante: Las supercargas y las defensas artesanales no se benefician de las reducciones de coste ni de tiempo, y los descuentos y potenciadores solo se aplican a tu aldea. La base del constructor y la capital del clan esta vez se quedan al margen.

Más recursos para que nada te frene

Las mejoras más baratas también requieren recursos. ¡Menos mal que tus recolectores de recursos también se potencian durante la Martillomanía!

Los recolectores de oro, elixir y elixir oscuro obtienen:

El doble de producción, así que generarán recursos el doble de rápido.

El doble de capacidad, por lo que almacenarán el doble de recursos antes de llenarse.

Acuérdate de recoger tus recursos de vez en cuando; con la capacidad adicional podrás acumular más recursos, pero cuando el recolector esté lleno, dejará de producir. No pierdas de vista los recolectores y aprovecha los recursos para conseguir más mejoras.

Sácale partido a cada martillazo

Una buena planificación te ayudará a aprovechar al máximo la Martillomanía:

Define tus prioridades. Plantéate qué mejoras quieres conseguir primero (probablemente, esas tan caras que siempre pospones).

No dejes a tus constructores de brazos cruzados. Si una mejora tarda menos, estarán listos mucho antes para empezar con la próxima.

Comprueba cómo van tus recursos. Recógelos de vez en cuando y organízate para tenerlos listos cuando un constructor se quede libre.

¿Cuándo termina la Martillomanía?

La Martillomanía tendrá lugar desde el 1 de noviembre a las 08:00 UTC hasta el 16 de noviembre a las 08:00 UTC.¡Aprovecha los descuentos y ponte a mejorar antes de que se acaben!

Próximo evento: ¡la caza del tesoro!

¡Sigue escalando posiciones! Después de la Martillomanía, tendrá lugar la caza del tesoro, que les dará un empujoncito a los jugadores cuyos ayuntamientos estén entre los niveles 3 y 17 de cara al lanzamiento del nuevo ayuntamiento.

Este evento estará disponible desde el 16 de noviembre a las 08:00 UTC hasta el 23 de noviembre a las 08:00 UTC.

Y ahora, ¡pon a trabajar esos refuerzos! Esas mejoras no se van a realizar solas.

¡A dar guerra!