Chers clasheurs,

Cette deuxième partie de notre série sur l'état du gameplay est consacrée aux ajustements des modificateurs des LGC, aux prochains équilibrages et à quelques aperçus des changements sur lesquels nous travaillons encore…

Ajustements des LGC, en bref

Après un mois de LGC étendues avec leurs modificateurs dont nous vous avons parlé la dernière fois, nous avons réalisé que des ajustements temporaires sont nécessaires pendant que nous continuons d'affiner la direction à long terme des modificateurs pour les différents rangs.

À partir de la prochaine saison des LGC, les rangs Titan II et Titan III utiliseront les modificateurs du rang Légende II, alors que le rang Titan I et la Ligue Légende continueront à utiliser ceux du rang Légende I.

Ces changements visent à encourager une compétition plus saine, tout en nous aidant à mieux comprendre l'effet des différents environnements de modificateurs sur le gameplay et les taux de victoires.

Équilibrages de mai

Nous allons procéder à une nouvelle série d'équilibrages avant la prochaine mise à jour (voir le tableau détaillé plus bas).

Ce sera l'occasion pour nous d'essayer un nouveau moyen de vous les communiquer. Précédemment, nous avons plongé en détail dans les taux de victoires et données de performance, mais cette fois, nous voulons nous concentrer davantage sur l'intention derrière ces changements.

Il y aura d'importants ajustements de la flèche géante, ainsi qu'un petit changement pour le jetpack à roquettes. L'objectif est de résoudre un problème récurrent de la flèche géante, qui nécessiterait des buffs à chaque nouveau niveau des défenses anti-aériennes et aurait fini par être trop puissante aux niveaux inférieurs de l'hôtel de ville juste pour pouvoir remplir son rôle aux niveaux supérieurs. Avec ce changement, la flèche géante infligera deux fois plus de dégâts aux défenses anti-aériennes tout en ayant moins d'impact contre les autres cibles. Elle devrait donc devenir un outil spécialisé contre certaines défenses clés, plutôt qu'une option globalement dominante.

Le Duc draconique est aussi un peu trop puissant. Malgré tous les bons moments qu'il nous offre, il a trop d'impact sur la méta. En plus du changement apporté au jetpack à roquettes mentionné précédemment, dans la prochaine mise à jour de juin, nous allons également changer son interaction avec la souffleuse de flammes : le souffle partira toujours dans la direction initiale du Duc plutôt que dans la direction du jetpack. En plus de ça, la puissance de son cœur de feu sera réduite et sa réduction des dégâts des pièges amoindrie. Nous surveillerons ensuite ses performances et nous continuerons à resserrer ses chaînes au besoin.

Il a transformé la méta aérienne actuelle, et notre objectif est d'atteindre un équilibre plus sain entre les stratégies aériennes et terrestres. C'est aussi dans cette optique que nous allons ajuster le lance-lave, ainsi que les bombes aériennes et la rôtissoire. Le lance-lave était très puissant contre les stratégies terrestres, mais les bombes aériennes et la rôtissoire avaient moins d'impact contre les attaques aériennes.

Pour finir, nous allons ajuster le fourgon céleste et le chevaucheur de dragon. Le fourgon céleste perdra un tonneau, une gargouille et un niveau pour toutes ses troupes. Le chevaucheur de dragon subira un petit nerf. Nous sommes ravis de voir que le fourgon céleste est une option puissante, mais il ne doit pas dominer presque toutes les attaques.

Et aussi

Maintenant que nous vous avons parlé des raisons et objectifs des prochains équilibrages de mai… L'équipe de design planche déjà sur des moyens d'ouvrir des possibilités d'attaque inédites et de perturber à nouveau l'équilibre du gameplay : une nouvelle troupe d'événement, un nouveau contenu de gameplay qui pourrait changer le déroulement des attaques de façon inattendue et un nouvel équipement épique monolithique.

On sait ce que vous allez nous dire… Comment peut-on profiter d'un nouvel équipement épique alors que tant de joueurs se sentent déjà dépassés par les équipements existants ? Nous voulons que vous puissiez améliorer votre niveau plus facilement pour essayer plus d'équipements épiques, afin que davantage de joueurs puissent profiter des nouveautés à venir ! Nous avons pris le temps de réfléchir avant de sortir une mécanique de rattrapage : bien des joueurs ont investi beaucoup de temps et d'argent dans les équipements, et nous tenons à éviter les injustices en mettant à niveau les joueurs, débutants et de retour, qui ont raté les sorties et événements d'équipements précédents. Nous pensons avoir trouvé un moyen équitable de rendre l'économie des équipements épiques plus accessible sans que l'économie des minerais perde son intérêt, et nous avons hâte de vous en parler, mais…

Conclusion

Nous n'allons pas encore vous montrer toutes nos cartes. Vous devrez attendre notre prochaine vidéo "Clash On" pour en savoir plus… C'est tout pour cette fois. Nous continuerons à surveiller l'effet de ces changements, à écouter les retours des joueurs et des créateurs, et à faire des ajustements si nécessaire.

Merci d'avoir lu.

Et que ça clash !