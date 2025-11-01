Skip to content
1 nov. 2025
Blog – Clash of Clans

La Convention des marteaux lance la saison de novembre !

La Convention des marteaux a de l'impact !

L'ouvrier réalise ses améliorations plus rapidement et à moindre coût grâce à son mystérieux marteau météorique. Vous l'avez compris, la Convention des marteaux commence !

  • Tout le monde peut participer à la Convention des marteaux, quel que soit le niveau de l'hôtel de ville !

  • Améliorations 50 % plus rapides et moins coûteuses (à l'exception des supercharges et des défenses assemblées)

  • Capacité et production des extracteurs de ressources doublées

  • La Convention des marteaux se termine le 17 novembre. À vos améliorations !

Bienvenue dans la saison des Terres abandonnées

Le chaos s'instaure à l'approche d'un météore géant !

  • Du 1er au 11 novembre : ligues de guerre de clans !

  • Du 1er au 17 novembre : la Convention des marteaux est de retour ! Profitez d'améliorations 50 % plus rapides et des capacité et production des extracteurs de ressources doublées. Ceci n'inclut pas les supercharges et les défenses assemblées.

  • Du 1er au 17 novembre : des obstacles météoriques tombent sur votre village ! Détruisez-les pour une chance de récupérer des minerais.

  • Du 1er au 30 novembre : l'ouvrier gobelin et le chercheur gobelin reviennent dans votre village.

  • Du 1er au 30 novembre : le décor du Royaume en ruine est disponible dans le magasin.

  • Du 3 au 30 novembre : le décor des Terres abandonnées s'envole vers les cieux... et vers le magasin.

  • Du 6 au 30 novembre : les skins de héros des Terres abandonnées commencent à débarquer dans le magasin.

  • Du 8 au 17 novembre : l'observatoire de météores apparaît à l'extérieur de votre village. Interagissez avec ce bâtiment pour recevoir des informations sur le gros rocher en approche

  • Du 10 au 14 novembre : événement Bonus étoiles x4 !

  • Du 15 au 30 novembre : une super décoration diseuse de bonne aventure apparaît dans le magasin.

  • Du 20 au 27 novembre : un événement de Focus et un Pass d'événement arrivent pour tout casser. Déchaînez les super sapeurs !

  • Du 22 au 28 novembre : début des jeux de clan !

  • 28 novembre : la Chasse au trésor revient pour 5 jours !