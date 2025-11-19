Vous vous êtes déjà imaginé·e vivre dans votre propre hôtel de ville ? Votre rêve pourra peut-être devenir réalité, pour une durée de 4 semaines !

Améliorez votre hôtel de ville (HDV 8 ou supérieur) et montrez-le-nous pour avoir une chance de gagner un séjour de quatre semaines dans un véritable château à Moyne, en Irlande.

Quand ça ?

Début : 19 novembre à 12 h Heure de l'Est (ET)

Fin : 3 décembre à 23 h 59 (ET)

Le ou la gagnante sera annoncé·e le 12 décembre.

1. Améliorez votre hôtel de ville et affichez-le avec une capture d'écran de votre village principal

2. Partagez-la sur Instagram, TikTok ou X (anciennement Twitter)

3. Mentionnez le compte de Clash of Clans et utilisez le hashtag #TheRealTownHall

Note : si vous avez plusieurs comptes, c'est le moment ou jamais de flex avec vos nombreuses améliorations ! Cependant, chaque compte ne peut participer qu'une seule fois sur chaque réseau social.

Quel prix à gagner ?

Un ou une seul·e gagnant·e gagnera un séjour de 4 semaines à Lisheen Castle, à Moyne, en Irlande. Le/la gagnant·e pourra inviter jusqu'à 3 autres personnes.

Oui, oui, c'est un vrai château. Avec des remparts que vous n'avez même pas besoin d'améliorer.

Note : on vous offre le séjour de 4 semaines, mais aussi les billets d'avion pour vous rendre à Dublin (Irlande) depuis votre aéroport international le plus proche, ainsi que le transfert au sol entre Dublin et le château, et même un chef cuistot privé qui vous préparera jusqu'à 3 repas par jour. Activités supplémentaires et boissons non comprises.

Pour plus de détails, consultez les conditions d'utilisation de la compétition ici : https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/

Il ou elle sera choisi·e au hasard, tant que les critères d'éligibilité, indiqués ci-dessous, sont remplis.

Critères d'éligibilité :

Pour participer au concours, vous devez :

Vivre dans un pays où Clash of Clans est officiellement disponible

Avoir l'âge légal (selon votre pays de résidence)

Avoir un compte Clash of Clans actif

Améliorer votre hôtel de ville et soumettre votre capture d'écran avant la fermeture des soumissions

Note : les images générées par IA ne seront pas acceptées : on veut voir vos vrais hôtels de ville !

Conditions d'utilisation de la compétition :

https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/