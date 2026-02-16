Il va y avoir du changement dans le Pass or !
Le pass de saison de Clash existe depuis 2018. Nous l'avons amélioré au fil des années, mais globalement, il est resté le même. À partir de la prochaine saison, ça va changer !
Nous avons entièrement retravaillé le Pass or pour le rendre plus moderne, plus satisfaisant et plus équilibré pour les détenteurs du Pass argent et or. Il y aura des fonctionnalités inédites, un nouveau système de progression et des changements en ce qui concerne la façon dont les récompenses apparaissent sur la voie.
Alors, installez-vous confortablement, chef·fe, on va vous expliquer tout ça !
Une toute nouvelle expérience avec le Pass or
Toute l'interface du Pass or a été revue et corrigée :
Un tout nouveau design
Des icônes plus grandes et une meilleure visibilité pour les récompenses
Un flux plus fluide et plus moderne permettant de mieux comprendre la progression.
Tout devrait être plus rapide, plus clair et plus satisfaisant !
Un nouveau système de tâches : les tâches du jour !
Nous avons totalement repensé la façon d'obtenir des points de saison.
Les défis d'autrefois ont été remplacés par quelque chose de plus simple, les tâches du jour. Chaque jour, le système vous propose 8 tâches axées sur le gameplay ordinaire qui sont disponibles en permanence. Elles n'expirent pas, et elles sont compréhensibles au premier coup d'œil, même si votre hôtel de ville est au niveau 7 et que vous attaquez toujours avec des géants et des ballons !
En terminant des tâches, vous gagnez des tampons. Une fois que vous avez obtenu suffisamment de tampons pour remplir votre carte de fidélité, vous remportez des points de saison bonus.
Vous avez plusieurs cartes de fidélité dès le début de la saison, et vous en recevez une nouvelle chaque jour. Les cartes se cumulent ; si vous ne jouez pas pendant une journée, vous ne prendrez pas de retard car vous aurez toujours la possibilité de vous rattraper !
Les détenteurs du Pass or gagnent plus de points lorsqu'ils terminent une carte de fidélité, et pendant la dernière semaine de la saison, les tampons et les cartes remplies rapportent plus de points. Avec ce système, la saison devient plus rythmée et plus satisfaisante, surtout pour les joueurs occasionnels.
Étant donné que les points s'obtiennent désormais de façon plus régulière tout au long de la saison, nous avons supprimé le bonus pour les achats consécutifs de Pass or. La progression devrait être plus fluide et plus constante pour tout le monde.
Nouveauté : des choix de récompenses !
Et non, vous ne rêvez pas ! À certains endroits de la voie, vous aurez le choix entre deux récompenses. L'idée est de vous permettre d'obtenir des récompenses adaptées au niveau de votre hôtel de ville et à vos projets d'amélioration et de vous donner la possibilité de choisir ce qui vous plaît le plus !
Voici quelques exemples des choix qui seront proposés :
Deux skins de héros, un de la saison en cours ou un classique
Une rune d'or ou une rune d'élixir (deux fois !)
Un livre de combat ou un livre des sorts (là encore, deux fois !)
Plus le niveau de l'hôtel de ville est élevé, plus les choix sont significatifs. S'il est bas, les seules récompenses proposées sont celles qui aident la progression. Si vous êtes sur le point d'améliorer votre hôtel de ville, faites-le avant le début de la saison de mars pour avoir accès à de meilleures récompenses dès le départ !
Les récompenses au choix, c'est une question de planification et de flexibilité. Comme avant, vous savez exactement ce que vous allez obtenir, mais désormais, vous pouvez décider de l'option la mieux adaptée à votre village.
Remarque importante : si une récompense au choix n'a pas été récupérée avant la fin de la saison, c'est la première option qui sera sélectionnée par défaut. Si votre inventaire est plein, elle sera convertie en gemmes, comme ce qui se fait actuellement avec les récompenses non récupérées.
La tirelire s'agrandit et s'améliore !
Un bel hommage au cochon du chevaucheur de cochon ! La tirelire de saison est désormais la tirelire, tout simplement !
Elle est directement à la taille maximale, plus besoin d'améliorations ou de multiplicateurs. Au lieu de ça, le Pass or vous donne droit à un multiplicateur x5 lorsque vous la cassez à la fin de la saison.
Les joueurs de la voie argent peuvent gagner jusqu'à :
8 millions de pièces d'or et d'élixirs
2 millions de pièces d'or ouvrier et d'unités d'élixir ouvrier
Les joueurs de la voie or peuvent gagner jusqu'à :
40 millions de pièces d'or et d'unités d'élixir
10 millions de pièces d'or ouvrier et d'unités d'élixir ouvrier
La tirelire s'adapte désormais au niveau de l'hôtel de ville. Si le niveau est bas, le total sera moins élevé qu'avant, mais les joueurs avec un hôtel de ville de haut niveau gagneront plus. Ainsi, les récompenses restent équitables et raisonnables quelle que soit votre progression.
Les avantages existants du Pass or s'améliorent
Vous pouvez désormais vous faire des dons à 1 gemme à vous-même, ce qui vous permettra de farmer et de vous préparer bien plus facilement. Que vous jouiez en ligue Légende ou que vous soyez en retard pour votre attaque dans la LGC, vous pouvez compter sur nous... et sur vous !
De plus, désormais, lorsque vous gagnez un objet magique alors que votre réserve est pleine, vous avez la possibilité de l'utiliser immédiatement ou de le vendre.
Nous avons également augmenté le nombre de pelles à obstacles pour cette saison ; vous pouvez en avoir jusqu'à trois ! C'est le moment d'arranger vos décorations !
Des coffres sur la voie argent !
On trouve désormais des coffres sur la voie argent ; ils remplacent la plupart des potions qui faisaient jusqu'ici partie des récompenses garanties. Chaque coffre contient une récompense aléatoire ; il peut s'agir de minerais, de cosmétiques ou d'autres objets bonus !
Certains auront peut-être l'impression d'y perdre au change, mais nous pensons qu'il s'agit d'une amélioration pour les joueurs, car ils auront la possibilité d'obtenir de bien meilleures récompenses. Les personnes qui jouent gratuitement méritent elles aussi de gagner des livres et des skins, et les coffres sont le meilleur moyen de leur donner cette possibilité !
Vous vous en rendrez compte une fois que vous aurez vu l'ensemble de la voie dans le jeu ! Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux !
POURQUOI CES CHANGEMENTS SONT IMPORTANTS
Les récompenses au choix vous offrent davantage de contrôle sur la progression de votre village, tandis que les coffres ont pour but de vous surprendre en vous donnant la possibilité de gagner quelque chose qui pourrait être très difficile à obtenir à un autre endroit du jeu.
Nouvelle fonctionnalité du Pass or : l'orpailleur (à partir du niveau d'hôtel de ville 10)
Un NOUVEAU personnage débarque dans votre village ! À partir de 2 400 points de saison, les détenteurs du Pass or auront accès à un nouvel assistant de village, l'orpailleur.
Tout comme l'alchimiste, que vous connaissez déjà bien, l'orpailleur convertit les minerais en autres minerais à intervalles réguliers.
Il n'y a pas de coût en gemmes, d'améliorations ou de bonus. Rien que des conversions simples et prévisibles toutes les 23 heures.
Si votre hôtel de ville n'a pas atteint le niveau 10, vous recevrez une potion de ressources à la place. Pour en savoir plus sur l'orpailleur, allez voir les vidéos des créateurs !
LA PROGRESSION ET LES RÉCOMPENSES QUI S'ADAPTENT
Désormais, la progression dans le Pass or est plus constante sur l'ensemble de la saison. Les tâches arrivent chaque jour au lieu d'être toutes proposées en même temps, ce qui vous permet d'obtenir les avantages à un rythme plus régulier. Certains joueurs obtiendront peut-être certains boosts un peu plus tard qu'avant, mais les joueurs occasionnels devraient avoir moins de mal à suivre.
Toutes les récompenses du pass de saison s'adaptent au niveau de votre hôtel de ville et de votre maison des ouvriers au début de la saison. Cela concerne les ressources, le contenu des coffres et la tirelire.
Les récompenses sont déterminées au début de la saison ; si vous améliorez votre hôtel de ville en milieu de saison, les récompenses de la voie en cours ne seront pas modifiées. Si vous êtes sur le point de gagner un niveau, mieux vaut le faire avant le début de la saison afin de pouvoir gagner de meilleures récompenses pendant tout le mois. Pensez-y avant la fin de la saison de février !
Mais attention, il ne faut quand même pas se précipiter... enfin, sauf si vous en avez vraiment envie !
UN PASS OR QUI ÉVOLUE AVEC CLASH
Cette refonte a pour but de rendre le Pass or plus moderne, plus intéressant, et mieux adapté aux habitudes des joueurs qui reviennent sur Clash chaque jour, qu'ils jouent gratuitement, avec un Pass or ou de quelque autre façon que ce soit.
Le nouveau Pass or sera disponible dès la prochaine saison, qui commencera le 1er mars. Nous tenions à vous parler de ces changements en avance afin que vous puissiez vous faire une idée de ce qui vous attend et vous y préparer.
Comme toujours, nous serons à l'écoute de vos commentaires, et nous procéderons à des changements si c'est nécessaire !
- L'équipe de Clash of Clans