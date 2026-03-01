Ses chaînes ont été brisées. Les barreaux réduits en cendres. Le Duc draconique est libre ! C'est la saison d'évasion draconique ! Le thème ? Les dragons. (Waouh.) Le ciel est en feu. Les défenses sont en feu. Il y a du feu partout. Déchaînez des skins de héros brûlants, plongez dans des événements pleins d'écailles et relevez des défis dignes des plus grands guerriers et des bêtes les plus féroces.

1er au 31 mars : Pass or : boostez votre village avec le nouveau Pass or amélioré ! Découvrez des avantages et objets bonus, convertissez votre or chez l'orpailleur et débloquez le skin de héros du Prince Noirécail.

1er au 7 mars : Le Duc draconique a brisé ses chaînes ! Pendant un temps limité, utilisez ce héros déchaîné et son équipement au max de leur puissance (selon votre niveau d'HDV).

1er au 31 mars : Défis du Duc draconique : apprenez-en plus sur le nouveau héros avec des défis personnalisés, qui sortiront en trois fois tout le long du mois, et débloquez des tonnes de récompenses fantastiques telles que des casse-croûtes magiques et même une décoration de dragon ! Elle vous dira peut-être quelque chose...

3 au 31 mars : Voici venus les dragons, et ils sont nombreux ! Semez le chaos depuis les cieux avec des ajouts réguliers de troupes draconiques au cours de la saison. Détail des troupes :

03/03 - Dragons

04/03 - Bébés dragons

05/03 - Chevaucheurs de dragon

06/03 - Électro-dragons

07/03 - Super dragons

08/03 - Dragons de l'enfer

09/03 - Dragons azur

10/03 - Tous les dragons d'un coup !

19/03 - Une horde d'électro-dragons prend son envol !

27/03 au 31/03 - Chevaucheurs de dragon (de nouveaux seront ajoutés chaque jour)

1er au 11 mars : C'est la ligue de guerre de clans ! Partez en guerre contre sept autres clans en 15c15, 30c30 ou même en 5c5, notre tout nouveau mode de combat !

3 au 31 mars : Décor Évasion draconique : dissimulée au cœur d'un volcan ardent, cette forteresse draconique est l'ultime prison des troupes les plus maléfiques. Ses défenses sont quasi impénétrables : il faudrait être un héros pour pouvoir en libérer quelqu'un !

5 au 31 mars : Skins de héros Noirécail : habillez vos héros d'armures légendaires ardentes de furie, forgées par le souffle d'un dragon.

7 au 14 mars : Événement de médailles Sprint draconique : utilisez vos super dragons pour booster le nombre d'écailles de dragon remportées au combat. Récupérez des écailles pour débloquer des récompenses et des médailles en diamant. Échangez vos médailles contre encore plus de récompenses chez le négociant !

13 au 20 mars : Ruée de clan : les dragons du Duc font fondre tout l'or du village ! Récupérez de l'or avec votre clan via les matchs de votre village principal, les combats de guerre de clans, les attaques en solo, les extracteurs et la charrette à butin pour remplir vos réserves et apporter de l'or fondu. Utilisez le Duc draconique pour gagner encore plus d'or fondu. Terminez la voie pour débloquer une décoration !

22 au 28 mars : Jeux de clan - édition draconique : les tâches en rapport avec les dragons apparaîtront plus souvent et donneront plus de points de jeux de clan que d'habitude ! Utilisez le Duc draconique dans vos attaques pour en gagner encore plus et faire grandir votre pile de récompenses scintillantes dans les jeux de clan !