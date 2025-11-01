Le chaos s'instaure à l'approche d'un météore géant !

Du 1er au 11 novembre : ligues de guerre de clans !

Du 1er au 17 novembre : la Convention des marteaux est de retour ! Profitez d'améliorations 50 % plus rapides et des capacité et production des extracteurs de ressources doublées. Ceci n'inclut pas les supercharges et les défenses assemblées.

Du 1er au 17 novembre : des obstacles météoriques tombent sur votre village ! Détruisez-les pour une chance de récupérer des minerais.

Du 1er au 30 novembre : l'ouvrier gobelin et le chercheur gobelin reviennent dans votre village.

Du 1er au 30 novembre : le décor du Royaume en ruine est disponible dans le magasin.

Du 3 au 30 novembre : le décor des Terres abandonnées s'envole vers les cieux... et vers le magasin.

Du 6 au 30 novembre : les skins de héros des Terres abandonnées commencent à débarquer dans le magasin.

Du 8 au 17 novembre : l'observatoire de météores apparaît à l'extérieur de votre village. Interagissez avec ce bâtiment pour recevoir des informations sur le gros rocher en approche

Du 10 au 14 novembre : événement Bonus étoiles x4 !

Du 15 au 30 novembre : une super décoration diseuse de bonne aventure apparaît dans le magasin.

Du 20 au 27 novembre : un événement de Focus et un Pass d'événement arrivent pour tout casser. Déchaînez les super sapeurs !

Du 22 au 28 novembre : début des jeux de clan !