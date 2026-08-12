L'événement de médailles incroyable est là !
Le sorcier incroyable a un problème : il convoite le titre de meilleur tacticien au tour par tour de The Awesome Quest, et il lui manque quelques jetons de carte pour constituer un deck légendaire. Heureusement pour lui, il va pouvoir compter sur vous.
C'est dans les cartes, Chef !
L'événement de médailles incroyable est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.
Quand ça ?
Début : le 12 août à 8 h (UTC)
Fin : le 31 août à 8 h (UTC)
L'onglet de l'événement chez le négociant et le bâtiment d'événement resteront disponibles jusqu'au 2 septembre à 8 h (UTC), alors utilisez bien toutes vos médailles !
Ressources de l'événement
Jetons de carte
Trouvez des jetons de carte dans les villages ennemis lors des combats multijoueurs.
Dans chaque village, 3 bâtiments aléatoires contiennent des jetons de carte.
Au départ, 200 jetons de cartes sont disponibles par combat.
Détruisez-les pour les récupérer et avancer sur la voie des récompenses.
Vous pouvez en obtenir davantage en appuyant sur l'orbe incroyable, le bâtiment de l'événement, qui en génère jour après jour en quantité croissante.
Médailles de quête
En accumulant des jetons de carte et en avançant sur la voie des récompenses, vous débloquez des médailles de quête.
Dépensez-les dans le magasin du négociant pour acheter des récompenses, qui incluent de l'équipement épique.
Nouvel équipement épique
Deck de revanche : le nouvel atout du Duc draconique, disponible à partir de l'hôtel de ville 15. Comme quoi, être rancunier, ça peut avoir du bon.
Disponible à l'achat chez le négociant contre des médailles de quête.
Boost d'équipement : du 26 au 31 août, le Deck de revanche passe au niveau maximal autorisé par votre hall des héros.
Troupe temporaire : chevaucheur d'éléphant
Le chevaucheur d'éléphant, gagnant de la campagne Supercell Make, arrive en tant que troupe temporaire pendant l'événement. Débloquez-le sur la voie des récompenses pour écraser vos adversaires.
Bâtiment d'événement : Orbe incroyable
C'est la botte secrète du sorcier incroyable. Donnez-lui des jetons de carte et quelque chose de bon en ressortira : pas besoin d'avoir de la chance !
Récompenses du négociant
Dépensez vos médailles de quête pour obtenir :
L'équipement épique du Duc draconique, le deck de revanche.
Une toute nouvelle super décoration, le tourne-carte.
Une sélection complète d'équipements pour chaque héros : électro-bottes, miroir magique, couronne obscure, torche héroïque et ballon piquant.
Du minerai, des potions, des livres, des runes et des ressources pour booster votre progression.
Des décorations pour votre maison.
Pass d'événement
Vous voulez progresser sur la voie des récompenses encore plus rapidement ? Débloquez le Pass d'événement pour encore plus de récompenses et pour débloquer les goodies du négociant plus vite.
Détails du magasin d'événement
|Objet
|Limite d'achat
|Prix (médailles de quête)
|Équipement épique du Duc draconique - Deck de revanche
|1
|3 090
|Super décoration - Tourne-carte
|1
|3 090
|Minerai étoilé
|8
|324
|Minerai luisant
|10
|278
|Minerai brillant
|40
|324
|Électro-bottes (CR)
|1
|3 090
|Miroir magique (RA)
|1
|3 090
|Couronne obscure (PG)
|1
|3 090
|Torche héroïque (GG)
|1
|3 090
|Ballon piquant (RB)
|1
|3 090
|Potion de l'ouvrier
|7
|587
|Livre des héros
|3
|1 030
|Livre des bâtiments
|3
|1 906
|Livre de combat
|2
|1 906
|Rune d'élixir
|2
|2 100
|Rune d'or
|2
|2 100
|Pelle à obstacles
|4
|1 030
|Anneau des remparts 5x
|15
|360
|Potion de puissance
|6
|309
|Potion de recherche
|6
|247
|Potion de familiers
|6
|247
|Potion de ressources
|6
|115
|Potion de la tour de l'horloge
|6
|155
|Décorations de maison (toit)
|1
|515
|Décorations de maison (déco)
|1
|515
|Décorations de maison (toit)
|1
|515
|Décorations de maison (déco)
|1
|515
|150 000 d'élixir
|20
|15
|150 000 pièces d'or
|20
|15
|2 000 d'élixir noir
|20
|31
Quatorze ans de combats acharnés, Chef, et le sorcier incroyable ne connaît toujours pas les règles du jeu. Heureusement que vous êtes là pour l'aider. Collectionnez des jetons de carte avant que le magasin ne ferme ses portes le 2 septembre !
Et que ça clash !