Événement Focus sur le super sapeur !
Cet événement Focus va casser des briques ! Déchaînez les super sapeurs gratuitement et gagnez des cubes de glace pour débloquer des récompenses. Cette super troupe est boostée automatiquement, ce qui signifie que vous pouvez activer jusqu'à trois super troupes à la fois pendant l'événement Focus.
Qui peut jouer ?
L'événement Focus sur le super sapeur est disponible pour tous les joueurs à partir de l'hôtel de ville 8.
Dates de l'événement :
Début de l'événement Focus sur le super sapeur :
Date : jeudi 20 novembre 2025
Heure : 8 h UTC (9 h, heure française)
Fin de l'événement Focus sur le super sapeur :
Date : mercredi 26 novembre 2025
Heure : 8 h UTC (9 h, heure française)
Après la fin de l'événement le 27 novembre, vous garderez accès à son onglet dédié chez le négociant et à son bâtiment spécial (le super bain glacé) pendant deux jours. Vous pourrez donc échanger vos super médailles contre des récompenses jusqu'au 29 novembre à 8 h UTC (9 h, heure française).
Comment jouer :
Obtenez des cubes de glace en décrochant des étoiles dans les attaques en multijoueur (combats normaux et classés). Les cubes de glace vous font avancer sur la voie de l'événement et débloquent des récompenses. Gagnez encore plus de cubes de glace en combattant avec la super troupe de l'événement, les super sapeurs, dans votre armée ! Vos cubes de glace peuvent être convertis en super médailles, qui permettent de débloquer des récompenses supplémentaires dans le magasin du négociant.
Ressources de l'événement
Cubes de glace
Les super sapeurs feront monter la température en explosant tout pendant l'événement, alors vous devrez obtenir des cubes de glace pour garder la tête froide ! En décrochant des étoiles dans les combats normaux et classés en multijoueur, vous gagnerez des cubes de glace. La quantité de cubes de glace obtenus dépend du nombre d'étoiles atteint dans chaque combat. Pour gagner plus de cubes de glace, utilisez des super sapeurs dans votre armée ! De plus, vous trouverez régulièrement des cubes de glace dans le bâtiment de l'événement : le super bain glacé. Plus vous récupérerez de cubes de glace, plus vous débloquerez de récompenses !
Super médailles !
En obtenant suffisamment de cubes de glace, vous débloquerez des super médailles. Échangez vos super médailles contre des récompenses de l'événement dans le magasin du négociant, notamment :
Décoration Braséro P.E.K.K.A
Décoration Statue de sorcier
Décoration Hommage au roi gobelin
Décor épique de la jungle
Décor des neiges
Skin Roi des glaces
Skin Reine pixélisée
Skin Gardien pixélisé
Skin Championne de l'Âge sombre
Gagnez plus avec le mini Pass d'événement !
Ne vous en passez pas ! Offrez-vous le mini Pass pour obtenir plus de récompenses sur la voie de l'événement et gagner plus de super médailles à dépenser dans le magasin du négociant !