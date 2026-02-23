La actualización de febrero ha llegado y, con ella, un pase de oro completamente distinto, nuevas mejoras para el ayuntamiento de nivel 18, nuevas defensas, un nuevo animal y un montón de optimizaciones para la aldea. Hay incluso un nuevo héroe sorpresa que hará su entrada triunfal.

Vamos a profundizar en todo ello...

¡Libera al duque dragón!

Un nuevo héroe se une a la batalla... Bueno, igual aún no.

Te presentamos al duque dragón, un temible héroe de la vanguardia con mecánicas únicas y un resentimiento entendible hacia las puertas cerradas. Ahora mismo, está encarcelado bajo la aldea, y solo tú puedes liberarlo.

Del 23 de febrero al 1 de marzo, podrás participar en un evento de la comunidad especial en el que deberás recorrer una mazmorra laberínticas con muchas puertas, recompensas y, con suerte, pocas decisiones cuestionables. Elige bien. Encuentra el camino correcto. Libera al dragón.