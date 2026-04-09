La saison du Clashageddon est arrivée, et nous voulons entendre VOTRE voix.

Filmez-vous en train de chanter le refrain du Clashageddon et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux avec les hashtags #SoundOfClash et #ClashOfClans.

Nous sélectionnerons aléatoirement 20 gagnants qui apparaîtront dans une future vidéo de la série « Et que ça clash ! ».

Ce concours a lieu sur nos pages TikTok et Instagram.

Comment participer

Filmez-vous en train de chanter le refrain.

Publiez la vidéo sur TikTok ou Instagram.

Indiquez votre ID joueur dans la description de la vidéo.

Utilisez les hashtags #SoundOfClash et #ClashOfClans.

Ce que vous pouvez gagner

Une apparition dans une vidéo « Et que ça clash ! » officielle, qui sera vue par toute la communauté.

50 minerais étoilés par gagnant !

Date limite

Vous pouvez envoyer vos vidéos jusqu'au lundi 13 avril à 10 h UTC.

Conditions générales

Pour pouvoir participer, vous devez résider dans un pays où Clash of Clans est téléchargeable dans les magasins d'applications.

Les vidéos doivent être claires sur les plans visuel et sonore, faute de quoi elles pourraient ne pas être valables pour le concours. Les vidéos générées par IA ne seront pas acceptées.

En publiant votre vidéo avec les hashtags #SoundOfClash et #ClashOfClans, vous acceptez de participer au concours et vous nous donnez la permission d'utiliser, reproduire et partager votre contenu via nos canaux de communication, notamment dans des vidéos et contenus marketing officiels de Clash of Clans.