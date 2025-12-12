Rassemblez votre clan, Chef ! L'événement Ruée de clan est de retour ! Cette fois, la clé, c'est de frapper bien et fort. Pendant l'événement, aidez la Championne aventureuse à forger la hache d'armes robuste en récupérant des étoiles dans les combats du village principal (Revanche, Classé et Bataille inclus), les guerres de clans et combats en solo pour gagner et offrir des lingots étoilés avec votre clan. Préparez votre meilleure stratégie et rassemblez votre armée !

Avec votre clan, offrez des lingots étoilés pour forger la hache d'armes robuste dans le bâtiment d'événement et débloquer des récompenses partagées, y compris une décoration épique 3x3 !

Je veux participer !

L'événement est disponible pour les joueurs à l'hôtel de ville 7 ou plus.

Quand ?

Début de l'événement :

12 décembre à 8 h UTC

Fin de l'événement :

19 décembre à 8 h UTC

Après la fin de l'événement le 19 décembre , vous aurez toujours accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant un jour, jusqu'au 20 décembre à 8 h UTC .

Ne laissez pas filer ces étoiles !

Vous avez la meilleure stratégie ? Un gameplay imparable ? Une armée inarrêtable ? Alors prouvez-le, Chef ! Gagnez des étoiles au combat pour débloquer des lingots étoilés. Ces barres argentées brillantes témoignent de vos prouesses au combat !

Ressource d'événement : lingots étoilés

Gagner des étoiles vous permet de débloquer des lingots étoilés. Si vous offrez suffisamment de ces lingots scintillants pour terminer la voie, ils seront forgés en une déco épique ! Eh oui, la déco de l'événement Ruée de clan est composée d'étoiles ! Ça en jette, non ?

Boost pendant l'événement !

Le 14 décembre, le nombre de lingots étoilés gagnés par étoile sera boosté. Cela signifie que vous gagnerez plus d'un lingot étoilé par étoile. C'est donc le moment idéal pour farmer ces étoiles et bien progresser sur la voie des récompenses !

Récompenses : déco Hache d'armes robuste et plus !

Gagnez des lingots étoilés avec votre clan pour débloquer des coffres sur la voie des récompenses. Terminez l'événement pour débloquer la déco 3x3 Hache d'armes robuste. Frimez devant vos ennemis avec les gros biceps de cette sculpture en acier !

Récupération des récompenses

Pour récupérer les récompenses, vous devez :

Faire partie d'un clan

Faire au moins une contribution au clan pendant l'événement

Récupérer vos récompenses au plus tard 2 jours après la fin de l'événement

Changement de clan

Vous pouvez changer de clan pendant la Ruée de clan, même si vous avez contribué à la voie des récompenses d'un clan précédent. Vous pouvez participer avec votre nouveau clan tant qu'il comprend moins de 100 contributeurs.

Vous ne gagnez que les récompenses du clan avec lequel vous êtes à la fin de l'événement, si vous avez apporté au moins une contribution.