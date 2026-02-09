L'événement Guerriers savants est là !
Après avoir gribouillé sur le parchemin de son maître, le Roi singe doit partir à l'aventure pour trouver des rouleaux de sagesse, et il vous invite à le rejoindre ! Préparez-vous pour l'événement de médailles Guerriers savants !
Je veux participer !
L'événement Guerriers savants est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.
Quand ?
Début de l'événement :
9 février, 8 h UTC (9 h, heure française)
Fin de l'événement :
26 février, 8 h UTC (9 h, heure française)
Après la fin de l'événement le 26 février, vous aurez accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 28 février à 8 h UTC (9 h, heure française).
Ressources de l'événement
Rouleaux de sagesse
Vous trouverez ces rouleaux débordants de connaissances éparpillés parmi les bâtiments dans les combats en multijoueur. Récupérez des rouleaux au combat pour avancer sur la voie de l'événement et débloquer des récompenses et médailles. La quête de connaissances n'a jamais été aussi dangereuse !
Médailles grognons
Ces médailles à l'air renfrogné sont à gagner sur la voie des récompenses de l'événement. Utilisez-les pour acheter des objets dans le magasin du négociant, comme le nouvel équipement épique Cheval bâton !
Nouvel équipement épique du Roi des barbares : Cheval bâton
Quelque chose est entré au galop dans le magasin du négociant ! Débloquez l'équipement épique Cheval bâton pendant l'événement pour permettre au Roi des barbares de sauter par-dessus les remparts avec une vitesse et des dégâts accrus pendant une durée limitée après son déploiement.
Troupes temporaires de retour !
Les troupes temporaires font monter la température pour l'année du cheval de feu ! Souhaitons à nouveau la bienvenue à :
Dragon azur
Artificière
Cavabélière
Débloquez ces fiers combattants sur la voie des récompenses de l'événement !
Focus sur les troupes temporaires
Remarque Pendant l'événement, chaque troupe temporaire aura son moment de gloire, pendant lequel elle rejoindra votre armée gratuitement. Au programme :
9-15 février : 10 artificières ajoutées à votre armée
15-21 février : 3 dragons azur ajoutés à votre armée
21-27 février : 8 cavabélières ajoutées à votre armée
Décorations de l'événement
Bâtiment d'événement : Parchemin de BG
Quelqu'un a griffonné le visage d'un mécréant moustachu sur ce parchemin sacré ! On ne veut accuser personne, mais c'est le genre de singerie qui ne passe pas inaperçue !
Super décoration : Cheval de feu
Enflammez cette super décoration pleine de noblesse dans votre village pour fêter le Nouvel An lunaire en beauté !
Décoration : Fer de la fortune
Magnifiquement lustrée et éclatante, la décoration Fer de la fortune embellira votre village, qu'elle lui porte bonheur ou pas.