Cet événement Focus va casser des briques ! Déchaînez les super sapeurs gratuitement et gagnez des cubes de glace pour débloquer des récompenses. Cette super troupe est boostée automatiquement, ce qui signifie que vous pouvez activer jusqu'à trois super troupes à la fois pendant l'événement Focus.

Qui peut jouer ?

L'événement Focus sur le super sapeur est disponible pour tous les joueurs à partir de l'hôtel de ville 8.

Dates de l'événement :

Début de l'événement Focus sur le super sapeur :

Date : jeudi 20 novembre 2025

Heure : 8 h UTC (9 h, heure française)

Fin de l'événement Focus sur le super sapeur :

Date : mercredi 26 novembre 2025

Heure : 8 h UTC (9 h, heure française)

Après la fin de l'événement le 27 novembre, vous garderez accès à son onglet dédié chez le négociant et à son bâtiment spécial (le super bain glacé) pendant deux jours. Vous pourrez donc échanger vos super médailles contre des récompenses jusqu'au 29 novembre à 8 h UTC (9 h, heure française).

Obtenez des cubes de glace en décrochant des étoiles dans les attaques en multijoueur (combats normaux et classés). Les cubes de glace vous font avancer sur la voie de l'événement et débloquent des récompenses. Gagnez encore plus de cubes de glace en combattant avec la super troupe de l'événement, les super sapeurs, dans votre armée ! Vos cubes de glace peuvent être convertis en super médailles, qui permettent de débloquer des récompenses supplémentaires dans le magasin du négociant.