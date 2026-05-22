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22 mai 2026
Blog – Clash of Clans

L'état du gameplay - 2e partie

Chers clasheurs,

Cette deuxième partie de notre série sur l'état du gameplay est consacrée aux ajustements des modificateurs des LGC, aux prochains équilibrages et à quelques aperçus des changements sur lesquels nous travaillons encore…

Ajustements des LGC, en bref

Après un mois de LGC étendues avec leurs modificateurs dont nous vous avons parlé la dernière fois, nous avons réalisé que des ajustements temporaires sont nécessaires pendant que nous continuons d'affiner la direction à long terme des modificateurs pour les différents rangs.

À partir de la prochaine saison des LGC, les rangs Titan II et Titan III utiliseront les modificateurs du rang Légende II, alors que le rang Titan I et la Ligue Légende continueront à utiliser ceux du rang Légende I.

Ces changements visent à encourager une compétition plus saine, tout en nous aidant à mieux comprendre l'effet des différents environnements de modificateurs sur le gameplay et les taux de victoires.

Équilibrages de mai

Nous allons procéder à une nouvelle série d'équilibrages avant la prochaine mise à jour (voir le tableau détaillé plus bas).

Ce sera l'occasion pour nous d'essayer un nouveau moyen de vous les communiquer. Précédemment, nous avons plongé en détail dans les taux de victoires et données de performance, mais cette fois, nous voulons nous concentrer davantage sur l'intention derrière ces changements.

Il y aura d'importants ajustements de la flèche géante, ainsi qu'un petit changement pour le jetpack à roquettes. L'objectif est de résoudre un problème récurrent de la flèche géante, qui nécessiterait des buffs à chaque nouveau niveau des défenses anti-aériennes et aurait fini par être trop puissante aux niveaux inférieurs de l'hôtel de ville juste pour pouvoir remplir son rôle aux niveaux supérieurs. Avec ce changement, la flèche géante infligera deux fois plus de dégâts aux défenses anti-aériennes tout en ayant moins d'impact contre les autres cibles. Elle devrait donc devenir un outil spécialisé contre certaines défenses clés, plutôt qu'une option globalement dominante.

Le Duc draconique est aussi un peu trop puissant. Malgré tous les bons moments qu'il nous offre, il a trop d'impact sur la méta. En plus du changement apporté au jetpack à roquettes mentionné précédemment, dans la prochaine mise à jour de juin, nous allons également changer son interaction avec la souffleuse de flammes : le souffle partira toujours dans la direction initiale du Duc plutôt que dans la direction du jetpack. En plus de ça, la puissance de son cœur de feu sera réduite et sa réduction des dégâts des pièges amoindrie. Nous surveillerons ensuite ses performances et nous continuerons à resserrer ses chaînes au besoin.

Il a transformé la méta aérienne actuelle, et notre objectif est d'atteindre un équilibre plus sain entre les stratégies aériennes et terrestres. C'est aussi dans cette optique que nous allons ajuster le lance-lave, ainsi que les bombes aériennes et la rôtissoire. Le lance-lave était très puissant contre les stratégies terrestres, mais les bombes aériennes et la rôtissoire avaient moins d'impact contre les attaques aériennes.

Pour finir, nous allons ajuster le fourgon céleste et le chevaucheur de dragon. Le fourgon céleste perdra un tonneau, une gargouille et un niveau pour toutes ses troupes. Le chevaucheur de dragon subira un petit nerf. Nous sommes ravis de voir que le fourgon céleste est une option puissante, mais il ne doit pas dominer presque toutes les attaques.

Et aussi

Maintenant que nous vous avons parlé des raisons et objectifs des prochains équilibrages de mai… L'équipe de design planche déjà sur des moyens d'ouvrir des possibilités d'attaque inédites et de perturber à nouveau l'équilibre du gameplay : une nouvelle troupe d'événement, un nouveau contenu de gameplay qui pourrait changer le déroulement des attaques de façon inattendue et un nouvel équipement épique monolithique.

On sait ce que vous allez nous dire… Comment peut-on profiter d'un nouvel équipement épique alors que tant de joueurs se sentent déjà dépassés par les équipements existants ? Nous voulons que vous puissiez améliorer votre niveau plus facilement pour essayer plus d'équipements épiques, afin que davantage de joueurs puissent profiter des nouveautés à venir ! Nous avons pris le temps de réfléchir avant de sortir une mécanique de rattrapage : bien des joueurs ont investi beaucoup de temps et d'argent dans les équipements, et nous tenons à éviter les injustices en mettant à niveau les joueurs, débutants et de retour, qui ont raté les sorties et événements d'équipements précédents. Nous pensons avoir trouvé un moyen équitable de rendre l'économie des équipements épiques plus accessible sans que l'économie des minerais perde son intérêt, et nous avons hâte de vous en parler, mais…

Conclusion

Nous n'allons pas encore vous montrer toutes nos cartes. Vous devrez attendre notre prochaine vidéo "Clash On" pour en savoir plus… C'est tout pour cette fois. Nous continuerons à surveiller l'effet de ces changements, à écouter les retours des joueurs et des créateurs, et à faire des ajustements si nécessaire.

Merci d'avoir lu.

Et que ça clash !

ObjetNiveau de l'objetHôtel de villeType de valeurValeur actuelleNOUVELLE VALEUR
Flèche géanteTOUS1-18Dégâts en plus contre les défenses anti-aériennes1x2x
Flèche géante99Dégâts1 2001 100
Flèche géante1210Dégâts1 5001 200
Flèche géante1512Dégâts1 7501 350
Flèche géante1814+Dégâts2 0001 500
Jetpack à roquettes2114Dégâts perçants1 9251 875
Jetpack à roquettes2716+Dégâts perçants2 2002 150
Cœur de feu1515+Régénération155140
Cœur de feu1815+Régénération175150
Cœur de feu115+DPS1010
Cœur de feu215+DPS1210
Cœur de feu315+DPS1412
Cœur de feu415+DPS1612
Cœur de feu515+DPS1812
Cœur de feu615+DPS2014
Cœur de feu715+DPS2214
Cœur de feu815+DPS2414
Cœur de feu915+DPS2616
Cœur de feu1015+DPS2816
Cœur de feu1115+DPS3016
Cœur de feu1215+DPS3218
Cœur de feu1315+DPS3418
Cœur de feu1415+DPS3618
Cœur de feu1515+DPS3820
Cœur de feu1615+DPS4020
Cœur de feu1715+DPS4220
Cœur de feu1815+DPS4523
Duc draconique15-18Réduction des dégâts des pièges5040
Lance-lave118DPS8072
Lance-lave218DPS8375
Lance-lave318DPS8780
Lance-lave418DPS9185
Lance-lave518DPS9590
Lance-lave618DPS10095
Lance-lave718DPS105100
Lance-lave818DPS111105
Lance-lave918DPS118110
Lance-lave1018DPS125115
Lance-lave118Portée d'attaque1 1001 100
Lance-lave218Portée d'attaque1 2001 150
Lance-lave318Portée d'attaque1 3001 200
Lance-lave418Portée d'attaque1 4001 250
Lance-lave518Portée d'attaque1 5001 300
Lance-lave618Portée d'attaque1 6001 350
Lance-lave718Portée d'attaque1 7001 400
Lance-lave818Portée d'attaque1 8001 450
Lance-lave918Portée d'attaque1 9001 500
Lance-lave1018Portée d'attaque2 0001 600
Lance-lave118Dégâts des flaques2621
Lance-lave218Dégâts des flaques2722
Lance-lave318Dégâts des flaques2923
Lance-lave418Dégâts des flaques3024
Lance-lave518Dégâts des flaques3125
Lance-lave618Dégâts des flaques3326
Lance-lave718Dégâts des flaques3427
Lance-lave818Dégâts des flaques3629
Lance-lave918Dégâts des flaques3830
Lance-lave1018Dégâts des flaques4032
Bombes aériennesTous18Portée d'attaque9001 100
Bombes aériennes118Vitesse d'attaque3 8003 400
Bombes aériennes218Vitesse d'attaque3 6003 200
Bombes aériennes318Vitesse d'attaque3 4003 000
Bombes aériennes418Vitesse d'attaque3 2002 800
Bombes aériennes518Vitesse d'attaque3 0002 600
Bombes aériennes618Vitesse d'attaque2 8002 400
Bombes aériennes718Vitesse d'attaque2 6002 200
Bombes aériennes818Vitesse d'attaque2 4002 000
Bombes aériennes918Vitesse d'attaque2 2001 800
Bombes aériennes1018Vitesse d'attaque2 0001 600
RôtissoireTous18Vitesse d'attaque1 8001 500
RôtissoireTous18Rayon des dégâts120150
Rôtissoire118Vitesse d'attaque1 8001 500
Rôtissoire218Vitesse d'attaque1 8001 500
Rôtissoire318Vitesse d'attaque1 8001 500
Rôtissoire418Vitesse d'attaque1 8001 500
Rôtissoire518Vitesse d'attaque1 8001 500
Rôtissoire618Vitesse d'attaque1 8001 500
Rôtissoire718Vitesse d'attaque1 8001 500
Rôtissoire818Vitesse d'attaque1 8001 500
Rôtissoire918Vitesse d'attaque1 8001 500
Rôtissoire1018Vitesse d'attaque1 8001 500
Rôtissoire118Dégâts5085
Rôtissoire218Dégâts5490
Rôtissoire318Dégâts5895
Rôtissoire418Dégâts62100
Rôtissoire518Dégâts66105
Rôtissoire618Dégâts70110
Rôtissoire718Dégâts75115
Rôtissoire818Dégâts80120
Rôtissoire918Dégâts87125
Rôtissoire1018Dégâts95135
Rôtissoire118Nombre de rafales68
Rôtissoire218Nombre de rafales79
Rôtissoire318Nombre de rafales810
Rôtissoire418Nombre de rafales911
Rôtissoire518Nombre de rafales1012
Rôtissoire618Nombre de rafales1113
Rôtissoire718Nombre de rafales1214
Rôtissoire818Nombre de rafales1315
Rôtissoire918Nombre de rafales1416
Rôtissoire1018Nombre de rafales1517
Fourgon céleste116Nombre d'attaques54
Fourgon céleste216Nombre d'attaques54
Fourgon céleste317Nombre d'attaques65
Fourgon céleste418Nombre d'attaques65
Fourgon céleste116Niveau à l'apparition (gargouille;ballon;bébé dragon)11;10;910;9;8
Fourgon céleste216Niveau à l'apparition (gargouille;ballon;bébé dragon)12;11;1011;10;9
Fourgon céleste317Niveau à l'apparition (gargouille;ballon;bébé dragon)13;12;1112;11;10
Fourgon céleste418Niveau à l'apparition (gargouille;ballon;bébé dragon)14;13;1213;12;11
Fourgon céleste116Unités larguées (gargouille;ballon;bébé dragon)3;1;12;1;1
Fourgon céleste216Unités larguées (gargouille;ballon;bébé dragon)4;1;13;1;1
Fourgon céleste317Unités larguées (gargouille;ballon;bébé dragon)5;1;14;1;1
Fourgon céleste418Unités larguées (gargouille;ballon;bébé dragon)5;1;14;1;1
Chevaucheur de dragon618PV6 2005 900
Chevaucheur de dragon618DPS520500