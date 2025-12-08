Événement de médailles Folie frigide
Un météore géant s'est écrasé, et l'âge de givre a commencé ! Avec ce froid, les mites incendiaires hibernent dans les réserves d'or pour rester au chaud. Faites chauffer le four fumant pour combattre le gel dans l'événement de médailles Folie frigide !
Je veux participer !
L'événement de médailles Folie frigide est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.
Quand ?
Début de l'événement :
8 décembre à 8 h UTC
Fin de l'événement :
29 décembre à 8 h UTC
Après la fin de l'événement le 29 décembre, vous aurez toujours accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 31 décembre à 8 h UTC.
Nouvelle mécanique : Or brûlant !
Les mites endormies sont la monnaie exclusive de l'événement. Elles hibernent dans les réserves d'or pour rester au chaud et laissent autour de leur bâtiment une aura de feu brûlant. Faites preuve de stratégie et de volonté pour récupérer cette monnaie d'événement endormie !
Nouvel équipement royal épique : Flocon de givre
Froid devant ! Le négociant a un équipement super frais en stock. Récupérez des médailles ardentes pour débloquer l'équipement épique de la Championne royale : le Flocon de givre. À l'activation, il gèle toutes les défenses ennemies proches. Améliorez-le pour augmenter ses PV, la durée du ralentissement et ses dégâts.
Troupes temporaires de retour pour Clashmas !
Un vent froid attire les golems de glace et les gargouilles de glace dans votre armée ! Et pimentez vos raids hivernaux en débloquant ces autres bonus temporaires sur la voie des récompenses : sorcier de glace, molosse de glace (super troupe), sort surprise du Père Noël et sort Bourse de mites polaires.
En débloquant le molosse de glace, vous pourrez avoir jusqu'à trois super troupes actives pendant l'événement.
Ressources de l'événement
Mites endormies
Ces petites mites brûlantes ne sont pas fan de l'âge de givre. Récupérez les dans les réserves d'or au combat et placez-les dans votre four fumant pour les mettre bien au chaud pour Clashmas. Et faites attention à leurs flammes !
Médailles ardentes
Placez les mites endormies dans votre four fumant pour récupérer des récompenses et des médailles ardentes. Ces petites pièces de charbon peuvent être échangées chez le négociant. Dépensez vos médailles ardentes contre des récompenses et de l'équipement !
Décorations de l'événement
Bâtiment d'événement : Four fumant
Sans lui, on serait tous transformés en glaçons ! Installez-vous près du four fumant avec un bon livre et profitez d'un Clashmas bien au chaud. Il n'a besoin que de mites incendiaires pour rester allumé !
Super décoration : Loup affamé
Ce petit chiot adore tout ce qui est brûlant ! Vous pensez pouvoir manger épicé ? Vous n'avez encore rien vu !