Salut, Chefs !

Vous connaissez vos bases ennemies. C'est le moment de connaître leurs chefs ! À partir du 1er décembre, nous ajouterons des groupes de chat temporaires regroupant les huit clans qui s'affrontent dans le même groupe de guerre de clan.

Félicitez une belle attaque, échangez des replays, ou demandez poliment à ceux qui terrassent votre village où ils trouvent toute cette énergie. Rien ne rapproche autant les chefs que de détruire le dur labeur de chacun <3

Comment participer ?

Une fois le matchmaking de la LGC fait, les joueurs éligibles des huit clans recevront une invitation à un groupe de chat privé intitulé « Ligue de guerre de clans », en haut de leurs écrans. Si vous ratez l'invitation, ou refusez par accident, vous pouvez retrouver l'invitation dans vos suggestions de groupes de chat, accessibles via le bouton d'accueil du chat général.

Vous pouvez choisir de rejoindre ou non le groupe. Le choix est à vous. Vous pouvez accepter l'invitation, la refuser, l'ignorer ; et même si vous l'acceptez, vous pouvez quitter le groupe à tout moment.

Qui peut participer ?

Chaque groupe peut contenir jusqu'à 400 joueurs faisant partie des huit clans en compétition, selon quelques règles :

Seuls les joueurs des groupes de la LGC éligibles au moment de la fin du matchmaking peuvent rejoindre les groupes. Rejoindre un clan après cela ne vous donnera pas accès.

Les groupes sont privés, n'apparaîtront pas dans la recherche, et ne permettent pas aux membres d'autres personnes.

Si vous quittez un clan pendant la LGC, vous quitterez aussi le groupe de chat. Toute invitation en attente disparaîtra également.

Les jeunes joueurs n'auront pas accès aux groupes et n'en recevront pas d'invitation.

Qu'est-ce qu'on peut faire dans le groupe ?

Discuter avec vos adversaires, partager des replays, plans de base et recettes d'armées, ou encore lancer des défis amicaux. Vous pourriez même demander des conseils à celui ou celle qui vient de vous écraser avec 3 étoiles... (Après avoir calmé votre incrédulité, bien sûr.)

Les paramètres des groupes sont verrouillés automatiquement, et tous les groupes de chat de LGC sont dotés des mesures de sécurité habituelles, telles que le signalement des joueurs. La traduction automatique est également disponible dans les groupes.

Les taquineries sont les bienvenues (et même encouragées), mais dans le respect de tous. N'oubliez pas : un vrai chef garde sa violence pour le champ de bataille.

Combien de temps les groupes seront-ils actifs ?

Ces groupes de chat seront ouverts tout au long de la LGC et pendant 14 jours après la fin de la saison LGC, vous donnant la chance d'échanger quelques GGs avant leur fermeture, ou d'admettre enfin que c'était en fait une très belle attaque.

On souhaite faciliter la rencontre des chefs dans Clash via le gameplay. La LGC est l'endroit parfait : huit clans, une compétition partagée et plein de choses à dire. Qui sait ? Votre prochain·e rival·e deviendra peut-être votre prochain·e bestie. Un·e bestie à trois étoiles.

Et que ça clash !