La Convention des marteaux lance la saison de novembre !
La Convention des marteaux a de l'impact !
L'ouvrier réalise ses améliorations plus rapidement et à moindre coût grâce à son mystérieux marteau météorique. Vous l'avez compris, la Convention des marteaux commence !
Tout le monde peut participer à la Convention des marteaux, quel que soit le niveau de l'hôtel de ville !
Améliorations 50 % plus rapides et moins coûteuses (à l'exception des supercharges et des défenses assemblées)
Capacité et production des extracteurs de ressources doublées
La Convention des marteaux se termine le 17 novembre. À vos améliorations !
Bienvenue dans la saison des Terres abandonnées
Le chaos s'instaure à l'approche d'un météore géant !
Du 1er au 11 novembre : ligues de guerre de clans !
Du 1er au 17 novembre : la Convention des marteaux est de retour ! Profitez d'améliorations 50 % plus rapides et des capacité et production des extracteurs de ressources doublées. Ceci n'inclut pas les supercharges et les défenses assemblées.
Du 1er au 17 novembre : des obstacles météoriques tombent sur votre village ! Détruisez-les pour une chance de récupérer des minerais.
Du 1er au 30 novembre : l'ouvrier gobelin et le chercheur gobelin reviennent dans votre village.
Du 1er au 30 novembre : le décor du Royaume en ruine est disponible dans le magasin.
Du 3 au 30 novembre : le décor des Terres abandonnées s'envole vers les cieux... et vers le magasin.
Du 6 au 30 novembre : les skins de héros des Terres abandonnées commencent à débarquer dans le magasin.
Du 8 au 17 novembre : l'observatoire de météores apparaît à l'extérieur de votre village. Interagissez avec ce bâtiment pour recevoir des informations sur le gros rocher en approche
Du 10 au 14 novembre : événement Bonus étoiles x4 !
Du 15 au 30 novembre : une super décoration diseuse de bonne aventure apparaît dans le magasin.
Du 20 au 27 novembre : un événement de Focus et un Pass d'événement arrivent pour tout casser. Déchaînez les super sapeurs !
Du 22 au 28 novembre : début des jeux de clan !
28 novembre : la Chasse au trésor revient pour 5 jours !