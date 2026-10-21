Bonjour, Chef ! Nous allons procéder à quelques changements d'équilibrage afin de recarder quelques-uns des éléments les plus puissants, et de donner un petit coup de pouce aux troupes et aux pièces d'équipement qui sont un peu à la traîne. On vous explique ce qui va changer, et pourquoi ça va changer.

Les valeurs indiquées dans cet article correspondent à des attaques d'HDV 18 contre des bases à HDV 18 en guerre de clans et en LGC au cours des quatre dernières semaines.

Duc draconique : cœur de feu

Le cœur de feu est utilisé dans presque 40 % des attaques, et dans plus de la moitié de celles où le Duc draconique est présent. Environ 66 % des attaques réalisées avec le Duc draconique et le cœur de feu donnent trois étoiles. Sans le cœur, le chiffre tombe à 56 %, et la moyenne globale est de 53 %.

Ça fait un gros écart, et on aimerait que le reste de l'équipement du Duc soit tout aussi compétitif. Voici ce qui change :

Le bonus de PV baisse d'environ 8 % à chaque niveau.

Le cœur de feu n'augmente plus les dégâts.

Les soins sont un peu moins importants aux niveaux élevés, et passent de 150 à 140 par seconde au niveau maximal.

Sorcière des ruines : chevaliers des ruines

Environ 76 % des attaques avec la Sorcière des ruines donnent trois étoiles. C'est la valeur la plus élevée parmi toutes les troupes jouant un rôle important. De plus, les chevaliers des ruines étaient trop lourds pour être propulsés par les pièces à ressort, et pouvaient les déclencher puis s'éloigner tranquillement. Voici ce qui change :

L'espace occupé par les chevaliers des ruines passe de 20 à 18, et ils peuvent donc être projetés par les pièges à ressort.

Les chevaliers des ruines se déplacent un peu plus lentement, et leurs PV et dégâts ont légèrement baissé.

Coup de projecteur sur les troupes peu utilisées

Le chevaucheur de cochon, le mineur et P.E.K.K.A sont présents dans moins de 3 % des attaques, et leur taux de victoires à trois étoiles se situe entre 20 % et 35 %. Le super chevaucheur et le super mineur ne sont eux aussi sélectionnés que très rarement. Le golem météorique semble un peu plus apprécié, mais il reste en dessous de la moyenne. Il est temps de les remettre sur le devant de la scène grâce aux changements suivants :

Chevaucheur de cochon et super chevaucheur : PV augmentés.

Mineur et super mineur : PV augmentés aux niveaux maximaux.

P.E.K.K.A : dégâts augmentés.

Golem météorique : PV augmentés, ce qui améliore également les PV des mites météoriques.

Buffs d'équipement

La flèche glacée est utilisée dans environ 7 % des attaques, et elle donne trois étoiles environ 31 % du temps. On a décidé de l'aiguiser un peu plus :

Le ralentissement augmente de 5 % à chaque niveau.

Les dégâts augmentent des niveaux 21 à 27, et passent de 168 à 175 au niveau maximal.

Le médaillon de portail confère désormais des PV bonus, qui s'élèvent à 1 200 au niveau maximal. Le reste des équipements du Prince gargouille donne déjà des PV bonus, et il n'était pas logique que le médaillon de portail n'en fasse pas autant.

Il est temps de tester ces changements, Chef ! Bien entendu, on va observer les prochaines attaques et procéder à de nouveaux ajustements si nécessaire. Continuez à nous envoyer vos commentaires !

Et que ça clash !