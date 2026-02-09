Après avoir gribouillé sur le parchemin de son maître, le Roi singe doit partir à l'aventure pour trouver des rouleaux de sagesse, et il vous invite à le rejoindre ! Préparez-vous pour l'événement de médailles Guerriers savants !

Je veux participer !

L'événement Guerriers savants est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.

Quand ?

Début de l'événement :

9 février, 8 h UTC (9 h, heure française)

Fin de l'événement :

26 février, 8 h UTC (9 h, heure française)

Après la fin de l'événement le 26 février , vous aurez accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 28 février à 8 h UTC (9 h, heure française) .