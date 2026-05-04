Votre team. Votre combat.

Choisissez votre camp, Team Amethyst ou Team Jade, puis rejoignez des millions de joueurs pour repousser la horde ensemble.

Chacun de vos combats, normaux ou classés, vous fait gagner des étoiles. Chaque étoile aide votre team à étendre son territoire, à capturer des cases et à avancer vers le centre de la carte où se trouve la base des squelettes.

Mais restez sur vos gardes.

Les squelettes ne vont pas attendre sagement d'être battus. Ils veulent vous faire tomber sur un os et vous repousseront en arrière si vous les laissez faire.

Tenez bon et avancez !

Comment jouer

Gagnez des étoiles dans les combats normaux ou classés.

Utilisez vos étoiles pour conquérir des cases de la carte.

Attaquez les cases adjacentes à votre territoire.

Les cases neutres sont faciles à capturer, mais le combat sera plus rude pour les cases des squelettes.

Attention !

Les squelettes avancent toutes les 12 heures.

Ils peuvent reprendre vos cases déjà conquises.

Vous pouvez les devancer pour contrôler des positions clés.

Votre but

Conquérir des cases et avancer vers le centre

Encercler et vaincre la base des squelettes

Empocher de super récompenses en chemin

Récompenses

Votre camp

Rejoignez une team pour une décoration exclusive.

Battez la base des squelettes pour débloquer un décor à durée limitée (disponible jusqu'en juin).

Récompenses de la carte

Certaines cases contiennent des récompenses d'équipe.

Envahissez-les pour que tout le monde obtiennent ces récompenses.

Si vous les laissez trop longtemps, les squelettes peuvent s'en emparer.

Récompenses cachées

Certaines récompenses sont enterrées sur la carte.

Trouvez-les avant les squelettes !

Votre progression

Chaque étoile que vous gagnez compte.

Donnez des étoiles pour faire avancer votre team.

Débloquez des récompenses personnelles en avançant.

Unissez vos forces pour obtenir les récompenses d'équipe.

Il faudra plus qu'un joueur. Plus qu'un clan.

C'est tout Clash contre les squelettes.

Bon jeu !