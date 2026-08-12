Le sorcier incroyable a un problème : il convoite le titre de meilleur tacticien au tour par tour de The Awesome Quest, et il lui manque quelques jetons de carte pour constituer un deck légendaire. Heureusement pour lui, il va pouvoir compter sur vous.

C'est dans les cartes, Chef !

L'événement de médailles incroyable est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.

Quand ça ?

Début : le 12 août à 8 h (UTC)

Fin : le 31 août à 8 h (UTC)

L'onglet de l'événement chez le négociant et le bâtiment d'événement resteront disponibles jusqu'au 2 septembre à 8 h (UTC), alors utilisez bien toutes vos médailles !

Ressources de l'événement

Jetons de carte

Trouvez des jetons de carte dans les villages ennemis lors des combats multijoueurs.

Dans chaque village, 3 bâtiments aléatoires contiennent des jetons de carte.

Au départ, 200 jetons de cartes sont disponibles par combat.

Détruisez-les pour les récupérer et avancer sur la voie des récompenses.

Vous pouvez en obtenir davantage en appuyant sur l'orbe incroyable, le bâtiment de l'événement, qui en génère jour après jour en quantité croissante.

Médailles de quête

En accumulant des jetons de carte et en avançant sur la voie des récompenses, vous débloquez des médailles de quête.

Dépensez-les dans le magasin du négociant pour acheter des récompenses, qui incluent de l'équipement épique.

Nouvel équipement épique

Deck de revanche : le nouvel atout du Duc draconique, disponible à partir de l'hôtel de ville 15. Comme quoi, être rancunier, ça peut avoir du bon.

Disponible à l'achat chez le négociant contre des médailles de quête.

Boost d'équipement : du 26 au 31 août, le Deck de revanche passe au niveau maximal autorisé par votre hall des héros.

Troupe temporaire : chevaucheur d'éléphant

Le chevaucheur d'éléphant, gagnant de la campagne Supercell Make, arrive en tant que troupe temporaire pendant l'événement. Débloquez-le sur la voie des récompenses pour écraser vos adversaires.

Bâtiment d'événement : Orbe incroyable

C'est la botte secrète du sorcier incroyable. Donnez-lui des jetons de carte et quelque chose de bon en ressortira : pas besoin d'avoir de la chance !

Récompenses du négociant

Dépensez vos médailles de quête pour obtenir :

L'équipement épique du Duc draconique, le deck de revanche.

Une toute nouvelle super décoration, le tourne-carte.

Une sélection complète d'équipements pour chaque héros : électro-bottes, miroir magique, couronne obscure, torche héroïque et ballon piquant.

Du minerai, des potions, des livres, des runes et des ressources pour booster votre progression.

Des décorations pour votre maison.

Pass d'événement

Vous voulez progresser sur la voie des récompenses encore plus rapidement ? Débloquez le Pass d'événement pour encore plus de récompenses et pour débloquer les goodies du négociant plus vite.