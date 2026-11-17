Nous devons le reconnaître, nous n'examinons pas l'économie des minerais assez régulièrement. Nous améliorons notre suivi de la progression dans les différents groupes de joueurs afin de pouvoir faire des ajustements adaptés via les événements et les systèmes de jeu.

Pour l'année prochaine, nous réfléchissons aussi à la possibilité de baisser les coûts d'amélioration, pour aider les joueurs à rattraper leur retard et à développer leur collection avec l'arrivée de nouveaux équipements. Notre approche reposera en priorité sur de petits changements réguliers. Cela nous aidera à comprendre leur impact, à résoudre les problèmes plus vite et à préserver une économie stable dans laquelle vos investissements en temps et en ressources en valent la peine.

À propos des changements de ce mois

La mise à jour de novembre a apporté deux autres améliorations à l'économie des minerais, dont le contexte vaut la peine d'être expliqué.

Les récompenses du bonus étoiles dépendent désormais de votre hôtel de ville

La refonte du bonus étoiles a amélioré la distribution des minerais via ses récompenses, pour que les joueurs au même niveau de l'hôtel de ville reçoivent autant de minerais, quelque soit leurs compétences. Nous avons fixé les valeurs en nous basant sur ce que les meilleurs joueurs de chaque HDV gagnaient déjà, pour que la plupart des chefs gagnent autant de minerais ou plus qu'avant.

Réduction du prix en gemmes des minerais partout dans le jeu

Pour les joueurs qui achètent des minerais avec des gemmes, les prix réduits introduits chez le négociant en juillet ont été étendus au reste du jeu.

Globalement, ces changements ont approximativement réduit de moitié la quantité de gemmes requise pour maxer un équipement épique.

Progression des équipements plus accessible

Nous modifions aussi les coûts d'amélioration des équipements.

À l'avenir, il vous faudra moins de minerais luisants et étoilés pour maxer vos équipements épiques. L'amélioration des équipements épiques plus anciens deviendra aussi plus abordable au fil du temps, avec des réductions introduites à mesure que l'équipement prend de l'âge (à la manière des anciens contenus du village principal dont nous facilitons l'obtention).

Nous n'avons pas encore fixé de calendrier. Nous effectuerons des changements par étapes en prenant en compte l'équilibrage du jeu et les joueurs qui ont déjà investi dans leur équipement.

Pour les futurs équipements épiques, le coût du niveau maximum inclura :

430 minerais étoilés , au lieu de 480.

3 550 minerais luisants, au lieu de 3 720.

Le coût total en minerais brillants restera le même.

Nous espérons que ces changements auront un effet sur votre façon de jouer. Davantage de minerais devraient vous aider à améliorer vos équipements préférés, à en essayer d'autres et à progresser vers quelque chose de nouveau.

Les joueurs qui dépensent de l'argent pourront progresser plus vite. Mais il doit être possible d'obtenir et d'utiliser les nouveaux équipements sans payer, même lorsque votre collection s'agrandit.

Des sorties au bon moment

La fréquence de sortie des équipements fait aussi partie de l'équilibre que nous recherchons.

Dans un premier temps, nous avons prévu des sorties plus fréquentes afin de donner des équipements légendaires à plus de héros, ainsi que de nouveaux équipements épiques. Nous avons hâte de voir ce que ce niveau de rareté peut apporter à chaque héros et nous ne voulons pas attendre des années pour qu'ils en aient tous.

Mais nous savons aussi que chaque sortie vous demande du temps et des ressources. Nous devons vous donner le temps d'améliorer, d'essayer et d'apprécier l'équipement que vous obtenez, alors nous surveillerons de près la progression et vos retours, afin d'ajuster le rythme des sorties en conséquence.

Continuer à vous tenir au courant

Tous les facteurs suivants contribuent à une bonne économie des équipements :

La quantité de minerais que vous pouvez obtenir

Le coût des améliorations

La fréquence d'arrivée de nouveaux équipements

La possibilité pour les joueurs de rattraper leur retard

Les informations sur ce qui va arriver

Nous surveillerons cet équilibre en faisant des ajustements, et en vous expliquant ce qui changera et pourquoi. Vous devez avoir les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions sur votre progression. C'est pourquoi nous partageons ceci avant la sortie, pour vous donner le temps de planifier vos dépenses de minerais.

Nous vous révélerons prochainement le fonctionnement de la hache tempétueuse, ainsi que tous les détails sur l'événement d'assemblage. En attendant, envoyez-nous vos questions et vos retours ! Nous avons hâte de vous montrer ce que l'équipement légendaire peut apporter à vos attaques.

Et que ça clash !

- L'équipe de Clash of Clans