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Blog – Clash of Clans
12 août 2026

L'événement de médailles incroyable est là !

Le sorcier incroyable a un problème : il convoite le titre de meilleur tacticien au tour par tour de The Awesome Quest, et il lui manque quelques jetons de carte pour constituer un deck légendaire. Heureusement pour lui, il va pouvoir compter sur vous.

C'est dans les cartes, Chef !

L'événement de médailles incroyable est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.

Quand ça ?

  • Début : le 12 août à 8 h (UTC)

  • Fin : le 31 août à 8 h (UTC)

  • L'onglet de l'événement chez le négociant et le bâtiment d'événement resteront disponibles jusqu'au 2 septembre à 8 h (UTC), alors utilisez bien toutes vos médailles !

Ressources de l'événement

Jetons de carte

Trouvez des jetons de carte dans les villages ennemis lors des combats multijoueurs.

  • Dans chaque village, 3 bâtiments aléatoires contiennent des jetons de carte.

  • Au départ, 200 jetons de cartes sont disponibles par combat.

  • Détruisez-les pour les récupérer et avancer sur la voie des récompenses.

Vous pouvez en obtenir davantage en appuyant sur l'orbe incroyable, le bâtiment de l'événement, qui en génère jour après jour en quantité croissante.

Médailles de quête

En accumulant des jetons de carte et en avançant sur la voie des récompenses, vous débloquez des médailles de quête.

Dépensez-les dans le magasin du négociant pour acheter des récompenses, qui incluent de l'équipement épique.

Nouvel équipement épique

Deck de revanche : le nouvel atout du Duc draconique, disponible à partir de l'hôtel de ville 15. Comme quoi, être rancunier, ça peut avoir du bon.

  • Disponible à l'achat chez le négociant contre des médailles de quête.

  • Boost d'équipement : du 26 au 31 août, le Deck de revanche passe au niveau maximal autorisé par votre hall des héros.

Troupe temporaire : chevaucheur d'éléphant

Le chevaucheur d'éléphant, gagnant de la campagne Supercell Make, arrive en tant que troupe temporaire pendant l'événement. Débloquez-le sur la voie des récompenses pour écraser vos adversaires.

Bâtiment d'événement : Orbe incroyable

C'est la botte secrète du sorcier incroyable. Donnez-lui des jetons de carte et quelque chose de bon en ressortira : pas besoin d'avoir de la chance !

Récompenses du négociant

Dépensez vos médailles de quête pour obtenir :

  • L'équipement épique du Duc draconique, le deck de revanche.

  • Une toute nouvelle super décoration, le tourne-carte.

  • Une sélection complète d'équipements pour chaque héros : électro-bottes, miroir magique, couronne obscure, torche héroïque et ballon piquant.

  • Du minerai, des potions, des livres, des runes et des ressources pour booster votre progression.

  • Des décorations pour votre maison.

Pass d'événement

Vous voulez progresser sur la voie des récompenses encore plus rapidement ? Débloquez le Pass d'événement pour encore plus de récompenses et pour débloquer les goodies du négociant plus vite.

Détails du magasin d'événement

ObjetLimite d'achatPrix (médailles de quête)
Équipement épique du Duc draconique - Deck de revanche13 090
Super décoration - Tourne-carte13 090
Minerai étoilé8324
Minerai luisant10278
Minerai brillant40324
Électro-bottes (CR)13 090
Miroir magique (RA)13 090
Couronne obscure (PG)13 090
Torche héroïque (GG)13 090
Ballon piquant (RB)13 090
Potion de l'ouvrier7587
Livre des héros31 030
Livre des bâtiments31 906
Livre de combat21 906
Rune d'élixir22 100
Rune d'or22 100
Pelle à obstacles41 030
Anneau des remparts 5x15360
Potion de puissance6309
Potion de recherche6247
Potion de familiers6247
Potion de ressources6115
Potion de la tour de l'horloge6155
Décorations de maison (toit)1515
Décorations de maison (déco)1515
Décorations de maison (toit)1515
Décorations de maison (déco)1515
150 000 d'élixir2015
150 000 pièces d'or2015
2 000 d'élixir noir2031

Quatorze ans de combats acharnés, Chef, et le sorcier incroyable ne connaît toujours pas les règles du jeu. Heureusement que vous êtes là pour l'aider. Collectionnez des jetons de carte avant que le magasin ne ferme ses portes le 2 septembre !

Et que ça clash !