Le son est prêt à exploser, la foule est en délire et le BOUCLIER HUMAIN va casser des bouches. Bienvenue dans la saison du Clashageddon ! Monstres, musique et chaos se rencontrent dans votre village, transformé en festival de metal épique pour l'occasion. Transformez vos héros en légendes du headbang, libérez le chaos musical avec les nouveaux événements et préparez-vous pour une saison fracassante.

1er-30 avril : Pass or Clashageddon ! Faites bouger votre village avec le Pass or d'avril, rempli de récompenses, d'avantages et de pure destruction sonore. Débloquez le skin Reine de la basse, atteignez les différents paliers et boostez votre progression pendant toute la saison.

1er avril-30 juillet : Défenses assemblées ! La base des ouvriers devient métalleuse : la technologie de la base des ouvriers débarque dans le village principal. Trois nouvelles défenses rejoignent le chaos cette saison :

BOMBES AÉRIENNES Cible uniquement les unités aériennes Dégâts de zone avec des projectiles aéroportés

Modules d'amélioration : PV Dégâts par coup Vitesse d'attaque

LANCE-LAVE Cible uniquement les unités terrestres Dégâts de zone et laisse des flaques de lave

Modules d'amélioration : PV Dégâts par seconde Portée

RÔTISSOIRE Cible les unités terrestres et aériennes Lance des bouffées de feu pour faire fondre tout ce qui bouge

Modules d'amélioration : PV Dégâts par coup Nb de bouffées



1er-11 avril : Ligues de guerre de clans ! Partez en guerre contre sept autres clans en 15c15 ou en 30c30 ! Gagnez du bonus de butin, de l'EXP de clan et des médailles de ligue tout en grimpant dans les classements.

1er-30 avril : Décor du Clashageddon ! Transformez votre village en énorme festival de metal. Boue, chaos et monstres se rencontrent dans ce décor XL, accompagné d'une musique de heavy metal qui vous donnera envie de lancer un mosh pit comme si vous étiez au concert de l'année !

5-30 avril : Skins du Clashageddon ! Libérez le monstre du rock qui sommeille en vous avec une collection de skins inspirés du metal. Avec le Duc du growl cracheur du feu et le Roi de la guitare électrique, tous les héros sont prêts à occuper le devant de la scène et à détruire les défenses ennemies avec style.

6-15 avril : Niveau défi du Duc draconique ! Mesurez-vous au tout nouveau niveau défi du Duc draconique pour remporter un nouvel équipement épique. Maîtrisez les mécaniques, écrasez le niveau et récupérez vos récompenses.

8-29 avril : Événement du Clashageddon ! Le groupe MEAT SHIELD est arrivé, et il est prêt à casser des bouches. Récupérez des bracelets à piques au combat, gagnez des médailles de métal et dépensez-les chez le négociant contre des récompenses, des décorations et le premier équipement épique du Duc draconique. Le sorcier de fête rejoint la programmation en tant que troupe temporaire, pour encore plus de chaos pendant vos attaques !

17 avril : Pack Statue de pied ! Une offre délicieuse foule du pied le magasin, uniquement réservée aux Chefs les plus distingués. Le pack Statue de pied n'arrive pas à pieds joints, mais avec du vernis sur les ongles. Un hommage opulent pour ceux dont les goûts jouent avec la frontière de l'incompréhensible. Qui sommes-nous pour juger ? Les commérages sont temporaires. Le prestige est éternel.

18-22 avril : Événement bonus étoiles x2 ! Gagnez deux fois plus de butin pour votre bonus étoiles et boostez votre progression. Le moment parfait pour se préparer aux jeux de clan !

22-28 avril : Jeux de clan ! Les jeux de clan sont de retour avec des tâches surprises et des défis boostés. Terminez des tâches, gagnez des points encore plus vite et débloquez toutes les récompenses de la voie avec votre clan.

28 avril-3 mai : Chasse au trésor ! Participez à une nouvelle Chasse au trésor après la mise à jour. Les récompenses seront à la hauteur !