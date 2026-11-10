Le super yéti est de service, et la glace coule à flot. Mettez vos moufles, chef. On a des cubes de glace à récupérer et des villages ennemis à réorganiser.

C'est l'événement Focus sur le super yéti, du 10 au 16 novembre ! Récupérez des cubes de glace dans les combats multijoueurs, gagnez des super médailles et dépensez-les chez le négociant pour des récompenses, telles que des skins de héros, des décors de village et la super décoration du Géant kawaii.

Place à la glace !

L'événement est disponible à partir de l'hôtel de ville 8.

Début de l'événement : 10 novembre à 8 h UTC (9 h, heure française)

Clôture de la voie des récompenses : 17 novembre à 8 h UTC (9 h, heure française)

Après la clôture de la voie des récompenses, vous aurez jusqu'au 19 novembre à 8 h UTC (9 h, heure française) pour dépenser vos super médailles restantes dans le magasin du négociant. Ne les laissez pas fondre !

Cubes de glace par ici, super médailles par là

Cubes de glace : récupérez-les dans les combats multijoueurs pour avancer sur la voie des récompenses.

Super médailles : gagnez-les en avançant sur la voie, puis dépensez-les dans le magasin du négociant pour obtenir les récompenses de votre choix.

Troupe d'événement : super yéti

De gros poings serrés. Une pilosité insensée. Tout un tas de problèmes électrisés.

Le super yéti a plus de PV et inflige plus de dégâts que le yéti normal, mais ses petits compagnons sont vraiment terrifiants. Quand il subit des dégâts, il relâche des mites fulgurantes qui se précipitent sur les bâtiments proches et électrocutent jusqu'à trois cibles à la chaîne.

Contrairement aux pti'yétis, les mites fulgurantes ciblent les bâtiments au lieu de se concentrer sur les défenses.

Bâtiment d'événement : bain glacé

Dirigez-vous vers le bain glacé pour accéder à l'événement et à sa voie des récompenses. Il génère aussi des cubes de glace au fil du temps, pour vous aider à débloquer plus vite vos récompenses.

Pass d'événement

Offrez-vous le Pass d'événement pour profiter de plus de récompenses en avançant sur la voie de l'événement !

Vos super médailles bien au chaud

Accédez au magasin du négociant pour échanger vos super médailles contre des récompenses. Que vous vouliez changer de look ou faire le plein de ressources, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut.

Objet Limite d'achat Prix par achat (super médailles) Super décoration Géant kawaii 1 2 250 Cratère clashesque 1 550 Sphinx cochon 1 550 Flamme éternelle 1 550 Bonhomme cactus 1 550 Décor de Clashoween 1 2 250 Décor médiéval 1 2 250 Roi bariolé 1 2 250 Reine bariolée 1 2 250 Gardien fantôme 1 2 250 Championne bariolée 1 2 250 Rune d'or 2 1 500 Rune d'élixir 2 1 500 Potion de ressources 6 125 Super potion 2 300 5 anneaux des remparts 30 360 Pelle à obstacles 10 1 000 Potion de recherche 10 250 125 000 élixir 20 10 125 000 pièces d'or 20 10 2 000 d'élixir noir 20 20

Le super yéti est prêt, le bain glacé vous attend et le magasin du négociant est plein à craquer. Battez-vous, récupérez des cubes de glace et échangez vos super médailles contre quelque chose d'épatant !

N'oubliez pas de dépenser toutes vos super médailles dans les temps. Les actifs gelés ne rapporteront rien à votre village.

Et que ça clash !