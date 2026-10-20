Salut, Chefs !

Merci pour vos avis sur la nouvelle interface. Nous avons lu vos commentaires et nous aimerions apporter des réponses à certaines de vos questions et sources de frustration.

Nous sommes à l'écoute, et voici notre avis sur certains des sujets qui ont suscité le plus de retours.

Votre hôtel de ville en haut à gauche : vous vous demandez ce qu'il fait là. Nous avons des idées pour ce coin de l'écran, relatives à sa personnalisation par les joueurs à l'avenir. Nous vous en dirons plus dès que possible.

Personnalisation de l'interface : comme nous vous l'avons dit, c'est une idée que nous voulons explorer à l'avenir et nous tenons toujours à le faire. Plus d'informations à ce sujet dès que nous en aurons.

La barre d'EXP n'est plus là. Elle n'a pas disparu. Vous la trouverez dans votre profil, avec le reste de vos stats.

Mise à l'échelle : nous comprenons que vous aimeriez avoir davantage d'options de mise à l'échelle pour plus de confort sur votre appareil, et nous nous penchons sur la question.

Suggestions sur la construction : nous savons que le nouvel onglet de construction est un gros changement. Nous suivons vos retours au fil de l'utilisation que vous en faites au jour le jour, avant de d'opter pour de plus gros changements.

Bouton du magasin : à la sortie de la mise à jour, nous avons trouvé un bug critique qui faisait apparaître une mention d'offre gratuite sur le magasin alors qu'il n'y en avait pas. Nous avons ajouté un pancake de puissance dans le magasin pendant que nous travaillions sur le correctif que nous avons appliqué le lendemain, lors d'une maintenance. Cela n'avait rien d'intentionnel, nous n'avions pas prévu d'afficher de notifications du magasin lors de la sortie. Veuillez nous excuser pour le désagrément. Quant à la nouvelle organisation du magasin, elle donne aux bâtiments leur propre place, séparée des objets à acheter. Cela signifie que vous pouvez accéder directement à vos bâtiments et consulter le magasin uniquement quand vous voulez voir ce qu'il propose.

Filtres réinitialisés à chaque session : nous réfléchissons sur le meilleur moyen d'y remédier, car il est vrai que le filtrage serait plus utile s'il ne se réinitialisait pas à chaque fois que vous quittez le jeu.

Étape supplémentaire pour accéder aux boutons principaux : nous comprenons qu'il peut être frustrant d'accéder moins directement aux demandes de troupes du château de clan, au changement de compte, à l'éditeur de plan et aux revanches. Nous nous penchons sur chacune de ces actions séparément. Pour les demandes de troupes et les changements de compte, nous réfléchissons à des changements plus généraux de leur fonctionnement. D'autres améliorations pourraient être plus simples, comme des revanches plus faciles à trouver lorsqu'elles sont disponibles. Nous réfléchissons aussi aux effets de ces changements sur les différents styles de jeu.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Nous continuerons à lire vos commentaires au fil de votre utilisation de la nouvelle interface. Continuez à nous donner vos avis, particulièrement avec des exemples spécifiques. En nous fournissant des captures d'écran et des détails sur ce que vous essayez de faire et les endroits où vous rencontrez des problèmes, vous nous aiderez à comprendre votre expérience et comment l'optimiser.

Merci de prendre le temps de nous aider à améliorer Clash, Chefs.

Et que ça clash !