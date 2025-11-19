Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashofclans
Back to Clash of Clans News
19 nov. 2025
Blog – Clash of Clans

Concours du véritable hôtel de ville

Vous vous êtes déjà imaginé·e vivre dans votre propre hôtel de ville ? Votre rêve pourra peut-être devenir réalité, pour une durée de 4 semaines !

Améliorez votre hôtel de ville (HDV 8 ou supérieur) et montrez-le-nous pour avoir une chance de gagner un séjour de quatre semaines dans un véritable château à Moyne, en Irlande.

Quand ça ?

Début : 19 novembre à 12 h Heure de l'Est (ET)

Fin : 3 décembre à 23 h 59 (ET)

Le ou la gagnante sera annoncé·e le 12 décembre.

Comment participer ?

1. Améliorez votre hôtel de ville et affichez-le avec une capture d'écran de votre village principal

2. Partagez-la sur Instagram, TikTok ou X (anciennement Twitter)

3. Mentionnez le compte de Clash of Clans et utilisez le hashtag #TheRealTownHall

Note : si vous avez plusieurs comptes, c'est le moment ou jamais de flex avec vos nombreuses améliorations ! Cependant, chaque compte ne peut participer qu'une seule fois sur chaque réseau social.

Quel prix à gagner ?

Un ou une seul·e gagnant·e gagnera un séjour de 4 semaines à Lisheen Castle, à Moyne, en Irlande. Le/la gagnant·e pourra inviter jusqu'à 3 autres personnes.
Oui, oui, c'est un vrai château. Avec des remparts que vous n'avez même pas besoin d'améliorer.

Note : on vous offre le séjour de 4 semaines, mais aussi les billets d'avion pour vous rendre à Dublin (Irlande) depuis votre aéroport international le plus proche, ainsi que le transfert au sol entre Dublin et le château, et même un chef cuistot privé qui vous préparera jusqu'à 3 repas par jour. Activités supplémentaires et boissons non comprises.

Pour plus de détails, consultez les conditions d'utilisation de la compétition ici : https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/

Comment le/la gagnant·e est-il/elle sélectionné·e ?

Il ou elle sera choisi·e au hasard, tant que les critères d'éligibilité, indiqués ci-dessous, sont remplis.

Critères d'éligibilité :

Pour participer au concours, vous devez :

  • Vivre dans un pays où Clash of Clans est officiellement disponible

  • Avoir l'âge légal (selon votre pays de résidence)

  • Avoir un compte Clash of Clans actif

  • Améliorer votre hôtel de ville et soumettre votre capture d'écran avant la fermeture des soumissions

Note : les images générées par IA ne seront pas acceptées : on veut voir vos vrais hôtels de ville !

Conditions d'utilisation de la compétition :

https://supercell.com/en/games/clashofclans/blog/news/the-real-town-hall-terms-and-conditions/