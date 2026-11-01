Ces temps-ci, l'ouvrier croule sous le travail. Comme il commence à avoir les bras qui fatiguent, il a décidé de demander de l'aide.

Ça y est, les renforts sont arrivés, et la convention des marteaux peut commencer ! Préparez-vous à profiter d'améliorations moins chères, de délais plus courts et d'extracteurs de ressource plus efficaces ! Avec ça, la liste des travaux que vous avez à faire est tout de suite moins impressionnante.

La convention des marteaux, qu'est-ce que c'est ?

La convention des marteaux est un événement à durée limitée pendant lequel certaines améliorations sont moins coûteuses et plus rapides. Que vous soyez en train de franchir les premiers niveaux de l'hôtel de ville ou d'essayer de réaliser toute une série de projets très onéreux, vous allez pouvoir progresser en dépensant moins de ressources et en attendant moins longtemps.

La convention des marteaux est ouverte à tous les hôtels de ville de niveau 3 !

Moitié prix, deux fois plus vite

Pendant la convention des marteaux, les améliorations admissibles font l'objet de deux réductions :

-50 % sur les coûts en ressources, pour que vous accomplissiez plus en dépensant moins.

Des temps d'amélioration réduits de 50 %, pour que vous puissiez avancer plus vite dans votre liste.

Ces bonus concernent les améliorations admissibles coûtant de l'or, des élixirs ou des élixirs noirs. Vous avez également droit à une réduction de 50 % sur les coûts en ressources et le temps de fabrication à la forge.

Par exemple, une amélioration admissible qui, d'ordinaire, coûterait 4 000 000 pièces d'or et prendrait 4 jours ne coûtera que 2 000 000 pièces d'or et ne prendra que deux 2 jours pendant la convention des marteaux. C'est toujours la même amélioration, mais en nettement moins cher.

Attention, les supercharges et les défenses assemblées ne font pas l'objet de réductions de coût et de durée, et ces avantages ne s'appliquent qu'à votre village principal. La base des ouvriers et la capitale ne sont pas concernées.

Des ressources en plus pour aller plus loin

Même quand c'est moins cher, une amélioration, ça coûte toujours des ressources. Heureusement, la convention des marteaux donne aussi un coup de pouce à vos extracteurs de ressources !

Les extracteurs d'or, d'élixirs et d'élixirs noirs bénéficient des bonus suivants :

Production x2 : les ressources sont générées deux fois plus vite.

Capacité x2 : les extracteurs peuvent contenir deux fois plus de ressources avant d'être pleins.

Pensez à récupérer régulièrement vos ressources. Même avec une capacité plus élevée, l'extracteur arrête de produire une fois qu'il est plein. Évitez que ça arrive pour réaliser un maximum d'améliorations !

Tirez parti de chaque marteau

Avec un peu de méthode, vous pourrez profiter au maximum de la convention des marteaux.

Établissez des priorités. Choisissez les améliorations admissibles auxquelles vous allez vous attaquer en premier. Nous vous recommandons de vous concentrer sur celles que vous avez ignorées jusqu'ici parce qu'elles semblaient trop chères.

Donnez du travail à vos ouvriers. Avec des temps d'amélioration raccourcis, ils seront plus rapidement prêts pour votre prochain projet !

Gardez un œil sur vos ressources. Récupérez-les régulièrement et planifiez votre prochaine amélioration afin de pouvoir vous lancer dès qu'un ouvrier sera disponible.

Quand la convention des marteaux se termine-t-elle ?

La convention des marteaux aura lieu du 1er novembre à 8 h au 16 novembre à 8 h (UTC).Enchaînez les améliorations avant que les réductions ne prennent fin !

Prochainement : la chasse au trésor !

Continuez votre ascension, chef ! Après la convention des marteaux, la chasse au trésor permettra aux joueurs dont le niveau d'hôtel de ville est compris entre 3 et 17 de progresser plus rapidement.

Cet événement aura lieu du 16 novembre à 8 h au 23 novembre à 8 h (UTC).

Mais pour l'heure, profitez bien de ces renforts, chef. Marteaux ou pas, vos améliorations ne vont pas se faire toutes seules !

Et que ça clash !