An all-new Equipment rarity is coming to Clash of Clans
Salut, Chefs !
Un tout nouveau niveau de rareté pour les équipements arrive dans Clash of Clans plus tard dans l'année, pour vous proposer de nouvelles possibilités de gameplay et de nouveaux moyens de renforcer vos héros !
Il s'agit de la rareté légendaire, et nous avons hâte de vous faire découvrir le premier de ces équipements : la hache tempétueuse du Roi des barbares. Vous pourrez l'obtenir lors d'un nouvel événement d'assemblage.
Nous vous montrerons bientôt de quoi la hache tempétueuse est capable. Aujourd'hui, nous voulons vous expliquer le fonctionnement de cette nouvelle rareté, ce qu'elle signifie pour vos équipements existants et comment l'économie des minerais va changer pour permettre son introduction. Après tout, vous devez savoir ce qui va se passer avant de décider comment dépenser vos minerais.
Qu'est-ce que les équipements légendaires ont de spécial ?
Avec les équipements légendaires, nous voulons donner à vos héros des capacités passionnantes à utiliser et impressionnantes au combat, l'objectif étant d'ajouter quelque chose de différent à vos attaques au lieu de simplement gonfler les stats.
Cela implique deux aspects :
Nouvelles possibilités de gameplay. Des capacités plus flexibles et complexes pour vous proposer plus de choix pendant une attaque et de nouvelles façons d'utiliser vos héros. Chaque équipement légendaire doit vous offrir quelque chose d'intéressant à apprendre et à expérimenter.
Visuels distinctifs. Les effets plus spectaculaires donnent vie à ces capacités et ajoute du piment aux combats. L'aspect des équipements légendaires et les sensations que procurent leur utilisation contribuent à en faire quelque chose de spécial.
Nous vous montrerons ce que cela signifie pour la hache tempétueuse lorsque nous vous dévoilerons son fonctionnement.
Bien sûr, la puissance a aussi son importance. À son niveau maximal, l'équipement légendaire est conçu pour être un peu plus puissant que l'équipement commun ou épique, mais pas radicalement plus. Nous tenons à ce qu'il n'y ait pas une trop grande différence.
L'idée est que les trois raretés restent des choix viables, offrant des atouts différents selon votre armée et votre façon d'attaquer. Si vous choisissez un équipement, nous voulons que ce soit parce qu'il est adapté à votre stratégie, et les équipements communs et épiques doivent garder une place dans votre collection et vos attaques.
Comment obtenir la hache tempétueuse
Vous pourrez obtenir la hache tempétueuse gratuitement pendant le nouvel événement d'assemblage, disponible à partir de l'hôtel de ville 8. Cet événement vous permettra aussi de gagner plus de minerais.
Nous tenons absolument à ce que les équipements restent accessibles sans devoir payer. Des événement continueront à vous permettre d'obtenir gratuitement tous les nouveaux équipements, y compris les légendaires.
Avec de nouveaux événements comme celui-ci, nous vous proposons aussi de nouvelles façons de jouer et de coopérer avec votre clan et vos amis. En plus de pouvoir gagner davantage de minerais pour vos améliorations, vous aurez l'occasion d'aider les membres de votre clan à en gagner plus pour les leurs.
Si vous ratez l'événement d'assemblage, vous pourrez débloquer la hache tempétueuse ultérieurement via d'autres sources, comme le négociant, l'événement Explosion d'équipement et l'Aventure des héros, entre autres. Nous vous expliquerons quand et comment plus tard.
Les joueurs qui veulent aller plus vite pourront s'offrir un Pass d'assemblage facultatif. Le Pass d'assemblage pour les événements d'assemblage légendaires coûtera 9,99 $, avec tarification régionale. Ce prix concerne uniquement les événements d'assemblage légendaires, le prix du Pass d'événement habituel restera inchangé. Il inclura aussi la hache tempétueuse déjà améliorée au niveau 15, ainsi que d'autres récompenses.
(Avertissement : les coffres visibles sur cette capture d'écran sont des images provisoires et n'ont rien à voir avec les coffres de l'Aventure des héros.)
Et comme mentionné ci-dessus, vous n'aurez pas besoin du Pass pour débloquer la hache. Nous vous donnerons plus de détails sur l'événement complet et ses récompenses avant sa sortie, pour que vous sachiez ce qui sera disponible dans l'événement gratuit et le Pass d'assemblage.
Que faire de vos minerais ?
Si la hache tempétueuse vous intéresse, pensez à mettre des minerais de côté. Vous pourrez la débloquer gratuitement pendant l'événement d'assemblage et l'essayer avant de choisir d'investir des minerais dans son amélioration.
D'ici là, continuez à améliorer vos équipements préférés. Nous vous en parlons en avance pour vous donner le temps de vous préparer et de peser vos décisions, afin de vous éviter de découvrir quelque chose d'intéressant juste après avoir dépensé vos minerais sur une amélioration qui ne vous passionnait pas plus que ça.
Comment marchent les améliorations légendaires
L'équipement légendaire nécessite les minerais brillants, luisants et étoilés habituels.
Nous savons que l'amélioration des équipements épiques paraît exigeante, surtout comparée à la progression dans le village principal. Si nous nous contentions d'augmenter le coût de ces améliorations, cela ne ferait qu'empirer les choses. Nous avons donc retravaillé les coûts des futurs équipements légendaires et épiques.
Les coûts d'amélioration de la hache tempétueuse et des futurs équipements épiques seront identiques jusqu'au niveau 27. Au total, il vous faudra moins de minerais luisants et étoilés pour atteindre le niveau 27 qu'il vous en faut pour maxer un équipement épique aujourd'hui, et le coût en minerais brillants restera le même. À partir de là, l'équipement épique sera à son niveau maximum et il restera six autres niveaux d'amélioration pour l'équipement légendaire.
À la sortie :
Le niveau que vous pourrez atteindre dépendra de votre hôtel de ville et de votre forgeron.
La voie d'amélioration complète nécessitera plus de minerais qu'un équipement épique maxé, car cette voie est plus étendue.
L'équipement légendaire ira jusqu'au niveau 33. Les niveaux 28-30 seront débloqués à l'hôtel de ville 16 et les niveaux 31-33 à l'hôtel de ville 18.
Pour améliorer complètement la hache tempétueuse au niveau 33, vous devrez dépenser 79 760 minerais brillants, 5 100 minerais luisants et 705 minerais étoilés.
Notre but est de faciliter l'obtention de nouveaux équipements à un niveau utile pour pourvoir les essayer. Nous espérons que vous vous passionnerez pour leurs capacités, leurs visuels et les nouvelles possibilités qu'ils offrent à vos attaques, au lieu de vous proposer simplement des stats plus élevées.
Conséquences sur l'économie des minerais
Avec une voie d'amélioration plus étendue, davantage de minerais seront nécessaires. Il est donc particulièrement important de vous expliquer ce qui va changer dans l'économie relative aux équipements.
En mars dernier, nous vous avons dit que l'économie des minerais avait besoin d'être retravaillée. Il paraissait trop difficile de rattraper du retard sur les équipements. L'implémentation d'un autre système pouvait impliquer une attente plus longue pour les améliorations, et les gains fiables de minerais étoilés dépendaient trop des guerres de clans.
Nous avions bâti cette économie autour de nos joueurs les plus actifs, sans penser assez aux autres. En ratant un événement de sortie, en revenant dans le jeu après une pause ou en faisant moins de guerres, on pouvait accumuler beaucoup de retard.
Nous voulons résoudre ces problèmes et donner aux joueurs plus d'occasions de se rattraper, de développer leur collection et d'essayer les différents équipements.
En développant les équipements légendaires, nous devions prendre en compte la progression supplémentaire qu'ils impliquent. Les changements que nous avons apportés à l'économie cette année sont conçus dans ces deux optiques : améliorer votre expérience des équipements que vous possédez déjà et faire de la place pour ceux qui arrivent.
Ce que nous avons changé jusqu'ici
Depuis le mois de juin, nous avons fait une série de changements pour aider les joueurs à gagner des équipements, à obtenir davantage de minerais et à faire plus d'améliorations. Nous avons introduit ces changements graduellement pour mesurer leurs effets sur la progression et procéder à des ajustements si besoin.
Voici ce que cela a impliqué :
Juin - Aventure des héros : une voie permanente qui permet d'obtenir d'anciens équipements épiques, pour que les joueurs puissent y accéder après leur événement de sortie d'origine.
Juillet - Améliorations du négociant : prix en gemmes moins élevés pour les minerais et plus de disponibilité chaque semaine.
Août - Événement de cartes à collectionner : un autre moyen de gagner des minerais étoilés.
Septembre - Récompenses d'événement et Explosion d'équipement : les coffres de l'événement de la WWE vous ont donné plus d'opportunités de gagner des minerais, tandis que l'Explosion d'équipement vous a aidé à améliorer vos équipements plus anciens.
Octobre - Améliorations des événements de médailles : mise à jour des prix du magasin et davantage de minerais étoilés sur la voie des récompenses.
Novembre - Refonte du bonus étoiles : nous avons permis à davantage de joueurs d'accéder aux minerais avec le bonus étoiles, pour qu'il soit plus facile de gagner des minerais en jouant normalement afin d'améliorer les équipements, et nous avons baissé le prix en gemmes des minerais (plus d'infos ci-dessous).
Les minerais obtenus dans les récompenses des guerres de clans n'ont pas changé. Ces ajouts sont davantage de moyens de gagner des minerais en dehors des guerres. Les minerais à gagner dans les guerres de clans n'ont pas diminué pour les financer.
Les changements ci-dessus nous ont permis d'apporter des solutions immédiates en améliorant les moyens existants d'obtenir des minerais. Mais nous devions aussi apporter des changements plus durables aux systèmes qui sous-tendent ces récompenses. Nous avons d'autres idées pour l'avenir, comme l'événement d'assemblage de décembre qui représentera une autre source de minerais.
Au final, pour les joueurs à l'hôtel de ville 16+ actifs pendant au moins 14 jours du mois, les gains mensuels moyens de minerais étoilés sont passés de 98 en mars à 203 en septembre, soit à peu près le double. Ce chiffre inclut les sources gratuites et payantes.
Nous devons le reconnaître, nous n'examinons pas l'économie des minerais assez régulièrement. Nous améliorons notre suivi de la progression dans les différents groupes de joueurs afin de pouvoir faire des ajustements adaptés via les événements et les systèmes de jeu.
Pour l'année prochaine, nous réfléchissons aussi à la possibilité de baisser les coûts d'amélioration, pour aider les joueurs à rattraper leur retard et à développer leur collection avec l'arrivée de nouveaux équipements. Notre approche reposera en priorité sur de petits changements réguliers. Cela nous aidera à comprendre leur impact, à résoudre les problèmes plus vite et à préserver une économie stable dans laquelle vos investissements en temps et en ressources en valent la peine.
À propos des changements de ce mois
La mise à jour de novembre a apporté deux autres améliorations à l'économie des minerais, dont le contexte vaut la peine d'être expliqué.
Les récompenses du bonus étoiles dépendent désormais de votre hôtel de ville
La refonte du bonus étoiles a amélioré la distribution des minerais via ses récompenses, pour que les joueurs au même niveau de l'hôtel de ville reçoivent autant de minerais, quelque soit leurs compétences. Nous avons fixé les valeurs en nous basant sur ce que les meilleurs joueurs de chaque HDV gagnaient déjà, pour que la plupart des chefs gagnent autant de minerais ou plus qu'avant.
Réduction du prix en gemmes des minerais partout dans le jeu
Pour les joueurs qui achètent des minerais avec des gemmes, les prix réduits introduits chez le négociant en juillet ont été étendus au reste du jeu.
Globalement, ces changements ont approximativement réduit de moitié la quantité de gemmes requise pour maxer un équipement épique.
Progression des équipements plus accessible
Nous modifions aussi les coûts d'amélioration des équipements.
À l'avenir, il vous faudra moins de minerais luisants et étoilés pour maxer vos équipements épiques. L'amélioration des équipements épiques plus anciens deviendra aussi plus abordable au fil du temps, avec des réductions introduites à mesure que l'équipement prend de l'âge (à la manière des anciens contenus du village principal dont nous facilitons l'obtention).
Nous n'avons pas encore fixé de calendrier. Nous effectuerons des changements par étapes en prenant en compte l'équilibrage du jeu et les joueurs qui ont déjà investi dans leur équipement.
Pour les futurs équipements épiques, le coût du niveau maximum inclura :
430 minerais étoilés, au lieu de 480.
3 550 minerais luisants, au lieu de 3 720.
Le coût total en minerais brillants restera le même.
Nous espérons que ces changements auront un effet sur votre façon de jouer. Davantage de minerais devraient vous aider à améliorer vos équipements préférés, à en essayer d'autres et à progresser vers quelque chose de nouveau.
Les joueurs qui dépensent de l'argent pourront progresser plus vite. Mais il doit être possible d'obtenir et d'utiliser les nouveaux équipements sans payer, même lorsque votre collection s'agrandit.
Des sorties au bon moment
La fréquence de sortie des équipements fait aussi partie de l'équilibre que nous recherchons.
Dans un premier temps, nous avons prévu des sorties plus fréquentes afin de donner des équipements légendaires à plus de héros, ainsi que de nouveaux équipements épiques. Nous avons hâte de voir ce que ce niveau de rareté peut apporter à chaque héros et nous ne voulons pas attendre des années pour qu'ils en aient tous.
Mais nous savons aussi que chaque sortie vous demande du temps et des ressources. Nous devons vous donner le temps d'améliorer, d'essayer et d'apprécier l'équipement que vous obtenez, alors nous surveillerons de près la progression et vos retours, afin d'ajuster le rythme des sorties en conséquence.
Continuer à vous tenir au courant
Tous les facteurs suivants contribuent à une bonne économie des équipements :
La quantité de minerais que vous pouvez obtenir
Le coût des améliorations
La fréquence d'arrivée de nouveaux équipements
La possibilité pour les joueurs de rattraper leur retard
Les informations sur ce qui va arriver
Nous surveillerons cet équilibre en faisant des ajustements, et en vous expliquant ce qui changera et pourquoi. Vous devez avoir les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions sur votre progression. C'est pourquoi nous partageons ceci avant la sortie, pour vous donner le temps de planifier vos dépenses de minerais.
Nous vous révélerons prochainement le fonctionnement de la hache tempétueuse, ainsi que tous les détails sur l'événement d'assemblage. En attendant, envoyez-nous vos questions et vos retours ! Nous avons hâte de vous montrer ce que l'équipement légendaire peut apporter à vos attaques.
Et que ça clash !
- L'équipe de Clash of Clans