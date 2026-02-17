Salut, Chefs !

Nous voulions partager une mise à jour sur un bug lié au minerai qui est apparu pour la première fois en octobre.

Plus tard dans le mois, nous allons mettre en place une solution permanente pour corriger ce problème et rétablir l'équilibre prévu à la base. Avec ce processus, nous allons également ajuster tout le minerai qui a été obtenu au-delà de cette limite, ce qui veut dire que les joueurs ayant activement abusé de ce bug auront un solde négatif de minerai sur leur compte.

Les joueurs affectés par cet ajustement (qu'ils aient profité du bug de manière intentionnelle ou non) auront plusieurs manières de progresser et de rétablir leur solde de minerai en jouant normalement au jeu.

Nous savons que cette situation n'est pas idéale, et que nous avons mis plus de temps que prévu à trouver une solution. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension pendant que nous cherchions une solution à ce problème.

On vous retrouvera bientôt dans Et que ça clash !, où nous vous en dirons plus à ce sujet, ainsi que sur nos projets pour la suite.