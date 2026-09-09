L'événement Explosion d'équipement WWE entre sur le ring !

Il va y avoir du grabuge, chef. Et ça va faire mal ! L'événement Explosion d'équipement WWE est lancé ! Participez à des combats multijoueurs pour empocher des tickets Relève, puis dépensez-les pour obtenir des récompenses, troupes, coffres WWE et médailles de champions ! Mais n'oubliez pas : pendant l'événement Explosion d'équipement WWE, chaque attaque vous donne le choix : faites appel à d'autres troupes pour prendre la relève ou gagnez plus de tickets en démolissant la base ennemie.

Bienvenue dans l'événement Explosion d'équipement WWE ! Combattez, accumulez des tickets Relève et dépensez vos médailles de champions chez le négociant avant la cloche de fin !

À la relève !

L'événement Explosion d'équipement WWE est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.

Quand ça ?

Début de l'événement : 9 septembre à 8 h UTC (10 h, heure française)

Fin de l'événement : 22 septembre à 8 h UTC (10 h, heure française)

Une fois l'événement terminé, vous aurez accès au magasin du négociant et au bâtiment de l'événement jusqu'au 24 septembre pour dépenser vos médailles.

Ressources de l'événement

Tickets Relève : à récupérer dans les combats multijoueurs. Avancez sur la voie de l'événement pour débloquer des coffres WWE, la troupe temporaire de cette saison et plus encore.

Médailles de champions : à gagner sur la voie de l'événement et à dépenser chez le négociant.

Troupes temporaires de retour !

Les troupes temporaires de cette saison seront en rotation sur la voie des récompenses. Faites-les monter sur le ring !

Yéti Undertaker - Cible les défenses et inflige 5x plus de dégâts aux remparts. Revient à la vie deux fois accompagné de 4 sombres squelettes et gagne en puissance au fil du combat : jusqu'à 50 % de PV et 60 % de dégâts en plus quand votre armée est décimée.

K.A.N.E. - Une brute de type P.E.K.K.A qui occupe 75 emplacements, bâtie pour passer à travers les défenses.

YEETey - Une troupe de type Cyclope qui occupe 45 emplacement. Il balance quatre membres de sa tag-team tribale à son apparition, puis s'en remet à sa lance quand ils ont terminé leur travail.

Géant géant - Un géant énorme, qui occupe 50 emplacements et bénéficie d'environ 10x plus de PV et de dégâts qu'un géant normal. Il ignore les piège à ressort et enrage quand il perd plus de la moitié de ses PV.

Bâtiment d'événement : Check de bro

Le Check de bro s'installe dans votre village et fait le show pendant les deux prochaines semaines. C'est votre point d'accès à la voie de l'événement et tout ce qui concerne les tickets Relève et les médailles de champions.

Magasin du négociant

Gagnez des récompenses sur la voie de l'événement et dépensez vos médailles de champions chez le négociant, pour obtenir des équipements de héros, des minerais et des cosmétiques !

Pass d'événement

Débloquez le Pass d'événement pour profiter de plus de récompenses et avancer plus vite sur la voie de l'événement.

Un petit mot à propos des minerais avec le Pass d'événement

Cette fois-ci, nous avons retiré les minerais individuels de la voie du Pass d'événement pour les mettre dans les coffres WWE à la place. Vous n'y perdez rien, au contraire. Les coffres WWE contiennent beaucoup plus de minerais que les récompenses qu'ils remplacent, alors les joueurs qui progressent sur la voie ont tout à y gagner.

Coffres WWE

Chaque coffre WWE contient un objet aléatoire, un casse-croûte magique ou un contrat de challenger ultime qui vous permet de relever le défi de John Cena. L'activation d'un contrat de challenger vous donne 24 h d'accès au défi.

Taux d'apparition des types de coffres

Type de coffre Chances de récompenses (%) Coffre aléatoire 60,61 Coffre avec casse-croûte magique 30,30 Coffre avec contrat 9,10

Les récompenses potentielles dépendent du niveau de votre hôtel de ville, et vous pouvez donc gagner des récompenses liées à des choses que vous n'avez pas encore débloquées, mais qui sont disponibles pour votre hôtel de ville.

Chances de récompenses à l'hôtel de ville 1 et 2

Récompense Chances (%) Aléatoire — Potion de l'ouvrier 60,61 Casse-croûte magique — Protéines prolétaires 30,30 Contrat — Contrat de challenger 9,09

Chances de récompenses à l'hôtel de ville 3, 4 et 5

Récompense Chances (%) Aléatoire — Potion de l'ouvrier 60,61 Casse-croûte magique — Protéines prolétaires 10,10 Casse-croûte magique — Pancakes de puissance 10,10 Casse-croûte magique — Soupe studieuse 10,10 Contrat — Contrat de challenger 9,09

Chances de récompenses à l'hôtel de ville 6

Récompense Chances (%) Aléatoire — 300–350 médailles de champions* 27,55 Décoration aléatoire — Géant doré 11,02 Décoration aléatoire — Combat de gobelins 11,02 Décoration aléatoire — Roue de la chance 5,51 Aléatoire — Skin de héros 5,51 Casse-croûte magique — Protéines prolétaires 10,10 Casse-croûte magique — Pancakes de puissance 10,10 Casse-croûte magique — Soupe studieuse 10,10 Contrat — Contrat de challenger 9,09

*Les médailles de champions ne sont pas disponibles avant l'événement Explosion d'équipement WWE.

Chances de récompenses à l'hôtel de ville 7

Récompense Chances (%) Aléatoire — 300–350 médailles de champions* 27,55 Décoration aléatoire — Géant doré 11,02 Décoration aléatoire — Combat de gobelins 11,02 Décoration aléatoire — Roue de la chance 5,51 Aléatoire — Skin de héros 5,51 Casse-croûte magique — Protéines prolétaires 7,58 Casse-croûte magique — Brochette balèze 7,58 Casse-croûte magique — Pancakes de puissance 7,58 Casse-croûte magique — Soupe studieuse 7,58 Contrat — Contrat de challenger 9,09

*Les médailles de champions ne sont pas disponibles avant l'événement Explosion d'équipement WWE.

Chances de récompenses à l'hôtel de ville 8 et 9

Récompense Chances (%) Aléatoire — 90–130 minerais luisants 11,66 Aléatoire — 300–350 médailles de champions* 11,66 Aléatoire — 900–1 300 minerais brillants 11,66 Aléatoire — 14–18 minerais étoilés 6,99 Décoration aléatoire — Géant doré 4,66 Décoration aléatoire — Combat de gobelins 4,66 Aléatoire — Figurine d'action 4,66 Décoration aléatoire — Roue de la chance 2,33 Aléatoire — Skin de héros 2,33 Casse-croûte magique — Protéines prolétaires 7,58 Casse-croûte magique — Brochette balèze 7,58 Casse-croûte magique — Pancakes de puissance 7,58 Casse-croûte magique — Soupe studieuse 7,58 Contrat — Contrat de challenger 9,09

*Les médailles de champions ne sont pas disponibles avant l'événement Explosion d'équipement WWE.

Chances de récompenses à l'hôtel de ville 10 et 11

Récompense Chances (%) Aléatoire — 105–160 minerais luisants 11,66 Aléatoire — 300–350 médailles de champions* 11,66 Aléatoire — 1 050–1 600 minerais brillants 11,66 Aléatoire — 15–19 minerais étoilés 6,99 Décoration aléatoire — Géant doré 4,66 Décoration aléatoire — Combat de gobelins 4,66 Aléatoire — Figurine d'action 4,66 Décoration aléatoire — Roue de la chance 2,33 Aléatoire — Skin de héros 2,33 Casse-croûte magique — Protéines prolétaires 7,58 Casse-croûte magique — Brochette balèze 7,58 Casse-croûte magique — Pancakes de puissance 7,58 Casse-croûte magique — Soupe studieuse 7,58 Contrat — Contrat de challenger 9,09

*Les médailles de champions ne sont pas disponibles avant l'événement Explosion d'équipement WWE.

Chances de récompenses à l'hôtel de ville 12 et 13

Récompense Chances (%) Aléatoire — 120–190 minerais luisants 11,66 Aléatoire — 300–350 médailles de champions* 11,66 Aléatoire — 1 200–1 900 minerais brillants 11,66 Aléatoire — 16–20 minerais étoilés 6,99 Décoration aléatoire — Géant doré 4,66 Décoration aléatoire — Combat de gobelins 4,66 Aléatoire — Figurine d'action 4,66 Décoration aléatoire — Roue de la chance 2,33 Aléatoire — Skin de héros 2,33 Casse-croûte magique — Protéines prolétaires 7,58 Casse-croûte magique — Brochette balèze 7,58 Casse-croûte magique — Pancakes de puissance 7,58 Casse-croûte magique — Soupe studieuse 7,58 Contrat — Contrat de challenger 9,09

*Les médailles de champions ne sont pas disponibles avant l'événement Explosion d'équipement WWE.

Chances de récompenses à l'hôtel de ville 14 et 15

Récompense Chances (%) Aléatoire — 135–220 minerais luisants 11,66 Aléatoire — 300–350 médailles de champions* 11,66 Aléatoire — 1 350–2 200 minerais brillants 11,66 Aléatoire — 17–21 minerais étoilés 6,99 Décoration aléatoire — Géant doré 4,66 Décoration aléatoire — Combat de gobelins 4,66 Aléatoire — Figurine d'action 4,66 Décoration aléatoire — Roue de la chance 2,33 Aléatoire — Skin de héros 2,33 Casse-croûte magique — Protéines prolétaires 7,58 Casse-croûte magique — Brochette balèze 7,58 Casse-croûte magique — Pancakes de puissance 7,58 Casse-croûte magique — Soupe studieuse 7,58 Contrat — Contrat de challenger 9,09

*Les médailles de champions ne sont pas disponibles avant l'événement Explosion d'équipement WWE.

Chances de récompenses à l'hôtel de ville 16, 17 et 18

Récompense Chances (%) Aléatoire — 150–250 minerais luisants 11,66 Aléatoire — 300–350 médailles de champions* 11,66 Aléatoire — 1 500–2 500 minerais brillants 11,66 Aléatoire — 18–22 minerais étoilés 6,99 Décoration aléatoire — Géant doré 4,66 Décoration aléatoire — Combat de gobelins 4,66 Aléatoire — Figurine d'action 4,66 Décoration aléatoire — Roue de la chance 2,33 Aléatoire — Skin de héros 2,33 Casse-croûte magique — Protéines prolétaires 7,58 Casse-croûte magique — Brochette balèze 7,58 Casse-croûte magique — Pancakes de puissance 7,58 Casse-croûte magique — Soupe studieuse 7,58 Contrat — Contrat de challenger 9,09

*Les médailles de champions ne sont pas disponibles avant l'événement Explosion d'équipement WWE.

Dans le bâtiment du Check de bro, le ring est prêt, le magasin du négociant est plein à craquer, les cordes sont tendues. Prenez la relève, débloquez des médailles et faites tomber toutes les bases que vous rencontrez.

Et que ça clash !