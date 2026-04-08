Levez vos épées et lancez-vous dans la fosse : Clashageddon est arrivé.

BOUCLIER HUMAIN a pris le village d'assaut pour y donner un méga concert de heavy metal. Si vous déchirez, c'est le moment de le prouver.

Récupérez des bracelets à piques, gagnez des médailles de métal et dépensez-les pour obtenir de puissantes récompenses, y compris un nouvel équipement épique.

À vous les tickets !

L'événement de médailles Clashageddon est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.

Quand ?

Début : le 8 avril à 08 h UTC (10 h heure française)

Fin : le 29 avril à 08 h UTC (10 h heure française)

Une fois l'événement terminé, vous aurez accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement jusqu'au 1er mai à 08 h UTC (10 h heure française).

Ressources de l'événement

Bracelets à piques

Trouvez des bracelets à piques dans les villages ennemis lors des combats multijoueurs.

Dans chaque village, 3 bâtiments aléatoires contiennent des bracelets.

Au départ, 200 bracelets sont disponibles par combat.

Détruisez-les pour les récupérer et avancer sur la voie des récompenses.

Vous pouvez en obtenir davantage auprès du taureau mécanique, le bâtiment de l'événement, qui en génère jour après jour en quantité croissante.

Médailles de métal

En accumulant des bracelets à piques et en avançant sur la voie des récompenses, vous débloquez des médailles de métal.

Dépensez-les dans le magasin du négociant pour acheter des récompenses, qui incluent de l'équipement épique.

Nouvel équipement épique du Duc draconique

Un nouvel équipement pour le Duc draconique est disponible dans le magasin du négociant.

Pendant 5 jours au début de l'événement, cet équipement sera boosté au plus haut niveau permis par votre hôtel de ville, pour vous permettre de l'essayer au sommet de sa puissance sans attendre !

Troupe temporaire : sorcier de fête

Un bon concert, c'est le chaos !

Le sorcier de fête rejoint donc la programmation en tant que troupe temporaire pendant l'événement. Débloquez-le sur la voie des récompenses pour faire leur fête à vos adversaires.

Bâtiment d'événement : taureau mécanique

Le taureau mécanique s'est installé dans votre village.

Il génère des bracelets à piques au fil du temps.

Il donne accès à la voie des récompenses.

Il vous aide à débloquer plus vite les récompenses.

Utilisez-le et accrochez-vous !

Récompenses de l’événement

Gagnez des récompenses sur la voie de l'événement et dépensez vos médailles dans le magasin du négociant :

Équipement épique du Duc draconique

Anciens équipements épiques

Minerais et ressources du village principal

Décorations de maison

Super décoration

2 nouvelles décorations

Pass d'événement

Offrez-vous le Pass d'événement pour profiter de récompenses supplémentaires et booster votre progression sur la voie des récompenses.

La scène est prête, le taureau mécanique est là et le public s'impatiente.

Maintenant, à vous de faire du bruit !

Et que ça clash !