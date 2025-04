Médailles de champions

Clasheur, si t'es champion ! Gagnez des médailles de champions et échangez-les contre des décorations, des minerais, des objets magiques et des équipements dans le magasin du négociant. L'objet le plus en vogue de la saison ? C'est l'équipement flambant neuf de la Reine des archères : la figurine d'action !