Un météore géant s'est écrasé, et l'âge de givre a commencé ! Avec ce froid, les mites incendiaires hibernent dans les réserves d'or pour rester au chaud. Faites chauffer le four fumant pour combattre le gel dans l'événement de médailles Folie frigide !

Je veux participer !

L'événement de médailles Folie frigide est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.

Quand ?

Début de l'événement :

8 décembre à 8 h UTC

Fin de l'événement :

29 décembre à 8 h UTC

Après la fin de l'événement le 29 décembre , vous aurez toujours accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 31 décembre à 8 h UTC .

Nouvelle mécanique : Or brûlant !

Les mites endormies sont la monnaie exclusive de l'événement. Elles hibernent dans les réserves d'or pour rester au chaud et laissent autour de leur bâtiment une aura de feu brûlant. Faites preuve de stratégie et de volonté pour récupérer cette monnaie d'événement endormie !

Nouvel équipement royal épique : Flocon de givre

Froid devant ! Le négociant a un équipement super frais en stock. Récupérez des médailles ardentes pour débloquer l'équipement épique de la Championne royale : le Flocon de givre. À l'activation, il gèle toutes les défenses ennemies proches. Améliorez-le pour augmenter ses PV, la durée du ralentissement et ses dégâts.

Troupes temporaires de retour pour Clashmas !

Un vent froid attire les golems de glace et les gargouilles de glace dans votre armée ! Et pimentez vos raids hivernaux en débloquant ces autres bonus temporaires sur la voie des récompenses : sorcier de glace, molosse de glace (super troupe), sort surprise du Père Noël et sort Bourse de mites polaires.