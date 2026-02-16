Les avantages existants du Pass or s'améliorent

Vous pouvez désormais vous faire des dons à 1 gemme à vous-même, ce qui vous permettra de farmer et de vous préparer bien plus facilement. Que vous jouiez en ligue Légende ou que vous soyez en retard pour votre attaque dans la LGC, vous pouvez compter sur nous... et sur vous !

De plus, désormais, lorsque vous gagnez un objet magique alors que votre réserve est pleine, vous avez la possibilité de l'utiliser immédiatement ou de le vendre.

Nous avons également augmenté le nombre de pelles à obstacles pour cette saison ; vous pouvez en avoir jusqu'à trois ! C'est le moment d'arranger vos décorations !

Des coffres sur la voie argent !

On trouve désormais des coffres sur la voie argent ; ils remplacent la plupart des potions qui faisaient jusqu'ici partie des récompenses garanties. Chaque coffre contient une récompense aléatoire ; il peut s'agir de minerais, de cosmétiques ou d'autres objets bonus !

Certains auront peut-être l'impression d'y perdre au change, mais nous pensons qu'il s'agit d'une amélioration pour les joueurs, car ils auront la possibilité d'obtenir de bien meilleures récompenses. Les personnes qui jouent gratuitement méritent elles aussi de gagner des livres et des skins, et les coffres sont le meilleur moyen de leur donner cette possibilité !

Vous vous en rendrez compte une fois que vous aurez vu l'ensemble de la voie dans le jeu ! Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux !

POURQUOI CES CHANGEMENTS SONT IMPORTANTS

Les récompenses au choix vous offrent davantage de contrôle sur la progression de votre village, tandis que les coffres ont pour but de vous surprendre en vous donnant la possibilité de gagner quelque chose qui pourrait être très difficile à obtenir à un autre endroit du jeu.

Nouvelle fonctionnalité du Pass or : l'orpailleur (à partir du niveau d'hôtel de ville 10)

Un NOUVEAU personnage débarque dans votre village ! À partir de 2 400 points de saison, les détenteurs du Pass or auront accès à un nouvel assistant de village, l'orpailleur.

Tout comme l'alchimiste, que vous connaissez déjà bien, l'orpailleur convertit les minerais en autres minerais à intervalles réguliers.

Il n'y a pas de coût en gemmes, d'améliorations ou de bonus. Rien que des conversions simples et prévisibles toutes les 23 heures.

Si votre hôtel de ville n'a pas atteint le niveau 10, vous recevrez une potion de ressources à la place. Pour en savoir plus sur l'orpailleur, allez voir les vidéos des créateurs !